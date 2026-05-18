日本コンプレッションソックス市場は2026年から2035年CAGR4.89％、スポーツリカバリーとウェルネス需要が牽引する高付加価値成長セグメント市場

日本コンプレッションソックス市場は2026年から2035年CAGR4.89％、スポーツリカバリーとウェルネス需要が牽引する高付加価値成長セグメント市場