日本コンプレッションソックス市場は2026年から2035年CAGR4.89％、スポーツリカバリーとウェルネス需要が牽引する高付加価値成長セグメント市場
日本コンプレッションソックス市場は、2025年の3,956万米ドルから2035年には6,377万米ドルへ拡大すると予測されており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.89％で推移すると見込まれています。市場成長を支えている最大の要因は、日本特有の急速な高齢化と健康寿命延伸への強い関心です。従来、着圧ソックスは医療用途中心の製品として認識されていましたが、近年では日常的な健康管理、スポーツリカバリー、長時間労働対策、旅行時の血流改善など、多様な利用シーンへ広がっています。特に日本では、立ち仕事従事者やデスクワーカーによる脚のむくみ・疲労軽減ニーズが拡大しており、機能性ウェア市場の一角として存在感を高めています。
循環器ケア需要の増加が市場成長を後押し
日本は世界でも有数の長寿国であり、2022年時点で人口の4分の1以上が65歳以上という超高齢社会に突入しています。さらに、65歳以上人口は約3,623万人に達しており、静脈瘤、リンパ浮腫、慢性的な脚のむくみなど、循環器関連トラブルへの対応需要が急増しています。コンプレッションソックスは、段階的圧力設計によって血流循環を促進し、下肢負担を軽減する製品として高い注目を集めています。特に医療・介護分野だけでなく、健康維持を目的としたセルフケア市場での採用が加速している点が、日本市場特有の成長構造として注目されています。高齢者の活動量維持や転倒リスク低減への関心も、製品需要拡大を後押ししています。
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アクティブシニアとスポーツ需要が新たな消費層を形成
近年の日本市場では、“アクティブシニア”という新たな消費層が市場拡大の中心になっています。ウォーキング、軽運動、ゴルフ、登山、フィットネスなどを楽しむ高齢者が増加する中で、脚の疲労回復やパフォーマンス維持を目的としたコンプレッションソックス需要が拡大しています。また、若年層アスリートやランナー市場でも、運動後のリカバリー用途として利用が広がっています。特に日本国内では、スポーツ用品ブランドやヘルスケアブランドが機能性ソックス市場へ積極参入しており、“医療製品”から“ライフスタイル製品”へのポジショニング転換が進行しています。これにより、女性向け美容着圧ソックスやビジネス向け着圧インナーなど、細分化された製品展開が市場競争を活性化させています。
技術革新とスマートヘルス化が製品競争力を強化
日本コンプレッションソックス市場では、繊維技術とウェアラブル技術の進化が大きな競争要因となっています。吸湿速乾素材、抗菌繊維、マイクロファイバー、高耐久ストレッチ素材などの採用によって、快適性と機能性が大幅に向上しています。さらに、近年ではリアルタイムで脚の状態や血流をモニタリング可能なスマートセンサー搭載型ソックスの研究開発も進展しています。こうした技術革新は、日本が強みを持つ高機能繊維産業との相性が良く、国内メーカーの差別化戦略として期待されています。2020年にはジュゾーが抗菌性能を持つX-Static銀糸採用の「ジュゾーパワーコンフォート」を展開するなど、高付加価値製品へのシフトも加速しています。
主要企業のリスト：
● Venosan
● Sigvaris
● Medi
● BSN Medical
循環器ケア需要の増加が市場成長を後押し
日本は世界でも有数の長寿国であり、2022年時点で人口の4分の1以上が65歳以上という超高齢社会に突入しています。さらに、65歳以上人口は約3,623万人に達しており、静脈瘤、リンパ浮腫、慢性的な脚のむくみなど、循環器関連トラブルへの対応需要が急増しています。コンプレッションソックスは、段階的圧力設計によって血流循環を促進し、下肢負担を軽減する製品として高い注目を集めています。特に医療・介護分野だけでなく、健康維持を目的としたセルフケア市場での採用が加速している点が、日本市場特有の成長構造として注目されています。高齢者の活動量維持や転倒リスク低減への関心も、製品需要拡大を後押ししています。
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アクティブシニアとスポーツ需要が新たな消費層を形成
近年の日本市場では、“アクティブシニア”という新たな消費層が市場拡大の中心になっています。ウォーキング、軽運動、ゴルフ、登山、フィットネスなどを楽しむ高齢者が増加する中で、脚の疲労回復やパフォーマンス維持を目的としたコンプレッションソックス需要が拡大しています。また、若年層アスリートやランナー市場でも、運動後のリカバリー用途として利用が広がっています。特に日本国内では、スポーツ用品ブランドやヘルスケアブランドが機能性ソックス市場へ積極参入しており、“医療製品”から“ライフスタイル製品”へのポジショニング転換が進行しています。これにより、女性向け美容着圧ソックスやビジネス向け着圧インナーなど、細分化された製品展開が市場競争を活性化させています。
技術革新とスマートヘルス化が製品競争力を強化
日本コンプレッションソックス市場では、繊維技術とウェアラブル技術の進化が大きな競争要因となっています。吸湿速乾素材、抗菌繊維、マイクロファイバー、高耐久ストレッチ素材などの採用によって、快適性と機能性が大幅に向上しています。さらに、近年ではリアルタイムで脚の状態や血流をモニタリング可能なスマートセンサー搭載型ソックスの研究開発も進展しています。こうした技術革新は、日本が強みを持つ高機能繊維産業との相性が良く、国内メーカーの差別化戦略として期待されています。2020年にはジュゾーが抗菌性能を持つX-Static銀糸採用の「ジュゾーパワーコンフォート」を展開するなど、高付加価値製品へのシフトも加速しています。
主要企業のリスト：
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