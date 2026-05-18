株式会社A-YO商事、ジュニアテニス選手・宮本怜選手とスポンサー契約を締結―夢に挑戦する若い才能を応援―
子育て関連アイテムを展開する株式会社A-YO商事（よみ：エイヨショウジ／本社：埼玉県川口市／代表取締役：全 心赫）は、日本ジュニアテニス界で活躍する宮本怜選手とスポンサー契約を締結いたしました。
本契約は、夢に向かって挑戦を続ける若い世代を応援したいという想いから実現したものであり、スポーツを通じた新たな支援の形として、未来を担う選手の成長をサポートしてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349525/images/bodyimage1】
【夢に挑戦するジュニア選手を支えたいという想い】
株式会社A-YO商事 代表取締役の全 心赫（ゼン・シンカク）は、日頃から趣味としてテニスを楽しむ中で、「プロテニス選手を目指すジュニア選手たちを応援したい」という想いを抱いてきました。
全代表自身も、15歳の中学生時代に韓国全国ジュニア大会へ出場し、3回戦まで進出した経験があります。当時、自身の技術や経験不足を強く実感したことから、「夢に向かって努力する若い選手たちの力に少しでもなりたい」という想いを持ち続けてきました。
今回のスポンサー契約は、全代表が個人的に指導を受けているJiyamaコーチと、宮本選手の指導者であるEndoコーチとのご縁を通じて実現。相互の信頼関係をもとに、今回の支援へとつながりました。
【世界を目指す、15歳の有望ジュニア選手】
宮本怜選手は現在15歳。テニス歴わずか6年ながら、同世代トップレベルの実力を持つ有望選手として注目を集めています。
また、毎日4時間のコート練習に加え、筋力トレーニングやストレッチを継続するなど、非常に高い意識で競技に向き合っています。
現在は、グランドスラム・ジュニア大会本戦出場を目標に、海外ツアー大会へも積極的に参加しながら、国際舞台での経験を着実に積み重ねています。
【スポーツを通じて、国や文化を越えた応援の輪へ】
今回のスポンサー契約には、全代表が率いるキッズ・ベビーブランド「popomi（ポポミ）」に加え、韓国スポーツウェアブランド「flovedeer（フラブディア）」も賛同し、選手ユニフォーム支援を行う予定です。
また、本契約は、在日中国朝鮮族企業家による日本ジュニアスポーツ選手への支援という点でも、大きな意義を持つ取り組みとなっています。
スポーツを通じて、国籍や文化を越え、互いを応援しながら成長していく--。今回の支援が、その新しいつながりの一歩となることを願っています。
株式会社A-YO商事は、宮本選手が世界へ向かって挑戦を続けていく姿を、今後も応援してまいります。
汗と努力を積み重ねながら、自らの限界に挑み続ける宮本選手の未来が、さらに大きく羽ばたいていくことを心より願っています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349525/images/bodyimage2】
■株式会社A-YO商事について
「子どもたちの未来を豊かに子育ての時間をより楽しく」をスローガンに掲げ、2009年に創業。子育て家庭の悩みを、様々な視点からサポートできるアイテムを世界中から開拓しています。現在は自社ブランド『popomi（ポポミ）』の開発・製造販売をはじめ、授乳後の吐き戻し防止クッション（ロトトクッション）のROTOTO bebe(ロトトべべ)の日本総代理を行いながら、子育てに関する負担や悩みを軽減し、子育ての時間がより楽しくなるアイテムを提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349525/images/bodyimage3】
【会社概要】
社名：株式会社A-YO商事
代表：全 心赫（ゼン シンカク）
本社：埼玉県川口市栄町3丁目10－3みどりビルディング３F
TEL：048-424-4778
FAX：048-430-7158
A-YO商事 公式HP：https://www.a-yocorp.com
popomi 公式shop：https://www.popomi.co.jp/
popomi 公式Instagram：https://www.instagram.com/popomi.official/
事業内容：ベビー用品の総合自社ブランドpopomi、吐き戻し防止クッションのROTOTObebe日本総代理、自社ブランドJoliBebe、その他子ども用品の輸入販売や卸販売
本リリースに関するお問い合わせ
株式会社A-YO商事 担当：大池
TEL：048-424-4778 FAX：048-430-7158 e-mail：pr@a-yocorp.com
配信元企業：株式会社A-YO商事
本契約は、夢に向かって挑戦を続ける若い世代を応援したいという想いから実現したものであり、スポーツを通じた新たな支援の形として、未来を担う選手の成長をサポートしてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349525/images/bodyimage1】
【夢に挑戦するジュニア選手を支えたいという想い】
株式会社A-YO商事 代表取締役の全 心赫（ゼン・シンカク）は、日頃から趣味としてテニスを楽しむ中で、「プロテニス選手を目指すジュニア選手たちを応援したい」という想いを抱いてきました。
全代表自身も、15歳の中学生時代に韓国全国ジュニア大会へ出場し、3回戦まで進出した経験があります。当時、自身の技術や経験不足を強く実感したことから、「夢に向かって努力する若い選手たちの力に少しでもなりたい」という想いを持ち続けてきました。
今回のスポンサー契約は、全代表が個人的に指導を受けているJiyamaコーチと、宮本選手の指導者であるEndoコーチとのご縁を通じて実現。相互の信頼関係をもとに、今回の支援へとつながりました。
【世界を目指す、15歳の有望ジュニア選手】
宮本怜選手は現在15歳。テニス歴わずか6年ながら、同世代トップレベルの実力を持つ有望選手として注目を集めています。
また、毎日4時間のコート練習に加え、筋力トレーニングやストレッチを継続するなど、非常に高い意識で競技に向き合っています。
現在は、グランドスラム・ジュニア大会本戦出場を目標に、海外ツアー大会へも積極的に参加しながら、国際舞台での経験を着実に積み重ねています。
【スポーツを通じて、国や文化を越えた応援の輪へ】
今回のスポンサー契約には、全代表が率いるキッズ・ベビーブランド「popomi（ポポミ）」に加え、韓国スポーツウェアブランド「flovedeer（フラブディア）」も賛同し、選手ユニフォーム支援を行う予定です。
また、本契約は、在日中国朝鮮族企業家による日本ジュニアスポーツ選手への支援という点でも、大きな意義を持つ取り組みとなっています。
スポーツを通じて、国籍や文化を越え、互いを応援しながら成長していく--。今回の支援が、その新しいつながりの一歩となることを願っています。
株式会社A-YO商事は、宮本選手が世界へ向かって挑戦を続けていく姿を、今後も応援してまいります。
汗と努力を積み重ねながら、自らの限界に挑み続ける宮本選手の未来が、さらに大きく羽ばたいていくことを心より願っています。
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■株式会社A-YO商事について
「子どもたちの未来を豊かに子育ての時間をより楽しく」をスローガンに掲げ、2009年に創業。子育て家庭の悩みを、様々な視点からサポートできるアイテムを世界中から開拓しています。現在は自社ブランド『popomi（ポポミ）』の開発・製造販売をはじめ、授乳後の吐き戻し防止クッション（ロトトクッション）のROTOTO bebe(ロトトべべ)の日本総代理を行いながら、子育てに関する負担や悩みを軽減し、子育ての時間がより楽しくなるアイテムを提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349525/images/bodyimage3】
【会社概要】
社名：株式会社A-YO商事
代表：全 心赫（ゼン シンカク）
本社：埼玉県川口市栄町3丁目10－3みどりビルディング３F
TEL：048-424-4778
FAX：048-430-7158
A-YO商事 公式HP：https://www.a-yocorp.com
popomi 公式shop：https://www.popomi.co.jp/
popomi 公式Instagram：https://www.instagram.com/popomi.official/
事業内容：ベビー用品の総合自社ブランドpopomi、吐き戻し防止クッションのROTOTObebe日本総代理、自社ブランドJoliBebe、その他子ども用品の輸入販売や卸販売
本リリースに関するお問い合わせ
株式会社A-YO商事 担当：大池
TEL：048-424-4778 FAX：048-430-7158 e-mail：pr@a-yocorp.com
配信元企業：株式会社A-YO商事
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