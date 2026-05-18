テクニカルガラス市場は2033年に459億米ドル規模へ（Grand View Research予測）
Grand View Researchは 市場を分析・予測した市場調査報告書「テクニカルガラス市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年 - Technical Glass Market Size, Share & Trends Analysis Report」のプレスリリースにおいて、同市場が2025年に331億米ドル規模となり、2026年から2033年まで年平均成長率（CAGR）4.1%で成長し、2033年には459億米ドルに達するという予測結果を発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349516/images/bodyimage1】
当レポートはテクニカルガラスの世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
タイプ（数量、キロトン、収益、百万米ドル、2021-2033年）
● ディスプレイガラス
● 光学ガラス
● ホウケイ酸ガラス
● 特殊ガラス
● その他
用途（数量、キロトン、収益、百万米ドル、2021-2033年）
● 自動車
● 建築・建設
● 電子機器
● 航空宇宙
● その他
地域（数量、キロトン、収益、百万米ドル、2021-2033年）
● 北米：米国、 カナダ、メキシコ
● 欧州：ドイツ、イタリア、フランス、ロシア
● アジア太平洋地域：中国、インド、 日本
● ラテンアメリカ：ブラジル
● 中東＆アフリカ：サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）
レポート概要
テクニカルガラス市場 - 種類別（ディスプレイガラス、光学ガラス、ホウケイ酸ガラス、特殊ガラス）、用途別（自動車、建築・建設、電子機器、航空宇宙）、地域、セグメント別予測、市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年
Technical Glass Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type (Display Glass, Optical Glass, Borosilicate Glass, Specialty Glass), By Application (Automotive, Building & Construction, Electronics, Aerospace), By Region, And Segment Forecasts, 2026 - 2033
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年04月
https://semabiz.co.jp/gvr-technical-glass/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
Grand View Research正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/
SEMABIZはGrand View Researchの日本の正規代理店として市場調査レポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
Grand View Research出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/grand-view-research/grand-view-research-reports/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
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● ホウケイ酸ガラス
● 特殊ガラス
● その他
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● 自動車
● 建築・建設
● 電子機器
● 航空宇宙
● その他
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Technical Glass Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type (Display Glass, Optical Glass, Borosilicate Glass, Specialty Glass), By Application (Automotive, Building & Construction, Electronics, Aerospace), By Region, And Segment Forecasts, 2026 - 2033
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