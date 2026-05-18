花岡車輌、トレーも、部品も、取りやすい高さへ。 軽作業を支える新製品「レベルカート」を2026年5月18日発売
花岡車輌株式会社（本社：東京都江東区）は、軽量ワークに対応した新製品「レベルカート（型式：LVC-75）」を、2026年5月18日（月）より全国販売開始します。
レベルカートは、荷物の量に合わせて荷台が上下し、作業物を取りやすい高さに保つバネ式のレベラーです。トレー、部品、備品、軽量ワークなどを、作業しやすい高さで扱えるようにすることで、日々の繰り返し作業をサポートします。
■ 人気のレベラーシリーズに軽量物作業向けモデルを追加
花岡車輌では、腰痛対策機器としてご好評いただいている「レベラーシリーズ」を展開しています。パレット単位の重量物作業には「パレットレベラー」、台車型で中量級の作業には「ダンディレベラー」。そして今回、軽量ワークに対応する軽量級モデルとして「レベルカート」が新たに加わりました。
重量級・中量級・軽量級のラインアップがそろうことで、工場・倉庫・物流現場だけでなく、ホテル・レストラン・空港・商業施設など、より幅広い現場の作業内容に合わせてお選びいただけます。
荷物を積む、取る、並べる、受け渡す。そうした現場の何気ない動作も、回数が重なると作業者の負担になります。レベルカートは、作業物を手元に近い高さで保つことで、作業姿勢を安定させ、軽作業の負担軽減に貢献します。
レベラーシリーズINDEX：https://www.products.hanaoka-corp.co.jp/leveler-index
製品HP｜レベルカート：https://www.products.hanaoka-corp.co.jp/levelcart
製品動画｜レベルカート：https://youtu.be/QJwWVIzUbQA
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349524/images/bodyimage1】
■ 開発背景
近年、工場・倉庫・ホテル・空港・商業施設など、さまざまな現場で扱う荷物やワークの軽量化が進んでいます。一方で、軽い荷物を扱う作業であっても、積み下ろし、取り出し、仕分け、受け渡しといった動作は何度も繰り返されます。
特に、トレーや備品、部品、軽量ワークを扱う現場では、「作業物を取りやすい高さで保ちたい」「移動しやすい機器を使いたい」「人目に触れる空間にもなじむデザインがよい」といったニーズがあります。
従来のレベラーは重量物を扱う現場で活用されてきましたが、軽量ワークでは十分に沈み込みにくいケースがありました。そこで花岡車輌は、軽い荷重にも対応し、取り回しやすく、幅広い空間になじむ新しいレベラーとして「レベルカート」を開発しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349524/images/bodyimage2】
■ レベルカートの特長
1. 作業物を取りやすい高さで保つ自動高さ調整
レベルカートは、バネの力により荷物の量に合わせて荷台が上下します。荷物を積むと下がり、取り出すと上がることで、作業物を手元に近い高さで扱いやすくなります。トレー、部品、備品、軽量ワークなどを扱う繰り返し作業に適しています。
2. 軽量ワークに対応する荷重設定
荷重設定は35kg・50kg・65kg・75kgの4段階。従来のレベラーでは反応しにくかった軽い荷物にも対応し、現場で扱うワークに合わせて設定できます。
3. 自重38kgの軽量設計
本体は自重38kg。従来のスライドレベラーよりも軽量化し、現場での移動や位置調整がしやすくなりました。
4. 4輪自在キャスターで小回りが利く
4輪自在キャスターを採用しているため、狭い通路や限られた作業スペースでもスムーズに移動できます。後輪2輪にはストッパーを備え、作業時の安定性にも配慮しています。
5. ホテル・空港・商業空間にもなじむブラックデザイン
カラーはシンプルなブラック。工場・倉庫だけでなく、ホテル、空港、商業施設、レストランのバックヤードなど、人目に触れる場所にもなじみやすいデザインです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349524/images/bodyimage3】
■ 想定利用シーン
・ホテル、レストラン、宴会場でのトレーや備品の取り出し
・空港や商業施設でのバックヤード作業
・工場での部品供給や軽量ワークの取り出し
・倉庫でのピッキング、仕分け、梱包作業
・座り作業での部材供給
・繰り返しの積み下ろし、受け渡し作業
重量物だけではなく、軽い荷物を何度も扱う現場において、作業物を取りやすい高さに保つことで、日々の作業をよりスムーズにします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349524/images/bodyimage4】
■ 製品概要
製品名：レベルカート
型式：LVC-75
最大積載荷重：35～75kg
荷重設定点：35kg・50kg・65kg・75kg
テーブル高さ：最高800mm
ストローク：540mm
テーブル寸法：450×600mm
製品寸法：高さ1160mm／幅580mm／奥行705mm
車輪：100φ 4輪自在車（後輪2輪ストッパー付き）
自重：38kg
材質：本体 スチール／テーブル 樹脂
税抜定価：310,000円
発売日：2026年5月18日（月）
※レベルカート発売に伴い、長年ご愛顧いただきました同レベラーシリーズのスライドレベラーは廃盤とさせていただきます。
今後も花岡車輌は、現場のリアルな動作に向き合いながら、働く人を支える製品づくりを続けてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349524/images/bodyimage5】
配信元企業：花岡車輌株式会社
レベルカートは、荷物の量に合わせて荷台が上下し、作業物を取りやすい高さに保つバネ式のレベラーです。トレー、部品、備品、軽量ワークなどを、作業しやすい高さで扱えるようにすることで、日々の繰り返し作業をサポートします。
花岡車輌では、腰痛対策機器としてご好評いただいている「レベラーシリーズ」を展開しています。パレット単位の重量物作業には「パレットレベラー」、台車型で中量級の作業には「ダンディレベラー」。そして今回、軽量ワークに対応する軽量級モデルとして「レベルカート」が新たに加わりました。
重量級・中量級・軽量級のラインアップがそろうことで、工場・倉庫・物流現場だけでなく、ホテル・レストラン・空港・商業施設など、より幅広い現場の作業内容に合わせてお選びいただけます。
荷物を積む、取る、並べる、受け渡す。そうした現場の何気ない動作も、回数が重なると作業者の負担になります。レベルカートは、作業物を手元に近い高さで保つことで、作業姿勢を安定させ、軽作業の負担軽減に貢献します。
レベラーシリーズINDEX：https://www.products.hanaoka-corp.co.jp/leveler-index
製品HP｜レベルカート：https://www.products.hanaoka-corp.co.jp/levelcart
製品動画｜レベルカート：https://youtu.be/QJwWVIzUbQA
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349524/images/bodyimage1】
■ 開発背景
近年、工場・倉庫・ホテル・空港・商業施設など、さまざまな現場で扱う荷物やワークの軽量化が進んでいます。一方で、軽い荷物を扱う作業であっても、積み下ろし、取り出し、仕分け、受け渡しといった動作は何度も繰り返されます。
特に、トレーや備品、部品、軽量ワークを扱う現場では、「作業物を取りやすい高さで保ちたい」「移動しやすい機器を使いたい」「人目に触れる空間にもなじむデザインがよい」といったニーズがあります。
従来のレベラーは重量物を扱う現場で活用されてきましたが、軽量ワークでは十分に沈み込みにくいケースがありました。そこで花岡車輌は、軽い荷重にも対応し、取り回しやすく、幅広い空間になじむ新しいレベラーとして「レベルカート」を開発しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349524/images/bodyimage2】
■ レベルカートの特長
1. 作業物を取りやすい高さで保つ自動高さ調整
レベルカートは、バネの力により荷物の量に合わせて荷台が上下します。荷物を積むと下がり、取り出すと上がることで、作業物を手元に近い高さで扱いやすくなります。トレー、部品、備品、軽量ワークなどを扱う繰り返し作業に適しています。
2. 軽量ワークに対応する荷重設定
荷重設定は35kg・50kg・65kg・75kgの4段階。従来のレベラーでは反応しにくかった軽い荷物にも対応し、現場で扱うワークに合わせて設定できます。
3. 自重38kgの軽量設計
本体は自重38kg。従来のスライドレベラーよりも軽量化し、現場での移動や位置調整がしやすくなりました。
4. 4輪自在キャスターで小回りが利く
4輪自在キャスターを採用しているため、狭い通路や限られた作業スペースでもスムーズに移動できます。後輪2輪にはストッパーを備え、作業時の安定性にも配慮しています。
5. ホテル・空港・商業空間にもなじむブラックデザイン
カラーはシンプルなブラック。工場・倉庫だけでなく、ホテル、空港、商業施設、レストランのバックヤードなど、人目に触れる場所にもなじみやすいデザインです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349524/images/bodyimage3】
■ 想定利用シーン
・ホテル、レストラン、宴会場でのトレーや備品の取り出し
・空港や商業施設でのバックヤード作業
・工場での部品供給や軽量ワークの取り出し
・倉庫でのピッキング、仕分け、梱包作業
・座り作業での部材供給
・繰り返しの積み下ろし、受け渡し作業
重量物だけではなく、軽い荷物を何度も扱う現場において、作業物を取りやすい高さに保つことで、日々の作業をよりスムーズにします。
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■ 製品概要
製品名：レベルカート
型式：LVC-75
最大積載荷重：35～75kg
荷重設定点：35kg・50kg・65kg・75kg
テーブル高さ：最高800mm
ストローク：540mm
テーブル寸法：450×600mm
製品寸法：高さ1160mm／幅580mm／奥行705mm
車輪：100φ 4輪自在車（後輪2輪ストッパー付き）
自重：38kg
材質：本体 スチール／テーブル 樹脂
税抜定価：310,000円
発売日：2026年5月18日（月）
※レベルカート発売に伴い、長年ご愛顧いただきました同レベラーシリーズのスライドレベラーは廃盤とさせていただきます。
今後も花岡車輌は、現場のリアルな動作に向き合いながら、働く人を支える製品づくりを続けてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349524/images/bodyimage5】
配信元企業：花岡車輌株式会社
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