モルドバ、「ナショナル・ワイン・デー(National Wine Day)」が25周年を迎え、世界的なワイン・デスティネーションとしての地位が高まる

モルドバ、キシナウ, 2026年5月16日 /PRNewswire/ -- モルドバ共和国は、2026年10月3～4日にキシナウで開催される「United by Wine」をスローガンとするナショナル・ワイン・デー25周年を記念します。これは、モルドバ共和国が世界のワイン業界でますます認知されるプレーヤーへと変貌を遂げたことを反映する節目を祝うものです。

ワインを国民の祝日として採用している世界で数少ない国の一つであるモルドバは、ナショナル・ワイン・デーを文化・観光の一大イベントとし、毎年何千人もの観光客を惹きつけ、国際舞台で自国のワイン部門の発展を紹介しています。

今年のアニバーサリー・エディションでは、コンセプトを一新し、全国のワイナリーからの参加を拡大するとともに、モルドバワインの多様性、本物らしさ、そして品質を際立たせるよう厳選された体験をご用意しています。

過去25年の間に、ナショナル・ワイン・デーは、国内の祝典からヨーロッパで注目される野外文化イベントのひとつへと成長し、ワインツーリズムと国際的知名度のための重要なプラットフォームとなりました。

「モルドバのワイン部門は、根強い伝統と最新のイノベーションを融合させることで、大きく発展してきました」と、National Office of Vine and Wineのディレクターを務めるȘtefan Iamandi氏は述べています。「この記念日は、モルドバの伝統と、モルドバを競争力のある世界的なワイン生産国にするという野心の両方を反映しています。」

この変革の中心にあるのが、ナショナルブランド「Wine of Moldova. Unexpectedly Great.」です。このブランドは、国際的な認知度を高め、モルドバ産ワインのグローバル展開を支えてきました。

現在、モルドバは世界70カ国以上にワインを輸出しており、輸出の約6割はヨーロッパ向けとなっています。同部門はGDPの約3％を占め、輸出総額の8％近くを占めており、国家経済にとっての戦略的重要性を浮き彫りにしています。

2026年、モルドバはJJFEX Japan、Daejeon Wine Expo（韓国）、Interwine China、WBWE（オランダ）などの主要な業界イベントに参加し、その国際的なプレゼンスをさらに高めていく予定です。これらのイベントでは、生産者たちが、本物らしさ、テロワール、そして競争力のある品質を兼ね備えたワインを披露する予定です。

2026年10月3～4日、モルドバの首都がワイン、文化、ホスピタリティの活気ある祭典に変貌するキシナウのナショナル・ワイン・デーに、世界中から皆様をお招きします。この期間中、キシナウはワイン、文化、そしておもてなしの心にあふれた活気あふれるお祭りの場へと変貌します。このイベントでは、海外からのゲストが地元のワイナリーを訪れ、受賞歴のあるワインを味わい、ヨーロッパで最も個性的な新興ワイン産地の一つを巡る機会を提供します。

Wine of Moldovaについて

「Wine of Moldova. Unexpectedly Great.」は、モルドバ共和国のナショナルワインブランドであり、何世紀にもわたる伝統に根ざした、現代的かつ活力あふれるワイン産業を体現しています。一貫した品質、真正性、イノベーションによって、モルドバのワインは国際市場で認知され続けています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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