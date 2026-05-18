株式会社ミニマックスは、東京・目黒のミニマックスインターナショナルスクールが提供するオンライン英語レッスンを導入している「湘南長沢幼稚園」(神奈川県)の年長児が、2026年6月に「児童英検(ブロンズ)」を受験することをお知らせします。





同園では、オンライン英語レッスンを保育時間内に毎日30分導入し、2年間継続してきました。その結果、年長児が児童英検ブロンズレベルに到達。さらに現在のカリキュラムでは、来年度の年長児はシルバーレベルに到達する見込みです。





オンライン英語レッスンの様子(1)





◆英語教育の成果を「見える形」で伝える取り組み

本取り組みは、日々の英語教育の成果を「どこまでできるようになるのか」という形で保護者に分かりやすく伝えることを目的としています。

これまで幼稚園における英語教育は、「楽しんでいる様子」や「雰囲気」として伝えられることが多く、実際の成長が見えにくい側面がありました。

湘南長沢幼稚園では、児童英検という指標を取り入れることで、英語教育の成果を具体的に示し、保護者にとっても成長を実感しやすい環境づくりを進めています。









◆毎日30分の積み重ねが生む変化

同園で導入している英語レッスンは、保育時間内に毎日30分実施。歌・単語・フォニックスなどを組み合わせた構成により、子どもたちは無理なく英語に触れる環境が整えられています。

導入から数か月で、子どもたちは英語の“音まね”から、自分の伝えたいことを簡単な英語で表現する自発的な発話へと変化が見られました。

英語を「勉強」としてではなく、遊びの延長として自然に吸収している点が大きな特徴です。





オンライン英語レッスンの様子(2)





オンライン英語レッスンの様子(3)





◆保護者・現場の声

保護者からは、

「家でも英語の歌を口ずさんだり、単語を自然に話す姿が増えました」「保育時間内でここまで英語に触れられる環境に満足しています」

といった声が寄せられています。

また、園の教員からも、

「毎日30分という時間は最初は不安もありましたが、短いセッションの組み合わせで無理なく運用できています」「保育士の負担を増やさずに、質の高い英語教育を実現できています」

といった評価が挙がっています。









◆園選びの新しい基準へ

近年、幼稚園を取り巻く環境は大きく変化しており、教育内容の特色や“何ができるようになるのか”が、保護者にとって重要な判断基準となっています。

湘南長沢幼稚園では、

「英語をやっている園」から「英語が身につく園」へ

という考えのもと、英語教育の成果を可視化する取り組みを進めています。

今回の児童英検受験は、その一つの到達点であり、保護者にとって分かりやすい教育価値の提示となっております。









◆英語レッスンについて

本レッスンは、ミニマックスインターナショナルスクールの教育ノウハウをもとに構築されたオンライン英語プログラムです。

・保育時間内に毎日30分実施

・ネイティブ講師によるLIVE形式

・5～7分単位の短時間セッション構成

という特徴があり、幼稚園の行事などは大事にし、生活の中に無理なく組み込んでおります。









◆お問い合わせについて

園の英語教育、園児募集に関する詳細については、ミニマックスインターナショナルスクールまでお問合せください。教育関係者からの問い合わせにも個別に対応しています。





株式会社ミニマックス

所在地： 東京都目黒区下目黒1-2-12 白金ビル3F

TEL ： 03-6431-8437

URL ： https://www.minimax-int.com/

Mail ： minimax.spin.up.class@gmail.com