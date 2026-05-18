メディア・モニタリング50年の実績を持つアットクリッピング株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：蜂屋 博司)は、プレスリリースを記事に直結させるためのプレスキット作成・共有サービス「PRESSKIT(プレスキット)」を2026年5月1日にローンチいたしました。AI時代に記者が求める『一次情報』を、企業から直接届けられる仕組みを備え、プレスリリースを記事につなげるサービスです。

PRESSKIT： https://presskit.jp/





新サービス『PRESSKIT(プレスキット)』をローンチ





■AIの台頭で、オリジナル情報(一次情報)が必須の取材時代へ

近年、GoogleはAIの進化により、「一次情報を含む記事」をこれまで以上に高く評価するようになりました。特に課題となっているのが画像です。プレスリリースに付いている画像は配信の瞬間に何百ものメディアへ転載され、Googleから重複コンテンツと認識されてしまうため、記者は今、「未公開の画像」を必死に探しています。

しかし従来のプレスリリースには「担当者の連絡先」しか記載されておらず、取材したい記者と取材されたい企業の間には、大きな壁が存在していました。「PRESSKIT」は、記者が「ここでしか手に入らない素材」を手に入れ、そのまま取材依頼まで進められる仕組みとして誕生しました。









■PRESSKITが実現する3つのイノベーション

PRESSKITは、記者がワンクリックで行動できる環境を整えることで、この壁を打ち破ります。





1. 5分で「記者がすぐ動ける」プレスキットを作成

プレスリリースに書ききれなかった一次情報や、高解像度の画像・動画素材、取材予約フォームを1つのページに集約。URLをリリース本文に貼るだけで準備が完了し、ストレージ容量無制限でご利用いただけます。





2. メールの往復ゼロで、取材やサンプル提供が確定

記者が空きカレンダーから日時を選ぶだけで取材予約が完了し、煩わしい日程調整なしで最短当日にアポイントが確定します。また、体験記事に繋がる「サンプル貸出」や「リアルイベントへの参加」のリクエストもフォーム一つで完結します。





3. 記者の行動がリアルタイムで見えるCRM機能

「誰がアクセスし、何をダウンロードしたか」をダッシュボードで自動記録。媒体名や連絡先といった記者リストが蓄積され、プラットフォームのチャット上で直接メッセージのやり取りも可能です。









■料金プランおよびローンチ記念キャンペーン

利用規模に合わせたプランをご用意しています。いずれも「年払い」をご選択いただくことで、月払い価格の50％OFFでご利用いただけます。





● Freeプラン ：0円(キット1件、基本機能がすべて無料)

● Starterプラン：月払い 4,980円／月(年払いなら月額換算 2,490円／月)

● Proプラン ：月払い 14,800円／月(年払いなら月額換算 7,400円／月)

● Agencyプラン ：月払い 49,800円／月(年払いなら月額換算 24,900円／月)

※料金は税別です。





【ローンチ記念！全プラン20％OFFキャンペーン】

本サービスのローンチを記念し、2026年6月30日までご利用可能な特別クーポンを発行いたします。

クーポンコード：PRESSKITLAUNCH

決済時に上記コードをご入力いただくと、すべての有料プランがさらに20％OFFでご契約いただけます。









■今後の展開

近日中に、Googleカレンダーからの空き枠自動同期や、オンライン取材確定時のGoogle Meet URL自動発行などの機能追加を予定しています。PRESSKITは、企業とメディアの新しい広報インフラを目指してまいります。









■会社概要

2025年1月にソーシャルワイヤー株式会社から分社化し、メディア・モニタリング50年の知見を独立企業として継承したアットクリッピングがプレスリリースの記事化につなげるサービスをはじめてローンチしました。





商号 ： アットクリッピング株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 蜂屋 博司

所在地 ： 東京都新宿区新宿2-3-10 新宿御苑ビル5F

事業内容： メディアクリッピング／モニタリング、

ソーシャルリスニング、PR効果測定

設立 ： 2025年1月(ソーシャルワイヤー株式会社より分社化)

URL ： https://www.atclipping.jp/









■本件に関するプレスキット・お問い合わせ

アットクリッピング株式会社

担当 ： 蜂屋・中楯

Email： cm_support@atclipping.jp

電話 ： 03-5363-4878





本リリースに関する取材情報および素材一式は、PRESSKITにて公開しています。

以下のURLより、未公開画像のダウンロード、開発担当者への取材予約、リリース内では紹介しきれなかった開発秘話をご覧いただけます。

各種メディアの皆さまからの取材を歓迎しております。ぜひご活用ください。





https://presskit.jp/kits/kbwwjfqmajw64fadolubiuwx

「実際にPRESSKITを使うとどうなるか」を、本リリースで体験いただけます。