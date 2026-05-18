株式会社ウィザス(大阪府大阪市、代表：生駒 富男)が運営する、第一学院高等学校(本校：茨城県高萩市・兵庫県養父市、全国68キャンパス：2026年5月時点)において、2026年6月15日(月)～17日(水)に「フィリピンオンライン留学」を開催いたします。





本留学は、フィリピン・マニラのグループ会社である語学学校「PJ Link Language Center」の全面協力のもと、全国の第一学院グループ生を対象にオンラインで実施されます。レッスンでは、生徒が興味を持てるような第一学院オリジナル教材を使用。「現地高校生の一日」や「食文化」についてなど、都度異なるテーマで学びを深めます。また、フィリピンのNPO法人「ユニカセ」との提携により、単なる英会話学習にとどまらない、異文化交流や国際問題・国際協力への理解を目的としています。グローバルに教育サービスを展開するウィザスグループ内の連携を生かし、生徒のグローバルな視点を養います。





過去のフィリピンオンライン留学の様子





【開催概要】

・日時 ：2026年6月15日(月)～17日(水)9時30分～14時50分

※HRなども含む

・授業配信場所：第一学院高等学校 東京本部事務局

(東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館5F)





1日目

2日目

3日目





1日目に予定している「日比文化比較講座」にて、両国の基本的な文化を学び、続く英会話レッスンでは「日常生活」をテーマにより具体的な違いに触れます。多様な文化の違いを理解した上で、講師や他キャンパスの生徒と交流し、各自のレベルに応じた英語での発表を目指します。最終日に予定している「ユニカセ講座」にて、フィリピンの現状を深く知り、英語力のみならず、多角的な視点を身につけるカリキュラムとなっています。





第一学院では生徒の視野を広げ、将来の選択肢を増やすため、オンラインでの異文化交流プログラムを毎年開催しています。普段の生活とは異なる思考、習慣、文化を体験します。本プログラムはオンライン形式のため、現地訪問が難しい生徒や体調面から長時間の活動が不安な生徒も気軽に参加できます。英語レベルに応じたクラス分け(初級・中級・上級)を行うため、どなたでも、安心して参加いただけます。明るいフィリピン人講師が発言の機会を多く設けた授業設計となっており、自信がない生徒も安心して取り組めます。過去の参加者からは、「フィリピンが好きになり、他の国にも留学したいという目標ができた」「言葉が通じなくても相手を理解しようとする大切さを学んだ」といった声が寄せられています。





過去のフィリピンオンライン留学で使用した教材





◆第一学院高等学校について

株式会社ウィザスの高校・大学事業の中核として運営している第一学院高等学校(通信制・単位制)には、8,700名以上の生徒が在籍をしており、全国に68キャンパス(2026年5月時点)を展開しています。「生徒第一」「1／1の教育」の想いを大切に、「成長実感型教育」を掲げ、生徒をプラス思考に変える独自の「プラスサイクル指導」をベースとし、生徒一人ひとりの「『もっともっと自分を好きになる』自分づくり」をサポートしています。

当校には、不登校や高校中退を経験した生徒のほか、スポーツや芸能活動などの夢の実現と学業との両立を目指す生徒が在籍。卒業生もそれぞれの分野で多彩に活躍。多様な生徒たちがそれぞれの希望する進路を実現できるよう、生徒一人ひとりの自己成長を支援してまいります。





＜主な在校生・卒業生＞

・スポーツ：久保 建英選手(サッカー：レアル・ソシエダ)／伊藤 洋輝選手(サッカー：FCバイエルン・ミュンヘン)／高井 幸大選手(サッカー：ボルシアMG)／佐藤 龍之介選手(サッカー：FC東京)／稲場 悠介選手(水球)／開 心那選手(スケートボード) ほか、野球・サーフィン・テニス・スノーボード 等





・芸能：Little Glee Monster(MAYU・かれん・アサヒ)／ねお(動画クリエーター、チャンネル登録者数89.9万人)／のえのん(動画クリエーター、チャンネル登録者数41万人)／ゆーぽん(動画クリエーター、チャンネル登録者数65.6万人)





URL： https://www.daiichigakuin.ed.jp/









◆株式会社ウィザスについて

株式会社ウィザスは、「顧客への貢献」「社員への貢献」「社会への貢献」という3つの貢献を通じて、教育分野を中心に、一人ひとりの夢の実現に取り組む総合教育サービス会社です。すべては「成功」へのプロセスと考える“プラスサイクル”思考を基にした高校・大学事業、学習塾事業、グローバル事業、能力開発・キャリア支援事業を中心に、『「社会で活躍できる人づくり」を実現できる最高の教育機関』を目指しています。





社名 ： 株式会社ウィザス

代表者 ： 代表取締役社長 生駒 富男

所在地 ： 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-6-2 KFセンタービル

設立 ： 1976年7月10日

資本金 ： 12億9,937万5,000円

従業員数： 正社員1,011名(2025年3月31日現在)

事業内容： 総合教育サービス

URL ： https://www.with-us.co.jp