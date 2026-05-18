一般社団法人デジタル経営革新協会(デジ革)は、提供中の戦略策定AI「戦略指南 AI」( https://www.digi-kaku.or.jp/strategy-ai )が、2026年4月22日の提供開始からわずか1ヶ月で、累計受注数300サイトを突破したことをお知らせいたします。





戦略指南AI_施策一覧ページ





本サービスは、独自の事業戦略フレームワーク「AB3C分析」をAIに搭載。

URLを入力するだけで、事業の「選ばれる理由」を客観的に言語化します。

この圧倒的な分析精度とスピードが、大手企業の営業現場から個人の制作実務まで、「戦略の質を高めたい」と願う幅広い層に支持されています。





戦略指南AIで出力可能なAB3C分析レポート





■ 導入実績：多様なビジネス現場で即戦力の武器に

この1ヶ月の受注実績300サイトには、組織的な活用から個人の専門性強化まで、多様な導入背景が含まれています。





ECサイトプラットフォーム： 顧客獲得を支援する「戦略的アプローチツール」として採用 。商談の初期段階で顧客の強みを可視化し、より深い経営提案を行うための強力な武器として活用されています。





個人Web制作者・マーケター： 制作の自動化が進む中、より上流工程である「戦略立案」を武器に、単なる制作代行から「成果にコミットする戦略パートナー」へと進化するための支援ツールとして契約が急増しています。





中小企業支援機関： 採用コンテンツの企画や、クライアントの「よろず相談」に対する即時回答ツールとして導入。

専門人材が不足する現場でも、AIが高度なアドバイスを補完しています。





経営コンサルタント： 自らの知見にAIの客観的な視点を加えることで、顧客への伴走支援の核として活用されています。





今後は、経営者を支える士業(税理士・会計士等)の方々の活用についても、順次事例をご紹介してまいります。









■ サポート体制の強化：公式ガイド・解説動画公開＆実践セミナー開催

急速な導入拡大を受け、初めて戦略立案に触れる方でも迷わず実務へ落とし込めるよう、公式サイト内に関連情報を統合し、解説動画を公開いたしました。





・公式ガイド：「漫画」で活用イメージを可視化

中小企業経営者、Web従事者、士業など、異なる立場のユーザーがAIを活用して具体的な成果(売上・採用・提案力)に繋げるプロセスを漫画形式で解説しています。

詳細URL： https://www.digi-kaku.or.jp/strategy-ai





・YouTube解説動画：3分でわかる「戦略指南AI」活用法

実際の操作画面を交え、URL入力から「明日からやるべきタスク」が生成されるまでの流れをわかりやすく解説しています。

動画URL： https://youtu.be/zAeZ-lJxvYM?si=WbNIpuEpkUEMyvLZ





・契約者限定：専門知識不要の「実践ハンズオンセミナー」

AIが導き出した戦略を、SNS運用やウェブ改善などの具体的な施策に落とし込む方法をお伝えするワークショップです。

日時：2026年6月2日(火)21:00～22:00(オンライン開催)

対象：2026年5月末までに「戦略指南 AI」をご契約いただいた全ユーザー様 ※6月2日時点でご契約期間が残っている方が対象となります。

対象となる契約者様に、ご連絡いたします。









■ 「戦略指南 AI」について

独自の事業戦略フレームワーク「AB3C分析」に基づき、URLやテキストを入力するだけで自社の強みと競合との違いを自動分析。通常、専門家への依頼で数百万円・数ヶ月かかる戦略策定を「一瞬」で完了させ、チャット機能を通じて日々の施策実行までを一気通貫で支援します。









■ 一般社団法人デジタル経営革新協会(デジ革)について

伝統的な経営思想を現代に適合させ、「ネット×AI×戦略」の視点で学習・実践する組織です。AI活用で生まれた時間を、人にしかできないイノベーションに注ぐ支援を行っています。









■ 協会概要

名称 ： 一般社団法人デジタル経営革新協会(略称：デジ革)

所在地 ： 東京都豊島区駒込1丁目42-1 第三米山ビル 502号

設立 ： 2018年

サイト ： https://www.digi-kaku.or.jp/

Facebook： https://www.facebook.com/webca2018

LINE ： https://lin.ee/fGhfwu3H

※「AB3C」は一般社団法人デジタル経営革新協会の登録商標です