日本ファッショングッズ協会は「第42回東京ファッショングッズトレードショー」の開催をお知らせします。 本展示会は、ファンシー、キャラクター雑貨、ビューティー雑貨、バラエティ、文具等の各分野から業界の垣根を越え、感度の高い企業が一堂に会す流通業者様向けの展示会です。 2026年6月17日（水）・18日（木）の2日間、都立産業貿易センター浜松町館の2階・3階にて開催いたします。

注目の特別ライセンシーブース

今回の第42回展示会では、複数の特別ライセンシーブースを実施いたします。 「ミッフィーキャラクターライセンシーブース」では、ぶるーな倶楽部および株式会社ディック・ブルーナ・ジャパンのライセンシー企業による注目商品が展示されます。世界的に愛されるミッフィーの最新グッズラインアップをご覧いただけます。 「サンリオキャラクターズライセンシーブース」では、株式会社サンリオの協力のもと、ハローキティをはじめとする人気キャラクターの商品を取り扱う各ライセンシー企業が参加いたします。 さらに、2027年に開催予定の「国際園芸博覧会」に関連した特別ライセンシーブースも併設され、この大型イベントに向けた商品開発や販売戦略に関する情報がいち早く取得できます。

流通業者にとっての来場メリット

本展示会には、コスメグッズ、ファンシー商品、キャラクターグッズなど、幅広い業種から出展企業が参加します。流通業者の皆様は、複数の分野を横断して最新トレンドや商品ラインアップを効率的に比較検討することが可能です。 新規メーカーの参入により、新たな仕入れ先の開拓や既存取引先との関係深化を図る絶好の機会となります。

紹介動画

約2分程度の展示会の紹介動画となります。 是非会場の雰囲気をご覧ください。

https://view.page/p/Mk4lOq

概要

展示会名：第42回東京ファッショングッズトレードショー 開催日時：2026年6月17日（水）・18日（木） 会場：都立産業貿易センター浜松町館 2階・3階 主催：日本ファッショングッズ協会 後援：株式会社サンリオ、東京ピーアール企画株式会社 協賛：ぶるーな倶楽部、株式会社ディック・ブルーナ・ジャパン 対象：流通業者 入場：招待状または招待メール（無料）と名刺2枚が必要です お問い合わせ：https://fashion-goods.sousho.jp/

招待状の請求方法

公式HPお問合せフォームに招待メールご希望の旨を明記の上、送信してください。 招待メールの申込締切日は6月16日（火）です。

https://fashion-goods.sousho.jp/mail-forms.html

会社概要

企業名：日本ファッショングッズ協会（大阪装粧品協同組合） 所在地：大阪府大阪市北区西天満６－４－１８ 事業内容：雑貨の展示会の企画・運営 公式サイト：https://fashion-goods.sousho.jp/ X（旧Twitter）：https://x.com/tokyofashiongo

お問い合わせ先

企業名：日本ファッショングッズ協会（大阪装粧品協同組合） 担当者：吉田・中川 電話番号：06-6585-0866 メールアドレス：fashion-goods@sousho.jp 対応可能時間：AM9:00～17:00