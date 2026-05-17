株式会社アウルコーポレーション(所在地：京都府京丹後市網野町木津253番地)では、海の京都と呼ばれる京都府京丹後市・夕日ヶ浦温泉を中心に、「佳松苑」ほか、「佳松苑 別邸ふうか」「一望館」「旅亭 櫂 -KAI-」「雨情草庵」の 5館の旅館とホテル「HOTEL＆湖邸 艸花-そうか-」を運営しております。 間もなく訪れる梅雨。 「HOTEL&湖邸 艸花 -そうか-」では、そんな雨の日でも旅先の午後を愉しんでいただくため、「四季のアフタヌーンワイン」を2026年春から開始。 今回は雨の風景に相応しいナチュラルワインをペアリングした新プランの受付が始まります。 対象期間は2026年6月1日～7月17日まで。

四季のアフタヌーンワイン、風景×ワインをペアリング

艸花の目の前に広がるのは、京都府最大の湖「はなれ湖」と、風に揺れるメドウガーデン。 ただ眺めているだけで、心が凪いでいくのを感じられる風景です。 旅先のアフタヌーンを丹後の美しい景色とともに愉しんでいただきたいと、四季×ナチュラルワインをペアリングする「四季のアフタヌーンワイン」プランを2026年春から開始。 春には目の前の桜に覆われたはなれ湖を愛でる桜色のロゼをお愉しみいただきました。 今回の限定ワインは、雨でしっとりと艶やかさを感じさせる湖やガーデンの風景をじっくりとお過ごしいただけるよう、時間の経過とともに香りが開き、スモーキーに変化していくドイツ産の個性派、白のナチュラルワインを厳選しました。 雨の日の午後だからこそのお愉しみとなりましたら幸いです。

ワインセレクターがナチュラルワインを厳選

雨の午後ワインのセレクトは、ドイツ産の「GlowGlow グラウブルグンダー 2023」。 見事な黄金色を携え時が経つほどスモーキーさが増す、個性派の白ワインです。 雨音を聴きながら、じっくりと味・香りが変化する1杯をお愉しみいただけたら‥‥‥― そんな想いを込めたセレクトです。

プラン概要：＜雨のアフタヌーンワイン＞個性派白ワイン付き

期間：2026年6月1日～7月17日まで 参考価格： 1泊2食付き 1名様料金 ( 2名様1室利用時 ) 25,800円 ～（税サ込） ・おひとり様1杯ずつ セレクト ナチュラルワイン付き（料金に含まれています） ・「Glow Glow グラウブルグンダー 2023」が無くなり次第、別セレクトアイテムにてご用意しております ・晴れの日には緑増すガーデンに合わせたオレンジワインをご用意いたします ・夕食は薪火料理 季節のスタンダードコースをご用意いたします ・料金は日により変動します ・公式サイトからのご予約でレイトアウト特典付きです。さらに無料会員へ登録いただくと5％OFF。

「こころ凪ぐ、理想の日常」が叶う丹後のスモールホテル

https://www.489pro-x.com/ja/kasyouengroup/soka/search/?plans=22&show=plan

大阪、京都の市街地から車で約2時間半。伊根の舟屋・天橋立にもほど近く、美しくも素朴な原風景が残る丹後エリアにある、京都府最大の淡水湖・離湖（はなれこ）。その畔に佇む「HOTEL&湖邸 艸花 -そうか-」は、2024年5月にグランドオープンしたスモールホテル。 水鳥が湖面に残す水紋、生き物たちが飛び込む水音、夜明けの清涼な空気、柳がつくりだす木漏れ日のテラス、夕空の色彩、地元丹後の気候に育まれた豊かな食材、選び抜かれたナチュラルワイン、身体をほぐす温泉、そして好きを集めたインテリアとアートに囲まれた居心地のよい空間。 こころ凪ぐ、理想の日常がここにあります。

施設概要

施設名 ：HOTEL&湖邸 艸花 -そうか- 所在地 ：〒629-3113 京都府京丹後市網野町小浜915-15 直通TEL ：0772-72-1009（11～15時の間はスタッフが不在のため繋がりません。予めご了承ください。） 客室数 ：全16室（ヴィラ3棟、本館洋室13室） 対 象 ：全室大人限定（対象 中学生以上） 定休日 ：火曜、水曜（お盆、祝日などは無休） URL ：https://soka-kyoto.jp/ Instagram：@soka.kyoto

佳松苑グループについて

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京都府京丹後市、夕日ヶ浦温泉を中心に6宿を展開する「佳松苑グループ」。 多種多彩な特色のある宿の運営をしております。 ＜夕日ヶ浦温泉＞ 時季を彩る 佳松苑／佳松苑 別邸ふうか／夕日浪漫 一望館／旅亭 櫂 -KAI-／もう一つの京都 雨情草庵 ＜京丹後市内＞ HOTEL＆湖邸 艸花 -そうか-（網野町・八丁浜小浜温泉）

本件に関するお問い合わせ先

https://kasyouengroup.com/

株式会社アウルコーポレーション 営業本部企画課：森口 本社TEL：0772-74-9018 mail：moriguchi.kasyouengroup@gmail.com