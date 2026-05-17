オンライン英会話「ネイティブキャンプ」、ユーザー数400万人を突破　回数無制限・予約不要で“継続できる英語学習環境”として支持拡大

株式会社ネイティブキャンプ

レッスン回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、ユーザー数が400万人を突破したことをお知らせいたします。

■回数無制限・予約不要で、英語を話す機会を日常に

ネイティブキャンプは、レッスン回数無制限・予約不要で、思い立った時にすぐ英会話レッスンを受講できるオンライン英会話サービスです。

英語学習では、学んだ知識を実際に使うアウトプットの機会を継続的に確保することが重要です。一方で、忙しい日常の中では「まとまった時間が取れない」「予約の手間が負担になる」「決まった時間に受講し続けることが難しい」といった理由から、学習の継続が課題となるケースも少なくありません。

ネイティブキャンプは、こうした課題に対し、回数無制限・予約不要というサービス設計により、日常生活の中で無理なく英語を話せる環境を提供してきました。スキマ時間を活用した受講や、学習目的に応じた1日複数回のレッスンなど、一人ひとりの生活スタイルに合わせて英語学習を続けられる点が、多くのユーザーに支持されています。

今回のユーザー数400万人突破は、英語を話す機会を日常的に確保できる学習環境へのニーズの高まりを示すものです。

ネイティブキャンプは今後も、「英語を話す機会の最大化」を軸に、オンライン英会話とAI学習を組み合わせた新たな学習体験の提供を通じて、より多くの方が無理なく継続できる英語学習環境の整備と、英語学習の可能性拡大に努めてまいります。

■ユーザー数400万人達成記念キャンペーン

ユーザー数400万人突破を記念し、これから英語学習を始める方を対象に、レッスン予約に使用できる1,000円分のコインをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

ネイティブキャンプでは、予約不要で思い立った時にすぐレッスンを受講できることに加え、コインを利用することで、希望する講師や時間帯を指定した予約レッスンも受講できます。本キャンペーンを通じて、初めてネイティブキャンプを利用する方にも、自分の学習スタイルに合わせた英会話レッスンを体験していただけます。

・特典：レッスン予約に使用できる1,000円分のコインをプレゼント

・対象：キャンペーン期間中に新規会員登録された方

■ネイティブキャンプの特徴 https://nativecamp.net/

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界140ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と32,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数7,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。

・ネイティブキャンプ キッズ https://nativecamp.net/kids

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界140ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

・ネイティブキャンプ ビジネス https://nativecamp.net/business

ビジネスパーソンが選ぶオンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

・Native Camp Japanese https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

・ネイティブキャンプ留学 https://nativecamp.net/study_abroad

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate

法人様の英語研修なら私たちにお任せください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。

■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

■本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media