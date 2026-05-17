【漫画】『千年たどる家系図物語（ヒストリエ）』PDF版を無料特典として提供開始｜家系図文化を漫画で学ぶ

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家系図作成代行センター　株式会社

家系図作成代行センター株式会社（北海道札幌市、代表取締役・行政書士 渡辺宗貴）は、家系図文化の普及を目的として、漫画版『千年たどる家系図物語（ヒストリエ）』PDF版をメールマガジン登録者向け無料特典として提供を開始しました




当社ではこれまで累計5000件以上の家系図調査を行い、現在も月300件以上のご相談をいただいております。



近年では、終活やファミリーヒストリー、ルーツ探しへの関心の高まりとともに、「家系図に興味はあるが、難しそう」という声も多く寄せられています。



そこで当社では、家系図文化や先祖調査の魅力をより分かりやすく伝えるため、書籍『千年たどる家系図物語（ヒストリエ）』の一部を漫画化したPDF版の無料配布を開始しました。





本作では、戸籍をたどる旅を通じて、家族の歴史、地域の記憶、失われた記録、そして「自分はどこから来たのか」というテーマを描いています。



また、源義経や武蔵坊弁慶にまつわる伝承、東北から四国へ続く旅、実際の家系調査の現場から生まれたエピソードなども盛り込まれています。





家系図は単なる先祖調べではなく、家族や地域の歴史を次の世代へ伝えていく文化でもあります。


当社では今後も、漫画や物語などを通じて、家系図文化の普及活動を続けてまいります。





■ 漫画PDF概要



【漫画】


『千年たどる家系図物語（ヒストリエ）』


家系図や先祖調査の魅力を、漫画形式でわかりやすく紹介。



漫画版『千年たどる家系図物語（ヒストリエ）』PDF版は、メールマガジン登録者向け特典としてご覧いただけます。



▼ 無料案内ページ


https://historie.e-kakeizu.com/p/7h-p?ftid=epFbn9LktTsH



■ 代表コメント



家系図作成代行センター株式会社


代表取締役・行政書士　渡辺宗貴


家系図や戸籍調査というと、難しく感じる方も多いかもしれません。


一方で、実際の調査の現場には、人の記憶や地域の歴史、家族の物語があります。


今回の漫画版を通して、家系図文化をより身近に感じていただけたらうれしく思います。



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