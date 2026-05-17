【漫画】『千年たどる家系図物語（ヒストリエ）』PDF版を無料特典として提供開始｜家系図文化を漫画で学ぶ
家系図作成代行センター株式会社（北海道札幌市、代表取締役・行政書士 渡辺宗貴）は、家系図文化の普及を目的として、漫画版『千年たどる家系図物語（ヒストリエ）』PDF版をメールマガジン登録者向け無料特典として提供を開始しました
当社ではこれまで累計5000件以上の家系図調査を行い、現在も月300件以上のご相談をいただいております。
近年では、終活やファミリーヒストリー、ルーツ探しへの関心の高まりとともに、「家系図に興味はあるが、難しそう」という声も多く寄せられています。
そこで当社では、家系図文化や先祖調査の魅力をより分かりやすく伝えるため、書籍『千年たどる家系図物語（ヒストリエ）』の一部を漫画化したPDF版の無料配布を開始しました。
本作では、戸籍をたどる旅を通じて、家族の歴史、地域の記憶、失われた記録、そして「自分はどこから来たのか」というテーマを描いています。
また、源義経や武蔵坊弁慶にまつわる伝承、東北から四国へ続く旅、実際の家系調査の現場から生まれたエピソードなども盛り込まれています。
家系図は単なる先祖調べではなく、家族や地域の歴史を次の世代へ伝えていく文化でもあります。
当社では今後も、漫画や物語などを通じて、家系図文化の普及活動を続けてまいります。
■ 漫画PDF概要
【漫画】
『千年たどる家系図物語（ヒストリエ）』
家系図や先祖調査の魅力を、漫画形式でわかりやすく紹介。
漫画版『千年たどる家系図物語（ヒストリエ）』PDF版は、メールマガジン登録者向け特典としてご覧いただけます。
▼ 無料案内ページ
https://historie.e-kakeizu.com/p/7h-p?ftid=epFbn9LktTsH
■ 代表コメント
家系図作成代行センター株式会社
代表取締役・行政書士 渡辺宗貴
家系図や戸籍調査というと、難しく感じる方も多いかもしれません。
一方で、実際の調査の現場には、人の記憶や地域の歴史、家族の物語があります。
今回の漫画版を通して、家系図文化をより身近に感じていただけたらうれしく思います。
■ 関連URL
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■ 本件に関するお問い合わせ先
家系図作成代行センター株式会社
担当：渡辺宗貴
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MAIL：info@e-kakeizu.com