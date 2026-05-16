BDC出身のキム・シフンとホン・ソンジュンが、日本のファンと特別な時間を過ごす。 キム・シフンとホン・ソンジュンは、6月12日から14日まで日本・東京にて『2026 SIHUN&SEONG JUN’s FANMEET-UP in TOKYO : Better Days Coming』を開催し、現地ファンと多彩なプログラムを通じて交流する予定だ。 今回の『Better Days Coming』は、久しぶりに二人が一緒に日本のファンと再会する場であるだけに、より特別な意味が込められている。 特に今回のイベントでは、日程ごとに異なるコンセプトのプログラムが用意されており、ファンから高い関心を集めている。まず6月12日には、よりリラックスした雰囲気の中でアーティストと交流できる「Cafe Event」が開催される予定で、ファンとの特別な思い出を作るさまざまなコーナーが準備されている。 続いて6月13日と14日の昼公演は、ファンミーティング形式で行われる。トークやゲーム、ファンとのコミュニケーションを中心としたプログラムを通じて、キム・シフンとホン・ソンジュンの親しみやすく素直な魅力を間近で感じられる時間になると期待されている。 また、同日の夜公演は「ONE MAN LIVE」形式で開催される予定だ。二人の音楽とパフォーマンスを中心としたステージを通じて、ファンにより熱いエネルギーと感動を届ける計画だ。長い時間をかけて培ってきたチームワークと、さらに成長したステージパフォーマンスを確認できる特別なライブになる見通しだ。 関係者は「今回の『Better Days Coming』は、ファンの皆さんとより近い距離で交流し、音楽と思い出を共有するために準備した特別なイベントです。ファンの皆さんに長く記憶に残る大切な時間をお届けできるよう準備していますので、ぜひご期待ください」とコメントした。 なお、『2026 SIHUN&SEONG JUN’s FANMEET-UP in TOKYO : Better Days Coming』のチケットは、2026年5月16日よりCREAM TICKETにて販売開始しており、詳細な公演情報およびスケジュールは今後公式チャンネルを通じて公開される予定だ。

■ 2026 SIHUN&SEONG JUN’s CAFE EVENT in TOKYO ■

【日時】 2026年6月12日(金)13PM / 17PM 【会場】 AzabuBalloon 東京都港区東麻布２丁目２３－１４ トワ・イグレッグ B1F https://azabuballoon.com/access/ 【チケット】 前売り券 \6,000 ＜税込＞ / 当日券 \7,000 ＜税込＞ 入場特典‐（入場券＋サイン券1枚 / コラボドリンク1杯 / ランダムコースター1枚 / 生写真1枚） ※Cafe Drink Eventの際、アーティストが直接コラボドリンクをお渡しします。 ※追加コラボドリンク : \1,500 追加コラボドリンク注文の時、コースターを配布（ランダムで直筆サイン入りあり） ※ 「カフェイベント限定」 グッズショップで追加でサイン券のご購入の方にはアーティストの生写真1枚配布、サイン箇所はお客様が自由に選択可能(私物にもサイン可能) チケットサイトURL ：https://cream-ticket.com/20260612event/

■ 2026 SIHUN&SEONG JUN’s FANMEET-UP in TOKYO Better Days Coming(また君に会えた日) ■

https://cream-ticket.com/20260612event/

【日時・内容】 2026年06月13日 13:00 FANMEET-UP（90分） 2026年06月13日 18:00 LIVE（60分） 2026年06月14日 13:00 FANMEET-UP（90分） 2026年06月14日 18:00 LIVE（60分） 【会場】 CREAM LIVE ASAKUSA 東京都台東区浅草1-10-5 KN浅草ビル B1F https://asakusa.cream-live.com/access/ 【チケット】 一般販売 \11,000（税込）+ ドリンク代別 ※全席指定席 ※公演当日チケット会場販売有り（\12,000（税込）） チケットサイトURL ：https://cream-ticket.com/2026061314event/

■ お問い合わせ先 ■

https://cream-ticket.com/2026061314event/

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