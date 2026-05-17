【札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル】【レバンガ北海道応援ありがとう】7％オフのご優待＆ご滞在中に楽しめる特典の抽選くじ付きプラン販売のお知らせ。
野口観光マネジメント株式会社
夏の露天風呂イメージ
特典一例 貸切風呂（瞑想の湯）
野口観光マネジメント株式会社 札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル
（北海道札幌市南区定山渓温泉東3-239/支配人 村田 初美/客室数50室）
夏の露天風呂イメージ
皆さま、今シーズンも応援ありがとうございました。
感謝の気持ちを込めて、特別プランをご用意いたしました。
7％のご優待に加え、館内でご利用いただける特典の抽選くじをプレゼントいたします。
内容は、夕食時のドリンク1杯、貸切風呂50分、館内利用券1室3,000円、次回ご宿泊に使える館内利用券1室5,000円などなど…
お得な特典を引き当て、より豊かなひとときをお過ごしください。
【特典】
抽選くじ付き
※チェックイン時にくじを引いていただきます。
対象宿泊期間は6/1～7/17となっております。
特典一例 貸切風呂（瞑想の湯）
皆さまのご利用をお待ちしております。
ご予約はこちらから
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=84c5c9b0d87fc7abec42eecb1433f154&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=18606528&search_type=undated(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=84c5c9b0d87fc7abec42eecb1433f154&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=18606528&search_type=undated)