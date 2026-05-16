「6月の結婚記念日は外食より自宅」が新定番に 銀婚式・金婚式の″おうちディナー祝い″需要が拡大 | ごちそう本舗

株式会社サンク

株式会社サンク（本社所在地：静岡県浜松市、代表取締役：香藤 紘一）は、運営する高級フレンチのお取り寄せ専門店「ごちそう本舗」の楽天市場店に寄せられたお客様レビュー2,047件と購買データを分析した結果、結婚記念日を「外食ではなく自宅で祝う」消費スタイルが定着しつつあることを確認しました。特に6月のジューンブライド世代の銀婚式・金婚式では、"おうちレストラン" 体験を選ぶ夫婦が急増しています。

調査の背景：なぜ "おうち結婚記念日" が広がっているのか

外食物価の高止まり、コロナ禍を経て定着した在宅消費、そして "夫婦二人だけの時間" を大切にしたいという価値観の変化。こうした社会の流れが重なり、結婚記念日の祝い方は「予約困難なレストランへ出かける」スタイルから「自宅で本格ディナーを再現する」スタイルへと変わりつつあります。

特に結婚から25年・50年という節目を迎える銀婚式・金婚式世代では、「移動の負担なく、夫婦水入らずでゆっくり味わいたい」というニーズが目立ちます。

お客様の声 "自宅で祝う結婚記念日" の実例

「めったに美味しいと言わない旦那も "美味しい美味しい" と食べていました」

結婚記念日のおうちディナー用に購入しました。注文した翌日には届いて助かりました。冷凍だし、どーかなとは思っていましたが、めちゃくちゃ美味しかったです。

「ホールケーキとパスタ、シャンパンを並べ、大変良い記念となりました」

説明書どおりに温めておいしくいただきました。外食せずにお家で結婚記念日を祝うため、ホールケーキとパスタ、シャンパンを並べ大変良い記念となりました。

「とても美味しかったので、またリピしたいと思います」

結婚記念日に購入しました。とても美味しかったので、またリピしたいと思います。

ジューンブライド世代に選ばれているメインディッシュ

【大満足のサイズ感】大きい イセエビ テルミドール 2食セット

ごちそう本舗の結婚記念日ギフトとして特に支持を集めているのが、この一皿です。背を開いた伊勢海老の上にベシャメルソースをたっぷりとのせ、こんがりと焼き上げたフランス料理の定番メニュー。プロの厨房で焼成までを終えてから急速冷凍しているため、ご自宅では温めるだけで一流ホテルさながらの仕上がりが再現できます。

夫婦二人で囲むのにちょうどよい2食セットという構成、テーブルに並べた瞬間に歓声が上がる華やかな見た目、そして "特別な日なのに準備の負担がない" という気軽さ。この三つが揃っていることが、銀婚式・金婚式の "おうちレストラン" 需要にぴったりとはまり、リピート購入の多い看板商品となっています。

▶︎【大満足のサイズ感】大きい伊勢海老(イセエビ)テルミドール 2食セット(https://gochisou-hompo.com/products/iseebi-2)

ジューンブライド世代に選ばれている "おうちレストラン" メニュー

【シェフ監修・コース仕立て】二人のディナーセット

メイン一皿だけではなく、二人で本格的なコース料理を楽しみたいという声に応えるのが、この「二人のディナーセット」です。世界料理オリンピック銀メダリストである常田誠シェフが監修した三品が、ひと箱に収められています。

セット内容は、オマール海老(ロブスター)のテルミドール2食、茸のデミグラスソースハンバーグ2食、フレッシュコーンのポタージュ2食。海の主役と陸の主役、そして濃厚なポタージュという王道のラインナップを、湯煎と短時間の焼成だけで仕上げられるよう設計されています。献立を考える手間がなく、温める手順に従うだけで本格コースが食卓に並ぶ気軽さ。

それでいて、ひと品ずつがプロの厨房で仕込まれた一流ホテル水準の味わい。"迷わず、失敗なく、二人でフルコースを囲める" という安心感が、外食を控えて自宅で記念日を祝う夫婦から支持されています。

▶︎【シェフ監修/一流ホテルの味】二人のディナーセット オマール海老(https://gochisou-hompo.com/products/dinnerset-hutari)

■ 調査概要

・調査期間：2024年1月1日～2026年5月1日

・調査機関（調査主体）：株式会社サンク（運営：グルメEC「ごちそう本舗」）

・調査対象：楽天市場店舗「ごちそう本舗」の購入者および投稿レビュー

・有効サンプル数：楽天レビュー 2,047件

・調査方法：楽天市場店舗の投稿レビューおよび購買データを集計・分析。

「結婚記念日」「銀婚式」「金婚式」等の関連キーワードを含むレビューを抽出し、

購入動機・利用シーンの傾向を分析。

株式会社サンク：厨房のソリューションパートナーとして

株式会社サンクは、ホテル・レストラン・結婚式場などのプロフェッショナルな現場に向けた業務用卸事業を原点とする「厨房のソリューションパートナー」です。人手不足の解消やオペレーションの効率化、顧客満足度の向上に貢献する食材・メニューを長年にわたりご提案してまいりました。

この業務用で培った商品開発力と調達力を活かし、一般のお客様にも本格的な味をお届けしたいという想いから誕生したのが、通販ブランド「ごちそう本舗」です。ごちそう本舗の商品はいずれも、プロの現場で磨かれた品質と「温めるだけ」「解凍するだけ」の簡便性を両立したものばかりです。

業務用についても、同等の品質・簡便性を備えた商品ラインナップを幅広くご用意しております。付加価値の高いメインディッシュや食材をお探しの企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【株式会社サンクへのお問い合わせはこちらから(https://thank.co.jp/company)】

■会社概要

商号 ： 株式会社サンク(https://thank.co.jp/)

代表者 ： 香藤 紘一

所在地 ：〒435-0028 静岡県 浜松市 中央区飯田町３６６－１

事業内容： 食品の通信販売、業務用食材の卸売、メニュー開発支援

URL ： https://thank.co.jp/

通販サイト： https://gochisou-hompo.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社サンク 広報担当：片山

電話番号：053-460-3678

メールアドレス：info@thank.co.jp