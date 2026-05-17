「令和の虎」出演で注目のEMOLVA代表・榊󠄀原清一、相模原青年会議所の交流会に登壇。若手経営者の視座を変える「リアル課題セッション」を実施

株式会社EMOLVA

企業SNSマーケティングの総合支援を展開する株式会社EMOLVA（本社：東京都港区、代表取締役：榊󠄀原清一）は、公益社団法人相模原青年会議所（所在地：神奈川県相模原市、理事長：八木貴弘）が主催した「つながる若手経営者交流会～仲間との出会いがあなたの視点を変える～」に、代表の榊󠄀原清一が登壇したことをお知らせいたします。

本イベントは、次代を担う若手リーダーの視座を高めることを目的に開催されました。当日は、YouTube番組「令和の虎」でも活躍する経営者3名（榊󠄀原清一氏・荒木杏奈氏・宮本せな氏）が集結。「仲間との出会いが事業に与える変化」や「本業と並行した活動が生むシナジー」をテーマに、熱のこもったパネルディスカッションを繰り広げました。

榊󠄀原からは、自身が青年会議所（JC）での活動を通じて得た「視座の広がり」や「利他の精神に基づく仲間との協働」が、現在の経営判断や新たな挑戦においていかに不可欠な原動力となっているかを実体験に基づいて共有。

参加者からは「経営者としての孤独が解消されるヒントを得た」といった深い共感の声が寄せられました。

また、後半のグループセッションでは、若手経営者が直面しがちな「時間・資金・組織運営」といったリアルな課題に対し、登壇者が各テーブルを回り直接アドバイスを実施。

イベント終了後も名刺交換や個別相談の列が絶えず、参加者からは

- 「挑戦する勇気をもらえた」- 「自身の課題を客観的に整理できた」

との反響をいただいております。

なお、本イベントでの登壇をきっかけに、現在、全国の団体・企業より講演依頼を多数いただいております。株式会社EMOLVAでは今後も、SNSマーケティングの知見のみならず、経営者のマインドセット向上に寄与する活動を精力的に続けてまいります。

■イベント概要

- イベント名称： つながる若手経営者交流会 ～仲間との出会いがあなたの視点を変える～- 会場： ソレイユさがみ（神奈川県相模原市）- 登壇者：株式会社EMOLVA 代表取締役 榊󠄀原清一 氏アンナアドバイザーズ株式会社 代表取締役 荒木 杏奈 氏excia株式会社 代表取締役 宮本 せな 氏- 主催： 公益社団法人 相模原青年会議所（JCI相模原）- 参加対象： 若手経営者、起業家、リーダー候補

■講師 / 株会社EMOLVA 代表取締役 榊󠄀原清一プロフィール■

【経歴】

静岡県浜松市出身。

東京理科大学に入学、 その後、 東京理科大学院 理工学研究科機械工学専攻に進学、材料力学領域においてWebを活用する研究を行う。

2009年 / 新卒としてサイバーエージェントにインフラエンジニアとして入社。 その後、ソーシャルゲームのWebアナリストを経験。企業SNSの運用代行コンサルや、インフルエンサーのキャスティングPRなどを行う。

2015年 / SNSマーケティング商社「株式会社EMOLVA 」を設立、 代表取締役社長を務める。

【実績】

●自身も50万人以上のフォロワーを持つインフルエンサーとして活躍、毎月100件以上のリード獲得をしている。

●500社以上の企業にSNSマーケティングサービスを提供しており、顧客はベンチャー企業から中小企業、大手企業、地方自治体、さらには国まで多岐にわたる。

●採用においても、SNSを活用して1.2万人以上の入社希望者を集めた実績を持つ。

●インフルエンサーマーケティングにも注力し、140万人のインフルエンサーおよび1万人以上の一般モニターと提携。各種芸能事務所・タレントとも連携し、総合的なマーケティングを展開している。

【活動内容】

●2021年 / 公益社団法人東京⻘年会議所に入所。

・渋谷区委員会 広報幹事 - 渋谷区 Xアカウント運用責任者 -

・広報戦略委員会 副委員長

・会員拡大委員会 総括幹事

・東京ブロック協議会 広報・ブランディング委員会 副委員長副委員長

●2024年 / 東京韓国青年商工会に入所。

●YouTube番組「年収オークション」、「人財版 令和の虎」「令和の虎」「青い令和の虎」にて虎として出演中。

【SNS】

・X(旧Twitter)：https://x.com/sakakibara_sns

・Instagram：https://www.instagram.com/seiichi_sakakibara

・TikTok：https://www.tiktok.com/@seiichi_s

・YouTube：https://www.youtube.com/@anime-sakakibara

■株式会社EMOLVA

・HP：https://emolva.tokyo/

・事業内容：企業のInstagram、TikTok、X(旧Twitter)、YouTubeなどのSNSアカウント運用代行や、インフルエンサーを活用したプロモーションを含む、SNSマーケティングの総合的な戦略立案から実行までを手がけている。