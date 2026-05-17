【イベント開催】昭和ディスコ

NPO法人ひこうき雲

DJと生バンドの昭和ナイト！

懐かしい曲に合わせて自然に体を動かせば、気持ちもスッキリ♪ 無理なく楽しく、健康づくりにもつながります。 「最近あまり出かけていないな…」 「昔ディスコに通っていた！」 そんな方、大歓迎です

昭和の名曲は、心を元気にしてくれる魔法の音楽。 仲間づくりや地域交流のきっかけにもなります。

開催日（雨天中止）

2026年5/2・6/6・7/4・8/1・9/5・10/3

（毎月第1土曜日）

⏰ 日没～22:00頃

📍 袖ケ浦海浜公園（テント広場）

♪ 内容 DJによる70～80年代ディスコミュージック （ユーロビート・シティポップ・昭和歌謡など）

🎤ライブ演奏あり！ 🕺ダンスパフォーマンスあり！ 🎶歌謡曲ライブあり！

👫 こんな方におすすめ ・50代～70代の方 ・昔ディスコ文化を体験した世代 ・懐かしい音楽が好きな方 ・昭和レトロが好きな若い世代も大歓迎！

🎫 参加費

一般：1,500円

LINE登録者：1,000円

🍹キッチンカー出店あり♪

主催：NPO法人ひこうき雲

お問い合わせ電話 080-5690-6363(#)

音楽・ダンス・交流がひとつになった “楽しみながら元気になれる”イベントです。 ぜひ、お友達を誘って遊びに来てください！