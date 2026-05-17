市街化調整区域の不動産売却の際の不動産屋探し方【アンケート結果発表】

市街化調整区域の不動産売却の際の不動産屋探し方アンケート

株式会社ドリームプランニング

市街化調整区域は税金が安い反面、売却が極めて困難な特殊な不動産です。

いざ手放そうとしても、「どの不動産屋なら売れるのか」「ネット検索や紹介など、どうやって専門業者を探せばよいか」といった情報が乏しく、探し方に悩む方が少なくありません。

そこで今回、株式会社ドリームプランニング（神奈川県横浜市中区／代表取締役：高橋樹人）が運営する不動産のお悩み解決サイトURUHOME（ウルホーム）が、不動産に興味関心を持つ方（有効回答数：353名）を対象に、「市街化調整区域の不動産を売却する際の不動産屋の探し方」についてアンケート調査を実施しました。

【データの引用・転載についてお願い】

本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、アンケート結果を公開しているURUHOME（ウルホーム）(https://uruhome.net/)のURL（https://uruhome.net/chosei-agent-search-survey/）へのリンク設置をお願い致します。

弊社への掲載許可は不要です。

市街化調整区域アンケート：回答者の属性（有効回答数：353件）

■ 性別構成

男性： 199名（約56%） 女性： 154名（約44%）

■ 年齢層構成

20代： 35名（9.9%） 30代： 100名（28.3%） 40代： 124名（35.1%） 50代： 71名（20.1%） 60代： 20名（5.7%） 70代以上： 3名（0.8%）

■ アンケート実施期間

2026.2.21-3.16

市街化調整区域の不動産売却の際の不動産屋の探し方

市街化調整区域の不動産売却の際の不動産屋の探し方- 1位 ネットで「市街化調整区域 売却」と調べて上位表示の不動産屋に電話する 170／353 48.2%- 2位 相続する物件の不動産屋を回って売却を依頼する 85／353 24.1%- 3位 ネットで「市街化調整区域 買取会社」と調べて出てきた不動産会社に電話する 84／353 23.8%- 4位 自宅や職場の不動産屋を探して売却を依頼する 71／353 20.1%- 5位 ネットで一括査定サイトを検索して電話する 69／353 19.5%- 6位 弁護士、司法書士、税理士などに相談して売却を依頼する 64／353 18.1%- 7位 とにかく大手不動産業者を探して売却を依頼する 46／353 13.0%- 8位 SNS（インスタグラム、X、facebook）の広告に出てくる不動産屋に連絡する 16／353 4.5%- 9位 ネットで広告を出している不動産屋に連絡する 15／353 4.2%- 10位 不動産のSNS「ウチカツ」で最適な不動産屋を探してみる 11／353 3.1%- 11位 ネットのバナーに出てくる「高く買取できます」というバナーの所に電話する 8／353 2.3%

合計回答数：639 回答者数：353

アンケート結果により、市街化調整区域という特殊な不動産の売却において、専門知識や独自のネットワークを持つ業者を自ら積極的に探そうとする姿勢が分かりました。

「ネットで『市街化調整区域 売却』と調べて上位表示の不動産屋に電話する」が48.2％の約半数でで1位となり、まずはインターネットからキーワード検索するのが市街化調整区域の不動産を売却する際の主流の探し方であることが分かりました。

次に1位から5位までを選んだ方のコメントをご紹介いたします。

1位 ネットで「市街化調整区域 売却」と調べて上位表示の不動産屋に電話する 170／353 48.2％

現代において「普段からネットで検索する癖がついている」ユーザーにとって、検索エンジンは最も効率的な情報収集手段となっています。

単なる業者探しにとどまらず、上位表示されるサイトの内容を精査して「専門知識がある不動産会社」かどうかを事前に見極め、納得した上で行動に移したいという主体的な姿勢が伺えます。

★ ＜1位：「ネットで「市街化調整区域 売却」と調べて上位表示の不動産屋に電話する」を選択した方のコメント＞ ★

「専門知識がある不動産会社をネットで調べ、直接問い合わせる方法が効率的です。査定や相談は複数社に行い、実績や対応の丁寧さを比較することで信頼できる業者を見つけやすくなります。」30代・男性

「普段からネットで検索する癖がついているので、まずはネット検索から入ると思う。ネットで検索して良さそうな不動産屋をピックアップして問い合わせた中で、良さそうな不動産屋にお願いすると思う。」40代・女性

「まずはインターネットで『市街化調整区域 売却』や『市街化調整区域 買取会社』と検索し、上位表示されている不動産会社に問い合わせると思います。あわせて、SNS広告で見かけた業者も比較対象にします。」40代・男性

2位 相続する物件の不動産屋を回って売却を依頼する 85／353 24.1％

物件が所在する「地域ならではの特性」を知り尽くした地元業者への信頼は、デジタル全盛の今もなお根強く残っています。

ネット広告の華やかさよりも、古くからその土地を見守ってきた「現場の不動産屋」に直接足を運び、土地の事情に精通する会社を選び安心感を得たいという層が1／4いる事が分かりました。

★ ＜2位：「相続する物件の不動産屋を回って売却を依頼する」を選択した方のコメント＞ ★

「地元の不動産業者の方がその地域ならではの特性を理解している傾向があるため、当該地域にある不動産屋さんを最優先で探す。地元の土地事情に詳しい方が良い。」30代・男性

「物件近くの不動産屋さんのほうが、いろいろ情報を持っているんではないかと思う。地元の不動産屋で、土地売却に関するさまざまな知識がある方が良いです。」60代・女性

「地元の不動産屋で評判がいいところにお願いしたい。昔から住んでいる家族や知人に評判を確認し、ネットでの口コミも参考にする。地域密着型の企業だったり、ネットで評判の良さそうな不動産会社に連絡します。」50代・女性

3位 ネットで「市街化調整区域 買取会社」と調べて出てきた不動産会社に電話する 84／353 23.8％

大手業者が「手間のかかる難あり物件を嫌がる傾向がある」という現実的なリスクを察知し、最初から「買取」に特化した専門業者を狙い撃つ動きが3位となりました。

いつ売れるか分からない不安を抱え続けるよりも、「自力で探す」ことでニッチなノウハウを持つ買取パートナーを見つけ、相続問題をスピード解決したいという切実なニーズが反映されています。

★ ＜3位：「ネットで「市街化調整区域 買取会社」と調べて出てきた不動産会社に電話する」を選択した方のコメント＞ ★

「大手不動産会社はこういった手間のかかる難あり物件を嫌がる傾向があるため、ネットで『調整区域 買取 専門』といったキーワードで検索し、ニッチなノウハウを持つ業者を自力で探します。」30代・男性

「市街化調整区域は売却が難しい土地なので、買取実績や相場の根拠を示せる不動産業者、法令順守が徹底されている会社を選ぶことが重要です。まずはネットで『市街化調整区域 買取会社』と検索し、出てきた会社に問い合わせたいです。」30代・男性

「まずはネットで『調整区域 買取』などのキーワードで実績のありそうな会社を絞り込みます。また、相続関係で相談している司法書士などの専門家から、信頼できる提携先を紹介してもらうルートも活用すると思います。」30代・男性

4位 自宅や職場の不動産屋を探して売却を依頼する 71／353 20.1％

普段の生活圏内で相談先を探すスタイルも一定の支持を集めました。

相続した遠方の土地であっても、まずは「自分の足を運ぶ」ことができる範囲で担当者と対面し、対話を通じて相手の人間性や信頼度を直接確認したいという心理が強く働いています。

★ ＜4位：「自宅や職場の不動産屋を探して売却を依頼する」を選択した方のコメント＞ ★

「ネットである程度調べてから、不動産屋へ電話で話しをしてから、良さそうなところに直接足を運び相談する。ネットは気軽な反面、それだけだとやや信憑性が心配なため、電話をしたり、実際に足を運んで検討したい。」30代・女性

「身近にあるところがなんだかんだで地元のつながりがあってよさそう。自宅や職場の不動産屋に大手から地元まで何箇所か問い合わせて、対応の良いところを選びます。」20代・女性

「どこにアプローチしたら良いのかが不明なため、まずは自宅近くの不動産屋に直接交渉したいので、自分の足を運ぶ。そこで、SNSの評判も参考にすると思う。」30代・女性

5位 ネットで一括査定サイトを検索して電話する 69／353 19.5％

「とりあえず手っ取り早く相場を知りたい」という情報収集の効率を重視する層に支持されたのが一括査定サイトです。

価格の妥当性が判断しにくい調整区域だからこそ、複数社の回答を「比較検討」することで、担当者の熱意や知識レベルを比較検討し、自身の財産を預けるにふさわしい窓口をシステム的に選別しようとする傾向が見られます。

★ ＜5位：「ネットで一括査定サイトを検索して電話する」を選択した方のコメント＞ ★

「とりあえず手っ取り早く相場を知りたいので、一括査定サイトを使います。そこからレスポンスが早くて対応がまともな業者を絞り込んでいく感じになるかと思います。まずはだいたいの相場を知るため、一括で査定したい。」30代・男性

「市街化調整区域の土地は評価が分かれる可能性があるため、一括査定サイトを利用して比較してみたいと思います。1社だけではなく複数の不動産会社に査定を依頼して比較検討することが大切です。」30代・女性

「一括査定してなるべく高く売るために効率よく探したい。ネットで一括査定サイトを検索し、複数の不動産会社に査定を依頼して比較検討する方法を考えます。実績や説明の分かりやすさ、対応の丁寧さを見て判断したいです。」30代・女性

市街化調整区域の不動産売却の際の不動産屋の探し方まとめ

今回は不動産に興味がある方353名を対象にした、市街化調整区域の不動産を売却する際の不動産屋の探し方に関するアンケート調査の結果を発表してまいりました。

不動産屋の探し方に関して、ネットで「市街化調整区域 売却」などのキーワードで検索し、上位表示された業者を選ぶ方が48.2％となり、2位の「相続する物件近くの不動産屋を直接回る」に対してちょうど2倍の差が生じました。

皆さんは、売却のハードルが高い特殊な土地を相続した際、どのような方法で信頼できる不動産屋を探されますでしょうか？

ドリームプランニングでは、これからも不動産に関する様々な視点からアンケート調査を実施・発表してまいりますので、皆様のご参考になさってください。

■ニッチな不動産のお悩み解決サイト「URUHOME(ウルホーム)」について

URUHOME(ウルホーム) https://uruhome.net は一般的に売却が難しいニッチな不動産（いわゆる負動産）に関するお悩み解決コラムを発信するサイトです。またニッチな不動産の無料査定や売却相談も行っております。

■株式会社ドリームプランニングについて

株式会社ドリームプランニングは「不動産のあらゆる問題を解消し、人々の幸せと喜びを追求する」理念にもとづき、空家マッチングサイト（不動産SNSウチカツ(https://ucikatu.com/)）の運営や、日本全国で売却の難しい特殊な負動産の買取、再販事業を行っている不動産会社です。

■会社概要

社名 ：株式会社ドリームプランニング

横浜本社 ：〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜 8階

東京店：〒111-0053 東京都台東区浅草橋5丁目4-5 浅草橋ハシモトビル 3階

埼玉店：〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目103 大宮大鷹ビル 6階

電話番号 ：045‐641‐5480

代表者 ： 代表取締役 高橋樹人（たかはし たつひと）

設立 ： 2002年11月12日

URL ：https://dream-plan.com/