騎士X - Knight X - 結成1周年記念グッズ発売決定！描き下ろしビジュアルの特別ラインナップが登場！

株式会社STPR

株式会社STPR (本社：東京都渋谷区 代表：柏原真人、以下「STPR」)は、当社所属のビジュアル系2.5次元歌い手グループ「騎士X - Knight X -」(読み：ナイトエックス 通称：騎士X) 結成1周年を記念した『騎士X - Knight X - 1st Anniversary OFFICIAL GOODS』の販売を開始したことをお知らせいたします。

2025年5月17日に新体制での活動を開始した「騎士X」は、2026年5月17日(日)に結成1周年を迎えます。『騎士X - Knight X - 1st Anniversary OFFICIAL GOODS』は、この大きな節目を記念したグッズです。

『騎士X - Knight X - 1st Anniversary OFFICIAL GOODS』のラインナップには、この1周年記念に合わせて描き下ろされたビジュアルを使用したランダム缶バッジやアクリルスタンド、バッグチャームなど、多彩なアイテムを取り揃えております。中でも、騎士X初のアイテム「指人形マスコット」や、ビジュアルを大きく使用した存在感のある「タペストリー」、ミニキャライラストを使用した「ダイカットクッション」など、日常のあらゆるシーンで「騎士X」を身近に感じられるアイテムも登場いたします。これらの1周年記念グッズは、1周年当日2026年5月17日(日)から受注生産にて販売開始いたします。

また、「騎士X - Knight X -」の結成 1 周年に合わせて、ファッションEC「ZOZOTOWN」とのコラボレーション企画の実施も決定いたしました。コラボアイテムは、メンバーの「しゆん」がデザイン監修を担当。詳細は後日公開予定です。

■『騎士X - Knight X - 1st Anniversary OFFICIAL GOODS』ラインナップ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/59399/table/710_1_46bd616831f4fa172eee5f4889a34b5a.jpg?v=202605171151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/59399/table/710_2_a1bf769cd8f2a57f60a7cfa2a75ebd9b.jpg?v=202605171151 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/59399/table/710_3_463036199926a388bd555f315fb30e0d.jpg?v=202605171151 ]

■『騎士X - Knight X - 1st Anniversary OFFICIAL GOODS』販売情報

＜受注生産＞

販売期間：2026年5月17日(日)～6月7日(日)23:59

※受付期間中にお申し込みいただいたお客様は、必ずご購入いただけます

お届け時期：2026年8月下旬頃予定

STPR ONLINE STORE受付ページ：https://store.stpr.com/collections/knight-x-1st-anniversary

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます

※ご利用の際は、STPR IDにご登録・ログインいただいた上で、ご注文ください

※最新情報はSTPR ONLINE STORE公式Xにて随時更新いたします

■ 騎士X - Knight X - Profile

動画配信サイト等のネット活動を中心に、歌やシチュエーションボイスなど、“声”とビジュアルを武器に活動するビジュアル系2.5次元歌い手グループ。2.5次元歌い手グループ史上最速の横浜アリーナワンマンライブを皮切りに、 Zeppツアー、武道館公演と次々と成功を収めながら2024年には週間シングルランキング1位も獲得。

2025年5月にグループ名を「Knight A - 騎士A -」から「騎士X - Knight X -」に改名。同日、新メンバーとして「タケヤキ翔」が加入し、現メンバーの「しゆん」「ばぁう」「てるとくん」とともに、4名体制でのグループ活動を開始。歌い手アイドルやVtuberアイドルとは一線を画し、実写表現と独自の世界観を強みにさらなる成長フェーズへと挑戦していく。2025年8月には新体制初となる日本武道館でのワンマンライブを開催。2026年4月には、新たな挑戦として社外主催の大型音楽フェスに出演。

※「騎士X - Knight X -」表記に関して：４か所( 騎士X_-_Knight_X_- ：アンダーバー部分)が、半角アケ／ - (ハイフン)は半角になります。

オフィシャルリンク

公式サイト：https://knight-x.stpr.com/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@Knight_X_info

公式X：https://x.com/Info_KnightX

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@knight_x_info

公式ツイキャス：https://twitcasting.tv/c:knighta_info

公式LINE：https://page.line.me/117gqoaz

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/