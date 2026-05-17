【独自資料】中小製造業の営業利益を倍増させる『SCM改革 7つの手法』を公開しました。｜株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本 直行、以下「船井総研SC」）は、中小製造業の経営層向けに、収益構造の抜本的改善と営業利益の最大化を目的とした戦略解説資料「製造業のSCM改革 営業利益を倍増させる7つの手法」を公開いたしました。

■ 背景と目的

現在、多くの中小製造業において

「在庫は潤沢にあるはずなのに欠品が頻発する」

「現場の長年の勘や経験に頼った計画運用により、思うように利益が残らない」

といった深刻な経営課題が顕在化しています。

これらの課題の根源はサプライチェーン（供給網）の仕組みそのものにあります。

本資料では、不透明な市場環境下において、単なるコスト削減に留まらない、企業の「稼ぐ力」を引き出すための具体的な「攻めのSCM（サプライチェーンマネジメント）」戦略を提示します。

■ 本資料で解説する主な内容

本資料では、現場のデジタル化から経営判断の高度化まで、以下の3つの主要な観点を中心に、高利益体質を実現するためのノウハウを凝縮しています。

AI需要予測とショートサイクル化による利益の可視化

属人化した「勘」による運用をデジタル化し、週次サイクル（ショートサイクル）での運用による精度の高い需要予測を実現します。

「売れるもの」へのリソース集中と在庫ポリシーの策定

SKU（在庫最小管理単位）の削減を断行し、収益性の高い製品へ経営リソースを集中させる具体的な手法を解説します。

変動を「想定内」に変える「What-ifシナリオ経営」

市場の変動に対し、事前に複数のシナリオを想定して強靭な供給網を構築する「What-ifシナリオ経営」の導入により、変化に強い組織づくりを支援します。

■ 資料ダウンロード方法

以下のリンクより、無料でダウンロードいただけます。

https://logiiiii.sc.funaisoken.co.jp/documents/know-how/scm_transformation/

会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 イノゲート大阪 21階・22階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp

ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/