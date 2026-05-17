『子持ちFIREのリアル』がAmazon Kindleランキングにてベストセラーを獲得

想い結ぶ飛翔出版合同会社

想い結ぶ飛翔出版合同会社は、2026年5月10日に発売したKindle電子書籍『子持ちFIREのリアル ――40歳会社員・価値観が違う夫婦が経済的自由を手に入れてわかった、お金・家族・人生の本質』が、Amazon Kindleストアの関連カテゴリにおいてベストセラー1位を獲得したことをお知らせいたします。

※2026年5月15日時点

本書は、40歳・子持ち・普通の会社員として夫婦でFIRE（経済的自由・早期リタイア）を実現した著者が、「FIRE達成まで」ではなく、「FIRE達成後のリアル」に焦点を当てて執筆した作品です。

世の中には、投資手法や節約術など、FIRE達成までのノウハウ本は数多く存在します。しかし本書では、

・FIRE後のお金との向き合い方

・資産運用のリアル

・家計管理

・子育てと教育費

・夫婦FIREによる価値観の変化

・親の介護と人生観

など、“FIRE後の人生”について、実体験をもとに率直に綴っています。

また、本書では実際の投資成績、FIRE時点の資産額、FIRE後の資産推移についても公開しており、「理想論だけではないリアルさ」が、多くの読者から共感を集めています。

著者は、「FIREはゴールではなく、その先をどう生きるかが本番」と語ります。

単なる資産形成のノウハウではなく、お金・家族・人生の本質を見つめ直す1冊として、FIREを目指す方はもちろん、子育て世代や資産形成に関心を持つ幅広い読者から支持を集めています。

【書籍情報】

書名：

『子持ちFIREのリアル

――40歳会社員・価値観が違う夫婦が経済的自由を手に入れてわかった、お金・家族・人生の本質』

発売日：

2026年5月10日

出版社：

想い結ぶ飛翔出版合同会社

形式：

Kindle電子書籍

kindleペーパーバック

書籍URL：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX311DWK

表紙：

【本件に関するお問い合わせ先】

想い結ぶ飛翔出版合同会社

hisho.publish@gmail.com