レッドブル購入でオリジナルコラボワッペンがもらえる！　獅白ぼたんコラボキャンペーン　全国セブン-イレブンにて5月20日（水）から開始

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レッドブル・ジャパン株式会社

レッドブル・ジャパン株式会社は、5月20日（水）から5月31日（日）の期間にセブン-イレブン限定でホロライブ所属の人気VTuber 獅白ぼたんとコラボしたキャンペーンを実施します。


キャンペーン期間中、セブン-イレブン店舗でレッドブルを2本ご購入いただいた方に先着で、「レッドブル×獅白ぼたんコラボ ピン付きワッペン（全4種）」をプレゼントします。






獅白杯-オフライン-とは（https://shishirohai-offline.hololivepro.com/(https://shishirohai-offline.hololivepro.com/)）


ホロライブ所属の人気VTuber 獅白ぼたんが主催する『ストリートファイター6』のイベント。プロゲーマーや有名ストリーマーが多数集結する人気のイベントで、第4回目となる今年は,2026年4月11日（土）、12日（日）に横浜BUNTAIにて初めてのオフライン開催された。


4月11日（土）は、3人1組の全8チームによるトーナメントを開催。招待選手として、歴代の獅白杯を彩った“猛者”たちだけでなく、獅白杯出場をかけた激戦のトーナメントを勝ち抜いた“公募枠”も参戦。招待選手たちを撃破し「TEAM OT 1st Place」が見事チャンピオンの座を勝ち取った。



■キャンペーン詳細


対象商品：


レッドブル エナジードリンク 250ml


レッドブル シュガーフリー 250ml


レッドブル アルミボトル 330ml


レッドブル エナジードリンク 355ml


レッドブル チェリーエディション 250ml




対象店舗：全国のセブン-イレブン


※店舗によって一部取り扱いの無い場合がございます。


必要本数：2本購入につき1個プレゼント


期間：5月20日（水）～5月31日（日）※ピン付きワッペンが無くなり次第終了


プレゼント：レッドブル×獅白ぼたんコラボ ピン付きワッペン 全4種



▼ピン付きワッペンデザイン





■製品概要







商品名：レッドブル・エナジードリンク250ml


内容量：250ml


生産国：スイス


販売場所：全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストア、量販店、ECサイトなど


HP： https://www.redbull.com/jp-ja/energydrink



レッドブルに関する詳細は https://redbull.com をご覧ください。



■本件に関するお問い合わせ先


レッドブルお客様相談室


TEL：0120-527-526　　受付時間：平日10:00～12:00、13:00～16:00