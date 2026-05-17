レッドブル購入でオリジナルコラボワッペンがもらえる！　獅白ぼたんコラボキャンペーン　全国セブン-イレブンにて5月20日（水）から開始

レッドブル・ジャパン株式会社

レッドブル・ジャパン株式会社は、5月20日（水）から5月31日（日）の期間にセブン-イレブン限定でホロライブ所属の人気VTuber 獅白ぼたんとコラボしたキャンペーンを実施します。

キャンペーン期間中、セブン-イレブン店舗でレッドブルを2本ご購入いただいた方に先着で、「レッドブル×獅白ぼたんコラボ ピン付きワッペン（全4種）」をプレゼントします。

獅白杯-オフライン-とは（https://shishirohai-offline.hololivepro.com/(https://shishirohai-offline.hololivepro.com/)）

ホロライブ所属の人気VTuber 獅白ぼたんが主催する『ストリートファイター6』のイベント。プロゲーマーや有名ストリーマーが多数集結する人気のイベントで、第4回目となる今年は,2026年4月11日（土）、12日（日）に横浜BUNTAIにて初めてのオフライン開催された。

4月11日（土）は、3人1組の全8チームによるトーナメントを開催。招待選手として、歴代の獅白杯を彩った“猛者”たちだけでなく、獅白杯出場をかけた激戦のトーナメントを勝ち抜いた“公募枠”も参戦。招待選手たちを撃破し「TEAM OT 1st Place」が見事チャンピオンの座を勝ち取った。

■キャンペーン詳細

対象商品：

レッドブル エナジードリンク 250ml

レッドブル シュガーフリー 250ml

レッドブル アルミボトル 330ml

レッドブル エナジードリンク 355ml

レッドブル チェリーエディション 250ml

対象店舗：全国のセブン-イレブン

※店舗によって一部取り扱いの無い場合がございます。

必要本数：2本購入につき1個プレゼント

期間：5月20日（水）～5月31日（日）※ピン付きワッペンが無くなり次第終了

プレゼント：レッドブル×獅白ぼたんコラボ ピン付きワッペン 全4種

▼ピン付きワッペンデザイン

■製品概要

商品名：レッドブル・エナジードリンク250ml

内容量：250ml

生産国：スイス

販売場所：全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストア、量販店、ECサイトなど

HP： https://www.redbull.com/jp-ja/energydrink

レッドブルに関する詳細は https://redbull.com をご覧ください。

■本件に関するお問い合わせ先

レッドブルお客様相談室

TEL：0120-527-526 受付時間：平日10:00～12:00、13:00～16:00