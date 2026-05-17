【秋田県美郷町】希少な″白いラベンダー″を肌へ。美郷雪華スキンケア「2026年限定デザイン・大容量サイズ」6月6日発売／前回満員御礼の化粧品体験会、6月20日に再び開催

ノイ合同会社実掲載画像はイメージであり、実際の商品と異なる場合があります

【限定商品発売／第2回化粧品体験会】

ノイ合同会社（所在地：埼玉県／代表社員：内田紀子）は、秋田県美郷町に咲く希少な"白いラベンダー（ホワイトラベンダー）"のエキスを使用したスキンケアブランド 「美郷雪華（みさとせっか）」 より、2026年限定デザイン・大容量2倍サイズを 2026年6月6日（土）～6月28日（日） のホワイトラベンダーが咲き誇る期間のみ数量限定で発売いたします。

あわせて、2026年3月に開催した化粧品体験会が大変ご好評をいただいたことを受け、第2回となる化粧品体験会を 6月20日（土）道の駅美郷 にて実施いたします。さらに、全身に使える美容ジェルづくりワークショップも同時開催。希少な"白いラベンダー"の香りと使い心地を、五感で体験いただけます。

なお、商品価格のうち10円はラベンダー育成募金として秋田県美郷町へ寄付され、地域の景観と産業を未来へつなぐ取り組みとなります。

【"白い奇跡"――希少なホワイトラベンダーとは】

一般的に紫色のイメージが強いラベンダーですが、秋田県美郷町には、突然変異から生まれたとされる 真っ白な花を咲かせるラベンダー（ホワイトラベンダー） が大切に育てられています。

開花期間は短く、収穫量も極めて限られるため、市場に出回ることはほとんどありません。「美郷雪華」は、この一期一会の白い花から抽出したエキスを贅沢に配合した、美郷町でしか生まれないスキンケアブランドです。

【期間・数量限定商品概要】

2026年限定デザイン・待望の大容量サイズ登場！数量限定のため完売の場合はご了承ください。

販売期間：2026年6月6日（土）～6月28日（日）

販売場所：道の駅美郷、秋田県美郷町ラベンダー園内 道の駅美郷ブース

特 徴：１.2026年だけの限定デザインボトル

２.ご要望にお応えした「2倍量サイズ（100mL）」新登場

３.中身は変わらず、自然由来の恵みをたっぷりと商品ラインナップ

限定商品：１.美郷雪華 スキンケアセット（化粧水50mL＋乳液50mL）／3,310円（税込）

２.美郷雪華 スキンケア化粧水 100mL／3,310円（税込）

３.美郷雪華 スキンケア乳液 100mL／3,310円（税込）

収穫年で移ろう香りは、一期一会のお愉しみ。 2026年のラベンダーの香りをお届けします。

【待望の第２回 化粧品体験会】

6/20（土）道の駅美郷で「ネイルケア・ハンドマッサージ体験会」＆「ワークショップ」同時開催。

大好評につき第2回目の開催です。お買いものついでに、どなたでもお気軽にお立ち寄りいただけます。

●ハンドケア体験（予約不要）

美郷雪華化粧品を使ったハンドマッサージ。男女問わずご参加可。施術者4名

※予約不要／混雑時は記入帳に氏名を書き、お待ちいただく可能性がございます。

※昼と休憩時間は2名体制となります。

第1回 化粧品体験会 ハンドマッサージの様子85歳男性 「気持ちよくて手がこんなきれいに」とお喜び

●ネイル体験（予約不要）

マッサージ後、爪のネイル体験。ネイル体験だけでもOKです。爪のお悩み相談も◎。施術者4名

※予約不要／混雑時は記入帳に氏名を書き、お待ちいただく可能性がございます。

※昼と休憩時間は2名体制となります。

大人気のネイル。休憩時間なく実施してくださいましたラベンダーネイル 60歳女性 「見て！初めてで嬉しい」

●化粧品づくり体験 予約制になります。

申込開始：5月17日（日） 10：00～

美郷雪華（ホワイトラベンダーエキス）を使って、自分だけのオンリーワン美容ジェルを作るワークショップ。父の日のプレゼントや、自分へのご褒美にも最適です。

第1回 10:00～ お魚コラーゲンで潤いジェル

第2回 11:00～ フルーツエキスでツヤジェル

第3回 14:30～ ヒミツの美肌ジェル

定員：各回4名（予約制）

所要時間：約30分 遅刻されますと参加できませんので、お時間にゆとりをもってお越しくださいませ

対象：どなたでも（小学校低学年以下は保護者同伴）

問合せ：ノイ合同会社Googleフォームより（https://forms.gle/Lg81TM2QSAB7aMTv7）

お申込：ノイ合同会社Googleフォームより（https://forms.gle/Ly5K1zK6fifAanon6）

●お問合せ用QRコード こちらはワークショップへのお問合せ用QRコードです。お申込みは右側になります。●ワークショップお申込み用QRコード

化粧品体験会主催：ノイ合同会社、爪屋さん Join place 新井一恵（美郷町）

ワークショップのお申し込みは、上記のQRコードまたはURLよりお願いいたします。先着順のため、定員に達し次第締め切りとさせていただきます。お早めのお申し込みをお待ちしております。

【ブランドストーリー】美郷町の景観と産業を、肌から未来へ

美郷町ラベンダー園は、地域の人々が大切に守り育ててきた東北有数のラベンダーの名所。なかでも"ホワイトラベンダー"は、町を象徴する希少な存在です。

「美郷雪華」は、この景観と地域産業に敬意を込め、売上の一部（商品1点につき10円）を秋田県美郷町のラベンダー育成募金として寄付しています。お客様の"美しくなりたい"という想いが、そのまま美郷町の未来の景色を育てていく――そんな循環を目指したブランドです。

【このような方におすすめ】

・自然由来・国産・地域性のあるスキンケアを探している方

・香りで癒されたい方（2026年限定の香りは今年だけ）

・ギフトを探している方（父の日・自分へのご褒美）

・美容雑誌・メディア関係者の皆さま（取材・サンプル提供のご相談承ります）

・体験型コンテンツ・地域コラボにご興味のある方

■このリリースに関する問合せ先

ノイ合同会社（担当：内田）

EMAIL:noy20230824@gmail.com

TEL:070-8905-7877

https://noy.amebaownd.com/

ノイ合同会社は、化学物質過敏症で敏感肌である研究者であり代表社員を務める化粧品会社です。「一人でも多くの人を笑顔にする」ことを使命に掲げ、肌や体質に悩みを抱える方、顧客様のニーズにも寄り添える製品づくりを行っています。

代表自身の研究知見と実体験をもとに、成分設計・処方開発・原料選定において科学的視点と生活者視点の両立を重視。お客様一人ひとりの「こんな化粧品がほしかった」という声をかたちにすることを大切にしています。

大量生産・大量消費型ではなく、必要な人に必要な価値を届けるものづくりを通じて、肌に悩みを抱える方の選択肢を広げ、安心と前向きな気持ちを提供してまいります