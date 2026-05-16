【千歳発】チョコレート専門店《Sweet Shop togo》2026年5月22日オープン

togo

《Sweet Shop togo》（北海道・千歳市）は、2026年5月22日（金）にグランドオープンします。北海道の素材を活かしたボンボンショコラや焼き菓子を中心に、地域に根ざした新しいショコラ体験をお届けします。

千歳市は新千歳空港を中心に国内外から多くの方が訪れる街です。観光で訪れる方はもちろん、地元の皆さまにも“上質なチョコレート”を日常の中で楽しんでいただきたい――そんな思いから、オーナーの松田詢吾が《Sweet Shop togo》を開業します。

北海道の素材をまっすぐに活かし、ショコラの美味しさと奥深さを、ここ千歳から届けていきます。

素材と向き合い、技術を磨き、《Sweet Shop togo》らしいショコラの世界を広げていく...そんなお店を目指していきたいと思います!

【グランドオープン期間】

2026年5月22日（金）～25日（月）／各日11:00より営業開始

※グランドオープン期間は、より多くのお客様にお楽しみいただけるよう、販売商品を一部限定してご用意します。セット商品には数に限りがあり、なくなり次第当日の販売を終了いたします。

【グランドオープンラインナップ】

・焼き菓子おためしセット ショコラ \１３００円(税込)

・焼き菓子おためしセット ノーマル \１２００円(税込)

・ボンボンショコラ 6個入り \ ２２００円(税込)

・ボンボンショコラ 10個入り \ ３６００円(税込)

・ボンボンショコラおためしセット \ １０００円(税込)

・ケーキセット3個入り \ ２４００円(税込)

・オリジナルマドレーヌ5個入り \ １５００円(税込)

・フィアン 各種 \ ８００円(税込)

・マンディアン 各種 \ １３５０円(税込)

・北海道パートドフリュイ \ １０００円(税込)

・ソフトクリーム \ ６００円(税込)

◆プロフィール

1990年、京都出身。

辻製菓専門学校卒業後、東京の有名店を経て

ジャン＝ポール・エヴァンジャパン、ラ・パティスリーベルジュ（千葉）で経験を重ね、Yasushi Sasaki（ベルギー）で4年半修業しました。

修業期間中にはワールドチョコレートマスターズのベルギー代表に選出。 帰国後はショコラティエ マサール（札幌）に勤務し、2026年3月、世界120年以上の歴史を持つベルギーのチョコレートメーカー「カレボー（Callebaut）」チョコレートアンバサダーに就任しました。

◆店舗情報

・店名：Sweet Shop togo

・住所：北海道千歳市信濃1丁目6-10

・オープン日：2026年5月22日

・オーナー：松田 詢吾

（カレボー公式アンバサダー）

・営業時間：11:00～18:00

・定休日：火曜日、水曜日

・公式Instagram：@sweetshop_togo