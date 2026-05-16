Snow Man・宮舘涼太主演 ドラマ【ターミネーターと恋しちゃったら】のスピンオフ Travis Japan・松倉海斗主演【ターミネーターの恋に助言しちゃったら】本日よりTELASAで独占配信開始

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オシドラサタデー「ターミネーターと恋しちゃったら」

初のスピンオフドラマ 『ターミネーターの恋に助言しちゃったら』前編

TELASA（テラサ）で独占配信スタート！

配信URL：https://www.telasa.jp/series/16483

【前編】2026年５月16日（土）23時30分～配信スタート

【後編】2026年５月23日（土）23時30分～配信スタート



Travis Japan・松倉海斗主演!!話題のドラマ《タミ恋》からスピンオフドラマ誕生！

エータ（宮舘涼太）に《助言》する!?同僚・副島昂樹目線のストーリー！

Snow Man・宮舘涼太が満を持して連続ドラマ初主演！しかも、“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータ役で降臨し、ヒロイン・神尾くるみ（臼田あさ美）と“禁断の恋”を繰り広げる前代未聞のヒューマンSFラブコメディー・ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』――。

第６話からハイスペ元カレ・須東峻一郎（竹財輝之助）が本格参戦したことで、エータとくるみの恋模様は新局面に突入！ますます“むずキュン”があふれまくりで、回を重ねるごとにSNSも大盛り上がりとなっています。

そんな話題のドラマ《タミ恋》から、初のスピンオフドラマが誕生します。題して、『ターミネーターの恋に助言しちゃったら』。主演は、Travis Japan・松倉海斗！エータの同僚、少女漫画編集部員の副島昂樹の知られざる恋を描きます。

ひょんなことからエータの秘密に気づいてしまった副島は、第７話でエータを直接問い詰めて、逆に大ピンチに…!?もともとなにかとエータを応援していた副島、エータが抱える仰天事情を知って“よき理解者”として２人の恋を見守っていきますが――実は、副島自身もひそかに恋をしていて…!?

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恋に臆病な副島の前に現れたライバルは、《イケメン幼なじみ》!?

《当て馬》確定な少女漫画の定番展開を打破できるのか…!?

副島が片思いしている相手は、デビューしたばかりの新人漫画家・清水帆奈（山口まゆ）。しかし、編集者が担当する漫画家を好きになるなんて、業界的にご法度中のご法度！副島は告白するどころか、恋心さえも知られてはいけないと、自分の気持ちを抑え込んでいました。

そんな副島の前に現れたのは、帆奈の幼なじみ・寺崎伸之（芳村宗治郎）。少女漫画の世界では、イケメン幼なじみとの恋愛はド定番です。となると…副島はもはや“当て馬キャラ”確定!? そんな既定路線を、副島は打破することができるのか…!? 本作では、地上波本編では見ることのできない副島のピュアすぎる素顔と不器用な恋をほっこり＆さわやかに描写！ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』と同様、キュンがあふれて止まらないラブコメとなっています。

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ヒロイン・帆奈を演じる山口まゆは、『家政夫のミタゾノ』（2025年/テレビ朝日）や、『あざとくて何が悪いの？』内のあざと連ドラ『あざとい恋愛レシピ』（2026年/テレビ朝日）などで活躍する若手実力派。幼なじみの伸之役は、今年、『JOTARO』『ゾンビ1/2』など主演映画の公開が相次いでいる気鋭の俳優・芳村宗治郎が務め、それぞれフレッシュな魅力でドラマを盛り上げています！

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副島が《あざと女子》秋本梨沙（矢吹奈子）に壁ドン＆顎クイ!?

編集部内でいったい何が起きているのか…!?《後編》も来週５月23日（土）～配信予定！

この『ターミネーターの恋に助言しちゃったら』前編のクライマックスでは、なぜか副島が編集部の“あざと女子”秋本梨沙（矢吹奈子）に壁ドン＆顎クイするドキドキの場面も!?帆奈に恋しているはずの副島が、どうしてそんなことを…!?そして、その瞬間を帆奈が目撃してしまい…!?

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続く後編では、帆奈への思いを募らせるものの、なかなか勇気を出せない副島にまさかのハプニングが勃発！ 彼の恋に衝撃展開が…!?はたして恋に臆病な副島とヒロイン・帆奈の関係はどうなっていくのか――!? 気になる後編は、オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』本編第８話放送終了後、５月23日（土）23時30分から配信されますので、ぜひ前後編あわせてご覧ください！

オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』本編は、第１話から最新話まで、

動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」で全話配信中！

https://www.telasa.jp/series/16449

『ターミネーターの恋に助言しちゃったら』 概要

配信日時：【前編】2026年５月16日（土）23時30分～配信スタート

【後編】2026年５月23日（土）23時30分～配信スタート

出演： 松倉海斗 山口まゆ 長井短 矢吹奈子 水嶋凜 金井美樹 芳村宗治郎

(回想出演) 前編:臼田あさ美 後編:宮舘涼太

脚本：関えり香

プロデューサー：神田エミイ亜希子（テレビ朝日）、島本講太（ストームレーベルズ）、石塚清和（ファインエンターテイメント）、卜部龍（ファインエンターテイメント）

監督：竹園元

制作会社：ファインエンターテイメント

制作著作：テレビ朝日 ストームレーベルズ

配信URL：https://www.telasa.jp/series/16483

推奨ハッシュタグ： 【メイキング】#タミ恋スピンオフ 【本編】#タミ恋

PR： https://youtu.be/LEdaOs47yN4

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＜TELASA（テラサ）とは＞

2020年4月にスタートした動画配信プラットフォーム。テレビ朝日の人気番組を始めとする、ドラマ、バラエティ、アニメ、特撮、スポーツ番組だけでなく、国内外の映画、ドラマ、バラエティなど、新作やオリジナルを含む、豊富なラインナップをお届けします。スマホやPCはもちろん、テレビの大画面でも視聴可能です。ダウンロードすれば、データ通信料も気にせず楽しめます。月額料金は990円（税込）

※Apple IDおよびGoogleアカウントでご利用のお客様は、レンタル作品をご購入いただけません。

【TELASA（テラサ）公式サイト】

https://navi.telasa.jp

【配信コンテンツ紹介】

https://www.telasa.jp/unlimited