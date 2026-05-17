MICRODIA、薄型・Qi2・次世代バッテリー・スマートディスプレイ対応のモバイルバッテリーシリーズを日本市場向けに提案開始

宏福商事合同会社

宏福商事合同会社（東京都荒川区）は、MICRODIAブランドの日本総代理店として、モバイルバッテリーシリーズの日本市場向け取扱いおよび提案を開始しました。

今回提案を開始するのは、薄型・軽量性を重視したマグネット式モバイルバッテリー、Qi2対応モデル、準固体電池系（Semi-Solid-State）モデル、そしてスマートディスプレイを搭載した高出力モデルです。

ラインアップは、以下の4カテゴリで構成されています。

・Power Banks, Ultra-Slim

・Power Banks, Qi2

・SolidState Power Banks, Qi2

・Power Banks with Smart Display

スマートフォン、ワイヤレスイヤホン、Apple Watch、タブレット、ノートPCなど、さまざまなデバイスの充電ニーズに対応します。

モバイルバッテリー市場で高まる「薄型化」「Qi2対応」「高出力化」「見える化」の需要

スマートフォン、ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチ、タブレット、ノートPCを同時に持ち歩くユーザーが増える中、モバイルバッテリーには単なる容量だけでなく、携帯性、出力性能、安全性、充電状況の分かりやすさが求められています。

特に近年は、スマートフォンに吸着して使えるマグネット式モデル、バッグに入れてもかさばりにくい薄型モデル、ワイヤレス充電とUSB-C急速充電の両対応モデル、複数デバイスを同時に充電できる多機能モデルへの需要が高まっています。

また、ノートPCやタブレットの利用が広がる中で、高出力モバイルバッテリーや、残量・出力状況を確認しやすいスマートディスプレイ搭載モデルも注目されています。

MICRODIAのモバイルバッテリーシリーズは、こうした市場ニーズに合わせ、スマートフォン向けからノートPC向けまで幅広いカテゴリを展開します。

1．Power Banks, Ultra-Slim

Power Banks, Ultra-Slimシリーズは、薄型・軽量性を重視したマグネット式モバイルバッテリーです。

スマートフォンに吸着して使いやすいモデルを中心に、5000mAh、10000mAhクラスのモデルを展開します。

主な製品例は以下の通りです。

・SNAPPower Razer Ultra-Extra-Slim 35W 3-in-1 Magnetic Power Banks

・SNAPPower Razer Flip 35W 5-in-1 Ultra Slim Magnetic Power Banks

・SNAPPower Fusion 45W 6-in-1 Ultra-Slim Magnetic Power Banks

・SNAPPower Photon 55W 7-in-1 Magnetic Power Banks

・SNAPPower Aluminaire 35W LCD Magnetic Power Banks

・SNAPPower Anchor 35W Magnetic Power Banks

・SNAPPower Traveler 35W Magnetic Power Banks

・PowerPack 2-in-1 40W Mini Power Bank

・PowerPack 3-in-1 40W Mini Power Bank

このカテゴリでは、マグネット吸着、USB-C PD出力、折りたたみスタンド、Apple WatchやAirPodsの充電に対応するモデルなど、日常利用に便利な機能を組み合わせています。

薄型で持ち運びやすいため、スマートフォンアクセサリー売場、旅行用品売場、EC販売、法人向けノベルティ・備品提案などにも展開しやすい製品群です。

2．Power Banks, Qi2

Power Banks, Qi2シリーズは、Qi2対応を意識したマグネット式モバイルバッテリーです。

Qi2対応モデルは、ワイヤレス充電時の位置合わせや安定性を訴求しやすく、今後のスマートフォンアクセサリー市場で注目されるカテゴリです。

主な製品例は以下の通りです。

・SNAPPower Qi2 Razer 35W Magnetic Wireless Power Banks

・SNAPPower Qi2 Razer Plus 35W Magnetic Wireless Power Banks with LCD Power Display

・SNAPPower Qi2 Aluminaire 35W LCD Magnetic Power Banks

・SNAPPower Qi2 Anchor 35W Magnetic Wireless Power Banks

・SNAPPower Qi2 Traveler 35W Magnetic Power Banks

・SNAPPower Qi2 RING 5-in-1 35W Magnetic Wireless Power Banks

このカテゴリでは、ワイヤレス充電とUSB-C PD出力を組み合わせたモデルを中心に展開します。

また、LCD表示付きモデル、着脱式ケーブル付きモデル、リングスタンド型モデルも含まれており、店頭やECで差別化しやすい構成です。

家電量販店、スマートフォンアクセサリー専門店、EC販売、法人向け導入など、幅広い販路に対応できます。

3．SolidState Power Banks, Qi2

SolidState Power Banks, Qi2シリーズは、準固体電池系（Semi-Solid-State）モデルを含む次世代モバイルバッテリーカテゴリです。

本カテゴリでは、携帯性、出力性能、安全性、耐久性を意識したモデルを中心に展開します。

主な製品例は以下の通りです。

・SNAPPower 3S TRON 45W Qi2.2 25W 3-in-1 Wireless Magnetic Semi-Solid-State Power Banks

・SNAPPower 3S Razer 35W Qi2 Ultra-Slim Magnetic Semi-Solid-State Power Banks

・SNAPPower 3S Razer Plus 35W Qi2 Ultra-Slim LCD Magnetic Semi-Solid-State Power Banks

・SNAPPower 3S TRON 35W Qi2 Ultra-Slim Magnetic Semi-Solid-State Power Banks

・SNAPPower 3S TITANX 35W Qi2 Ultra-Slim Magnetic Semi-Solid-State Power Banks

・SNAPPower 3S TITANX Plus 35W Qi2 Ultra-Slim Magnetic Semi-Solid-State Power Banks

このカテゴリでは、5000mAh、10000mAhクラスのモデルを中心に、薄型性、マグネット式充電、USB-C PD出力、スマートディスプレイ、発熱対策、耐久性を意識した設計を提案します。

また、一部モデルでは、充電状況、温度、出力状態、バッテリー状態などを確認しやすい表示機能を備えています。

高品質志向のユーザー、ビジネス用途、旅行用途、法人導入向けに提案しやすい次世代カテゴリです。

4．Power Banks with Smart Display

Power Banks with Smart Displayシリーズは、大容量・高出力・スマート表示を特徴とするモバイルバッテリーカテゴリです。

スマートフォンだけでなく、タブレットやノートPCなど、消費電力の大きいデバイスの充電にも対応しやすいモデルを展開します。

主な製品例は以下の通りです。

・Smart PowerPack 45W PD Power Bank plus Wall Charger with Retractable USB-C Cable and Smart TFT Display, 10000mAh

・Smart PowerPack 67W PD Fast Charge Power Bank plus Wall Charger with Retractable USB-C Cable and Smart TFT Display, 15000mAh

・PowerPack 67W PD Fast Charge Power Bank with Built-in USB-C Cable and LCD Display, 20000mAh

・PowerPack 130W PD Fast Charge Power Bank

・PowerPack 240W PD Fast Charge Power Bank

このカテゴリでは、USB-C PDによる高出力充電、内蔵ケーブル、スマートTFTディスプレイ、複数ポート出力などを備えたモデルを展開します。

特に45W、67Wモデルでは、モバイルバッテリー機能に加え、ウォールチャージャー機能を組み合わせたモデルも含まれています。

最大240Wクラスの高出力モデルは、ノートPC、タブレット、複数デバイスを同時に使うユーザーに向けた提案が可能です。

MICRODIA独自のSmartAI充電アルゴリズム

MICRODIAの充電関連製品では、独自のSmartAI充電アルゴリズムを訴求しています。

SmartAI充電アルゴリズムは、接続されたデバイスや使用状況に応じて、充電状態の最適化を目指すMICRODIA独自の設計思想です。

モバイルバッテリーでは、充電速度だけでなく、発熱、過充電、ショート、バッテリー寿命、携帯時の安全性も重要になります。

今回のシリーズでも、薄型モデル、Qi2対応モデル、準固体電池系モデル、高出力モデルごとに、用途に合わせた充電体験を提案します。

販売店・代理店にとって提案しやすいラインアップ

今回のモバイルバッテリーシリーズは、販売店や代理店にとっても提案しやすい構成です。

単なる容量違いの商品展開ではなく、用途別に売場展開できる点が特徴です。

- Power Banks, Ultra-Slimは、スマートフォンアクセサリー売場、EC、旅行用品売場に適しています。- Power Banks, Qi2は、iPhoneアクセサリー売場、Qi2対応製品売場、家電量販店で訴求しやすいカテゴリです。- SolidState Power Banks, Qi2は、高品質モデル売場、法人向け、ビジネスユーザー向けの提案に適しています。- Power Banks with Smart Displayは、ノートPC周辺機器売場、出張・旅行用品売場、法人備品としての展開が可能です。

ECショップでは、以下のような検索ニーズに合わせた商品展開が可能です。

・MagSafe対応モバイルバッテリー

・Qi2対応モバイルバッテリー

・薄型モバイルバッテリー

・Apple Watchも充電できるモバイルバッテリー

・ノートPC対応モバイルバッテリー

・スマートディスプレイ付きモバイルバッテリー

・高出力モバイルバッテリー

・USB-C内蔵ケーブル付きモバイルバッテリー

法人向けには、営業職、出張者、イベントスタッフ、ホテル、レンタル事業者、学校・教育機関、モバイルワーク環境を整備する企業などへの提案も考えられます。

日本市場での展開について

宏福商事合同会社は、MICRODIA日本総代理店として、同ブランドのモバイルアクセサリー製品を日本市場に紹介しています。

MICRODIA製品は、すでにビックカメラ、ヨドバシカメラ、エディオンなんば本店などで展開が進んでいます。

今後も、GaN充電器、USB-Cケーブル、ワイヤレス充電器、モバイルバッテリー、スマートフォンアクセサリーなど、日本市場に適した製品提案を強化してまいります。

今回のモバイルバッテリーシリーズについても、家電量販店、EC事業者、スマートフォンアクセサリー販売店、PC周辺機器販売店、法人導入先、販売代理店に向けて提案を進めてまいります。

取扱製品カテゴリ

今後の展開

- Power Banks, Ultra-Slim薄型・軽量マグネット式モバイルバッテリー- Power Banks, Qi2Qi2対応マグネット式モバイルバッテリー- SolidState Power Banks, Qi2準固体電池系Qi2モバイルバッテリー- Power Banks with Smart DisplayスマートTFT表示・高出力・内蔵ケーブル対応モバイルバッテリー

宏福商事合同会社では、MICRODIAブランドの製品を通じて、スマートフォン、タブレット、ノートPC時代に対応した充電環境の提案を進めていきます。

特に、USB-C化、ワイヤレス化、高出力化、複数デバイス同時充電の流れを踏まえ、ユーザーの生活環境やビジネス環境に合わせた製品展開を強化します。

また、販売店、代理店、法人導入先との連携を通じて、日本国内でのMICRODIAブランドの認知向上と販路拡大を目指します。

MICRODIA JAPAN

ショップ名：MICRODIA JAPAN

運営：宏福商事合同会社

URL：https://microdiajp.base.shop/

MICRODIA社について

MICRODIAは1991年設立。メモリ製品やモバイルアクセサリーを中心にグローバルに事業を展開し、独自の最先端技術とデザイン性を両立した製品づくりで世界各国に製品を供給しています。特許取得済みのSmartAI(TM)技術は、製品と充電装置の寿命を延ばし、一般的な製品と比較して35%高い耐久性を提供します。

会社概要

会社名：宏福商事合同会社

事業内容：モバイルアクセサリー、IT認証デバイス、酒類・食品輸出、中古IT機器流通など

取扱ブランド：MICRODIA、ACSほか

公式サイト：https://kofukutrading.com/

本件に関するお問い合わせ

宏福商事合同会社

MICRODIA製品担当

お問い合わせ：https://kofukutrading.com/contact/