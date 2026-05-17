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公式サイト http://moriusuda.com/live/ 手だけで奏でる奇跡の楽器『ハンドフルート』の癒しの音色、そして多彩なピアノによる情緒あふれる秋のコンサートが、千葉市美浜文化ホールで開催されます！ 懐かしい日本の歌から映画音楽、クラシック、オリジナル曲までバラエティに富んだコンサートをお楽しみください。 チェリストの竹本聖子氏とのコラボレーションにも注目です。

CHILDHOOD（チャイルドフッド）プロフィール

東京音楽大学出身の森光弘（ハンドフルート)と、臼田圭介（ピアノ)のデュオ。 2009年メジャーデビュー。ニューヨーク、ヒューストン、ロンドン、上海万博など、海外コンサートを成功させる。「スクール革命!」「おはスタ」「情報ライブ ミヤネ屋」「おんがく交差点」など、テレビに多数出演。また、高円宮妃久子妃殿下御前演奏を務めるなど、確かな実績を持つ。

■森 光弘(Mitsuhiro MORI)

ハンドフルート、独自奏法創始・呼称命名 / 作曲家 / 東京音楽大学 音楽教育科卒業。奏法をハンドフルートと造語で命名。 NHK「フックブックロー」出演。ドレミ楽譜出版 月刊ソングス 2016年10月号から連載開始。 熊本県の平成音楽大学がハンドフルート専攻を新設し、講師就任。 2017年10月28日、ハンドフルートDVD付き教則本発表。

■臼田 圭介(Keisuke USUDA)

ピアニスト・作曲家・編曲家・プログラミング / 東京音楽大学ピアノ演奏家コース卒業、同大学院伴奏科修了。 コンサート、CD等、CHILDHOODの楽曲の全編曲を担当。楽曲提供例は「テレビ東京幸せを創る手の物語」のOP、ED、CM等音楽プロデュースなど。2017年、千葉市芸術文化新人賞奨励賞を受賞。

開催概要

『CHILDHOOD Autumnコンサート ～手のひらと鍵盤が紡ぐ 秋の音～』 開催日時：2026年9月19日 (土) 開場13：00／開演13：30 会場：千葉市美浜文化ホール 音楽ホール（千葉県 千葉市美浜区 真砂 5-15-2） ■出演者 森 光弘（ハンドフルート） 臼田 圭介（ピアノ） 竹本聖子（チェロ）※サポート出演 ■チケット料金 一般：3,500円 小学生以下：2,500円 （自由席・税込） ※未就学児入場不可

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