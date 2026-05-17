提出日 2026年05月06日、SDKI Inc.（本社：東京都渋谷区、代表：SDKI Team）は、2026年と2035年の予測期間を対象とした「Smart Power Module Market（スマートパワーモジュール市場）」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、以下のURLで入手できます： https://www.sdki.jp/reports/smart-power-module-market/590642260 調査結果発表日：2026年05月06日 調査者：SDKI Analytics 調査範囲：当社のアナリストは545市場プレーヤーを対象に調査を実施しました。 調査地域：北米（米国、カナダ）、ラテンアメリカ（メキシコ、アルゼンチン他）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア他）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、ノルディック他）、中東・アフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ他） 調査方法：現地調査230件、インターネット調査315件 調査期間：2026年2月～2026年3月 重要なポイント：本調査は成長要因、課題、機会、最近の市場傾向を含むSmart Power Module市場の市場動態調査が含まれています。さらに、市場の主要プレーヤーの詳細な競争分析も実施しました。市場セグメンテーション、地域分析（日本およびグローバル）も含まれています。 市場スナップショット SDKI Analyticsの分析によると、Smart Power Module市場規模は2025年に約29億米ドルと記録され、2035年までに約51億米ドルに達すると予測されています。市場は予測期間中に約5.9%のCAGRで成長する見込みです。

市場概要

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SDKI Analyticsによる分析では、世界各地における再生可能エネルギーおよびスマートグリッドの急速な拡大がSmart Power Module市場の大幅な成長を牽引しています。 野心的な目標に基づく再生可能エネルギーへの移行は、各国政府に対し関連政策の導入・普及促進を促しています。例えば、インド政府は2024-25会計年度において29.52GWを超える再生可能エネルギー発電容量が新規に追加されたと発表しています。 一方、サプライチェーンの寸断、IGBT、MOSFET、および半導体材料の不足が懸念されています。

最新ニュース

本調査では、Smart Power Module市場における企業の最近の動向を確認しました。以下の主要な開発が報告されています。 2025年9月、FORVIA HELLAは、車両内における信頼性が高く、かつフェイルオペレーショナル（機能維持型）な電力供給を確保する「インテリジェント電力分配モジュール（iPDM）」の発売を発表しました。 2026年2月、TDK Corporationは、AIサーバー、エッジコンピューティング、およびデータセンターシステムにおける高まる需要に応えるべく、スタック可能な「FS1525 µPOLモジュール」を投入し、非絶縁型DC-DC電源モジュール製品群「µPOL（マイクロポール）」ファミリーの拡充を発表しました。

市場セグメンテーション

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Smart Power Module市場を定格電圧別に分析すると、600V以下、601V～1,200V、1,200V超に分割されます。「601V～1,200V」セグメントは、電気自動車（EV）のパワートレイン分野での採用に加え、産業用モーター駆動装置、ポンプ、コンプレッサー、コンベア、ロボット、CNC工作機械での採用が拡大しており、2026～2035年に45%の市場シェアを占めると予測されています。 太陽光発電用ストリングインバーター、中小型風力発電システム、蓄電システム用コンバーターなど、再生可能エネルギーシステムの導入拡大がこのセグメントの成長を後押ししています。

地域概要

北米市場は、電気自動車（EV）の普及拡大および電化政策の支援により、予測期間中に急速な成長を遂げると見込まれています。国際エネルギー機関（IEA）のデータによれば、米国内における電気自動車の保有台数は2024年に1.6百万台に達しており、スマートパワーモジュールへの需要を喚起しています。再生可能エネルギーの導入拡大、電力グリッドの近代化、主要な市場プレイヤーや研究機関の存在が市場の成長を支えています。 日本市場においては、SiC（

Smart Power Module Market（スマートパワーモジュール市場）の主要なプレーヤー

当社の調査レポートで述べたように、世界のSmart Power Module Market（スマートパワーモジュール市場）で最も著名なプレーヤーは次のとおりです: • Infineon Technologies AG • ON Semiconductor (onsemi) • Semikron Danfoss • STMicroelectronics • CISSOID SA これに加えて、日本市場のトップ 5 プレーヤーは次のとおりです: • Mitsubishi Electric Corporation • Fuji Electric Co., Ltd. • Rohm Semiconductor • Sanken Electric Co., Ltd. • Renesas Electronics Corporation

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