【ＦリーグTV × ニコニコ生放送】今季も毎節1試合の無料ライブ配信が決定！【メットライフ生命Ｆリーグ2026-27 ディビジョン１】

一般社団法人日本フットサルトップリーグ

一般社団法人日本フットサルトップリーグ（所在地：東京都文京区 代表者：理事長 松井 大輔）は、株式会社ドワンゴ（所在地：東京都中央区 代表者：代表取締役社長 夏野 剛）と共に2026-27シーズンも引き続き、メットライフ生命Ｆリーグの魅力をオンライン上で高めていくことをお知らせいたします。

メットライフ生命Ｆリーグ2026-27 ディビジョン１ 各1節につき1試合を、ドワンゴが提供するライブ配信サービス『ニコニコ生放送』にて、無料ライブ配信いたします。ニコニコ生放送には、Ｆリーグ公式動画配信サービス『ＦリーグTV』の映像が供給されます。

また、世界に大きな影響を与える配信文化を創ってきた『ニコニコ』と共に、フットサルやメットライフ生命Ｆリーグ／女子Ｆリーグを、ネットとリアルの両方向で楽しめる施策を計画してまいります。

■日本最大級のライブ配信サービス『ニコニコ生放送』

運営者：株式会社ドワンゴ

設立 ：1997年8月

代表取締役社長：夏野 剛

URL：https://live.nicovideo.jp/

※配信ページ等の詳細につきましては、改めてお知らせいたします