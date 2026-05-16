【大会方式変更】2026-27シーズン、一部の節でホームゲーム開催を実施！2027-28シーズンにはH&A方式に完全移行【メットライフ生命女子Ｆリーグ2026-27】

一般社団法人日本フットサルトップリーグ

メットライフ生命女子Ｆリーグでは、これからの2シーズンにかけて、大会方式の変更を行います。



2026-27シーズンは、従来のセントラル会場での1会場で1節5試合を開催する方式から、一部の節で最大2試合までセントラル会場とは別会場で、各クラブが主催となるホームゲーム開催を行います。



また、2027-28シーズンには、現在のメットライフ生命Ｆリーグ同様に、全試合、ホーム＆アウェイ方式での開催へと移行します。



ホームゲームの開催を増やす事により、より地域に密着したチームへの転換をはかり、各クラブの経営力の強化へとつなげていきます。女子Ｆリーグが今まで以上に盛り上がることで、女子フットサルの発展、さらには、フットサル日本女子代表の強化にも繋がる事を目指します。

◼︎メットライフ生命女子Ｆリーグ大会方式変更

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98954/table/1061_1_f70172d99597a8f4ac37a237be21ab89.jpg?v=202605170951 ]

メットライフ生命日本女子フットサルリーグ2026-27

＞＞詳細はこちら（女子Ｆリーグ公式サイト）(https://w-fleague.jp/news/?p=9597)