てらおかなつみ『いぬのぬいぐるみ』第2弾が5/29（金）より発売！記念のPOP UPも同時開催

株式会社ケンエレファント

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山 健三）は、JR東京駅改札内・グランスタ東京にて運営する「VINYL」にて、大人気イラストレーター・てらおかなつみ氏の『いぬのぬいぐるみ』第2弾を、2026年5月29日（金）より発売いたします。

合わせて、ぬいぐるみの発売を記念した「いぬのぬいぐるみ POP UP by てらおかなつみ」も開催いたします。

第2弾は、『いぬのぬいぐるみ（クリーム）』、『いぬのぬいぐるみ（ブラウン）』の全2種で、それぞれてらおかなつみ氏のイラストからそのまま飛び出してきたような、愛らしいぬいぐるみとして登場いたします。

いぬのぬいぐるみ（クリーム）販売価格：4,400円（税込）いぬのぬいぐるみ（ブラウン）販売価格：4,400円（税込）

ふわふわとした毛並みや、ころんとしたフォルムなど、思わず触れたくなるような魅力が詰まったアイテムをぜひお迎えください。

POP UPでは、新作ぬいぐるみに加えて、今回のPOP UPのために描き下ろされた作品の抽選販売も行います。

他にも、多数のグッズをご用意しております。

詳細につきましては、VINYL公式Instagramアカウント（https://www.instagram.com/vinyl_tokyo/）にて随時ご案内してまいります。

なお、店舗に加え、2026年5月29日（金）10時より、公式オンラインストア「KENELE STORE（ケンエレストア）」：（https://kenelestore.jp/）でも新作ぬいぐるみをご購入いただける予定です。

【 「いぬのぬいぐるみ POP UP by てらおかなつみ」 開催概要 】

■会期：2026年5/29(金)～6/18(木)

■会場：VINYL（〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-9-1 JR 東日本東京駅構内 1F グランスタ東京内）

■アーティスト てらおかなつみ / Natsumi Teraoka

イラストレーター

広島市立基町高校 創造表現コース 卒業

京都精華大学 デザイン学部 グラフィックデザインコース 卒業

1993年生まれ、広島県出身。9歳より犬の絵を描き続けている。

犬のイラストを中心に、動物の絵を制作。書籍・広告・グッズなど幅広く手がけ、

日本全国をはじめ、韓国・台湾・香港・上海にて個展を開催している。

https://teraokanatsumi.com/

https://www.instagram.com/teraoka_natsumi/

※POP UP初日とぬいぐるみ発売日は店頭の混雑が予想されます。開店前のご来店につきまして、駅ご利用のお客様のご迷惑になる恐れがございますので、7:50以前のご来店はご遠慮ください。

※お集まりいただいた人数が多い場合、開店前の7:50よりあらかじめシャッフルされた整理券を配布いたします。

※商品はご購入制限を設ける場合がございます。

※販売商品のラインナップが変更になる場合はVINYLのInstagram、Xでお知らせします。

【VINYLについて】

“何だかわからないけど、気になってしょうがない。”アートを展開する美術雑貨店で、訪れるたびに五感を刺激するアイテムとの出会いをお楽しみいただけます。また、併設するギャラリーでは約2～3週間ごとに展示内容が入れ替わり、国内外のさまざまなアーティスト／作家の個展やグループ展を開催。東京駅構内という立地を最大限に活かし、年中無休の世界一面白いギャラリーを目指しています。

・営業時間：平日・土曜 8:00～22:00 / 日・連休最終日の祝日 8:00～21:00

※翌日が休日の場合は22:00まで営業いたします。

※入場無料

・VINYL

Instagram：https://www.instagram.com/vinyl_tokyo/

X：https://x.com/VinylTokyo

・VINYL GALLERY

Instagram：https://www.instagram.com/vinylgallery_tokyo/

※VINYLに併設しているギャラリー。展示情報やアーティストの作品を紹介します。

【株式会社ケンエレファントについて】

・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ

・代表取締役社長：石山 健三

・設立：2000年2月9日

・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか

・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/kenelestaff

・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/