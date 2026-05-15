Ji4peのオンライン学習コース開講のお知らせ

一般社団法人医療開発基盤研究所

2026年10月31日(土)より、国際認定PharmaTrain CoE機関である医療開発基盤研究所（Ji4pe）で組織リーダー育成を目的としたオンライン学習コースが開講します。

開催は土曜日の14時～17時で2026年12月19日まで全4回の日程です。

リーフレッット: https://ji4pe.tokyo/2026/20261031.pdf

リーフレット上記pdfファイルと同じ画像になります。

参加対象は患者会に属する方はもちろん、病気を持つ方のご家族や、支援活動従事者、多様な組織作り（NPO法人・一般社団法人）をご検討の方のご参加を募集しております。

・日程が合わず欠席した講義は録画視聴でキャッチアップできます。

講師陣には組織的なマネジメントやコミュニケーションの専門家、患者・市民の立場から実際に個人や団体として活動している講師（患者会等の運営者）、医療コミュニケーションや患者市民参画の研究者など、多彩な顔触れで構成しています。

講師陣プロファイル: https://ji4pe.tokyo/pdf/b_profile_04.pdf

参加費は90分×2講義/週につき11,000円（全受講で44,000円）ですが、2026年度につい

ては参加費無料キャンペーンを適用し、無料でご参加いただけます。

参加申込はこちら：

参加申し込みフォーム :https://ji4pe.tokyo/subscription/index.html