ゲーム開発を手がける株式会社エイプリル・データ・デザインズ（本社：東京都世田谷区。代表取締役：濱田功志。以下、エイプリル。）は、ブラウザで手軽に楽しめる、多人数参加型学園コミュニティ「キャラフレ」(https://charafre.net)にて、春の学園祭『2026皐月祭』の開催をお知らせします。

春の学園祭『2026皐月祭』

https://charafre.net https://apps.apple.com/jp/app/id818971668 https://play.google.com/store/apps/details?id=aprildd.charafre&hl=ja

■ 開始／終了日程

５月１６日（土） ２１：００ ～５月３１日（日） ２１：００

□ 開会式

５月１６日（土） ２１：００～

□ 閉会式

５月３１日（日） ２１：１５～

出展内容のご紹介

翔愛学園の体育館では、参加団体によるトークやライブが連日開催されます。５月１６日（土） ２１：００から行われる開会式に続いて、出展団体の開会宣言を紹介する『CSSSWWML（不夜城！カメ研。）』や、部員が創作したオリジナル演劇を発表する『CRF48＆あまなっ党』など、19プログラムのステージが予定されています。

スペシャルゲスト『🌧️テラスセカイ』がアバターでステージに登場

https://city.charafre.net/charafre_live/

５月２４日（日） ２０：００～

🌧️テラスセカイとは

2.5次元アーティスト「A.m.A」×アニソンDJ「AiM」による没入型新世界LIVEコンテンツをテーマとしたユニットです！ 同名のイベントを主催しており、会場では爆音で流れるアニメ/ボカロ/Vtuberなどの楽曲と巨大スクリーンに投影される映像により非日常的な没入体験を味わうことができます！ 昨年は海外進出も果たし、今注目のアーティストです！

運動場テントブースの出展

翔愛学園の運動場テントでは、主に臨海パークで活動を行っているサークル団体が出展致します。ユーザーと運営が直接意見交換できる公聴会を開催する『翔栄モード研究所』や、キャラフレの紹介動画を制作しているユーザー団体『「みんなで育てるキャラフレ」同盟』など19団体がブースを構えます。

校舎内部活ブースの出展

翔愛学園の校舎内で、普段授業が行われる教室がある東棟では、学園内で部活動を行っている団体が出展致します。部員が撮影した鉄道写真の展示や、駅弁の紹介をする『翔愛学園鉄道友の会』。部員が作ったオリジナル楽曲の配布や、曲にちなんだアクセサリを配布する『キャラフレインディーズ (CFI)』など、34団体が出展致します。

以上 全５４団体が出展

販売物のお知らせ

皐月祭限定・カラーくじ

運動場テントの東側には、皐月祭期間限定の販売ショップが出展。 「皐月祭限定・カラーくじ」では、フリルのかわいいロリータ服『ローズパルフェ』があたるカラーくじがスタートします。 １回３００コインでアバターコスチュームがあたります。 ※お買い求めには、コイン（有料ゲーム内通貨）が必要です。

皐月祭限定・テーマくじ

「皐月祭限定・テーマくじ」は、シースルーが未来的な新作衣装『ゼロレイヤー』があたるテーマくじがスタートします。 １回２００コインで髪型、トップス、ボトムス、アクセなどがあたります。 ※お買い求めには、コイン（有料ゲーム内通貨）が必要です。

皐月祭限定・ウィッグくじ

「皐月祭限定・ウィッグくじ」は、過去に販売された髪型アイテムを、特別なカラーに仕上げたウィッグくじです。 １回３００コインでアバター用の髪型があたります。 ※お買い求めには、コイン（有料ゲーム内通貨）が必要です。

キャラフレとは

『キャラフレ』は、webブラウザで動作する学園生活コミュニティゲームです。プレイヤーはオンライン上の仮想学園、『翔愛学園』の生徒となり、ゲーム内のキャラクターや、ゲームに参加する他のプレイヤーとの出会いを通じて、学園生活を疑似体験することができます。 webブラウザで動作するため、特別なアプリケーションをインストールする必要が無く、ノートPCやタブレット、スマートフォンでも快適に遊ぶことができます。

キャラフレの特徴

https://charafre.net

・「多人数同時参加型2Dアドベンチャーゲーム」という、独自システムを開発・採用。 ・2Dアドベンチャーゲームのシステムと多人数参加型オンラインゲームのシステムを融合。 ・“天使の羽”を集め、無料ポイントと交換。 ・チャット未経験者でもコミュニケーションを楽しめるゲームチャット。 ・豊富で個性的な登場人物。 ・たくさんの髪型や表情、細かく描き込まれたコスチュームなどで個性を演出。

タイトル概要

サービス名称：キャラフレ URL：https://charafre.net 対応ブラウザ：Microsoft Edge、Chrome、FireFox等主要なブラウザに対応 価格：基本無料プレイ・アイテム課金 開発：株式会社エイプリル・データ・デザインズ