T4IS2026 Strategy Dialogue『次世代コンピューティング：量子×AI』--「Qデイ」と耐量子暗号移行を議論

ソーシャス株式会社

本リリースのポイント

・量子コンピューティングの時間軸は、長年の「10～15年後」から、信頼に足る「5年後」へと圧縮された。 実用的なアルゴリズムは、誤り耐性量子計算（FTQC）の時代で5～8年先と整理された。

・日本は資金が潤沢で、研究者が足りない。 量子への投資は前年比で約10倍に伸び、数十億ドル規模に達したが、その資金を吸収できる研究者・運用者の層は薄い。日本の好機は「部材インフラ」にあるとされた。

・投資の妙味は「金鉱掘りにシャベルを売る」層にある。 FTQCには複数の量子デバイスをつなぐネットワーキングが不可欠で、量子ネットワーキングとセンシングの企業が、フルスタックの量子基盤より先に立ち上がる商用層と位置づけられた。

・「Qデイ」--量子計算機が古典暗号を破る日--が、最も破壊的な近未来の出来事として扱われた。 「今は収集し、後で解読する」攻撃はすでに進行中で、米国は2035年までに耐量子暗号への移行を求めている。

・既存大企業（インカンベント）のジレンマが論じられた。 市場リーダーにとって誤った賭けのリスクは非対称であり、「優れた2番目の顧客ではあっても、優れた最初の顧客にはなりにくい」。

セッション概要

ソーシャス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：尹世羅）は、2026年4月26日（日）、東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井カンファレンスにて開催した招待制エグゼクティブサミット「Tech for Impact Summit 2026（https://tech4impactsummit.com/ja）」（以下、T4IS2026）において、非公開セッション「Strategy Dialogue」を実施いたしました。本リリースは、そのうちの一つ『The Next Compute Paradigm: Where Quantum Meets AI（次世代コンピューティング：量子×AI）』の議論を要約するものです。

本セッションはチャタムハウス・ルールのもとで実施されました。したがって本リリースは、議論されたテーマ・論点・提案を記録するものであり、特定の発言を個人または組織に帰属させるものではありません。なお、本セッションの登壇者のうち、プロフィールの公開に同意された方々は、公式セッションページ（https://tech4impactsummit.com/ja/sessions/next-compute-paradigm/）でご確認いただけます。

参加したのは、初期段階のディープテックVC、自動車OEMの戦略・オペレーション部門、防衛・諜報の背景を持つ米国のサイバーセキュリティ事業者、日本拠点の量子ソフトウェアの創業者、そして量子×AIの博士課程を進めるグローバルな通信インフラ企業の出身者など、量子計算の近未来とその応用に通じた実務家たちです。少人数の技術的な円卓として、量子の到達時期、AI・耐量子暗号との接続、そして日本の部材インフラの位置づけが議論されました。

議論のハイライト

1. 量子の時間軸は圧縮された

セッションの一貫した読みは、量子コンピューティングが、毎年のように繰り返されてきた「10～15年後」という地位から、信頼に足る5年の地平へと移った、というものでした。

ノイズの多い中規模量子（NISC）の時代は、事実上終わったものとして扱われました。2023年ごろの共通了解は、NISCのデバイスは商業的に意味のある問題で古典スーパーコンピュータを上回れない、というものだったからです。新たな地平は、誤り耐性量子計算（FTQC）の時代であり、実用的なアルゴリズムは5～8年先と整理されました。米国の大手ハイパースケーラーが3月下旬に発表した、実用的な量子の時期を2029年ごろへと前倒しする見立ては、マーケティングではなく実質的なシグナルとして受け止められました。移行を前提とする規制上の期限は2035年ですが、現実の運用準備はそれより前倒しされつつある、という認識で一致しました。その到来は、ゆっくりと張力が高まり突然訪れる--AIが世間の認識に届いたときと同じ形になるだろう、と語られました。

2. 日本--資金は潤沢、研究者が足りない

日本の量子の位置づけについては、率直な評価が示されました。公表された一つの数字として、日本の量子への投資は前年比でおよそ10倍に伸び、数十億ドル規模に達し、新たな国家インフラ（大型のR&D拠点、輸入された希釈冷凍機、米国および国内ベンダーのハードウェア）の整備が進んでいます。

一方で、その資金を吸収できる研究者・運用者の層は薄い、という正直な批判もありました。支出の相当部分がハードウェアの調達に向かい、国内の能力構築には向かっていない。日本にとっての構造的な好機は、米国のハイパースケーラーとフルスタックの量子基盤を競うことではなく、供給・ネットワーキング・センシング・製造グレードのハードウェアといった「部材インフラ」にある、と整理されました。英国と日本の研究連携や、量子通信の公募が、国際的な協調投資のビークルが形成されつつある証拠として参照されました。

3. 「金鉱掘りにシャベルを売る」

投資の妙味が今どこにあるかについて、最も強い収斂が見られたのが、この枠組みでした。FTQCが機能するには、単一の量子計算機では足りず、複数のデバイスをネットワークでつなぐ必要があります。量子ネットワーキングとセンシングの企業は、フルスタックの量子基盤が企業向けに成熟するよりはるかに早く立ち上がる、信頼できる商用層として扱われました。米国の大手量子ハードウェア企業が、ネットワーキング系の企業を買収していることも、この見立てと整合的だとされました。

世界中のHPC（高性能計算）拠点は、量子ハードウェアがまだ古典を上回らないにもかかわらず、CPU＋GPUの積み重ねに倣ったCPU＋QPUのハイブリッド構成を築くために、量子ハードウェアを調達しています。「本物の」量子製品が今できることとしては、化学・流体力学・材料のデジタルツインやシミュレーションが挙げられ、アルゴリズムの進歩によって、日本のあるベンチャー段階の企業が利用できる規模を約10量子ビットから約100量子ビットへ広げた事例も紹介されました。ただし、古典では不可能な商用ワークロードはまだ実運用にはなく、それがFTQCのマイルストーンとして残されています。

4. 防衛・諜報という推進力

最大の予算が--したがって最も深い研究開発が--どこにあるかについて、防衛の背景を持つ参加者は率直でした。防衛・諜報の機関が主要な大学の量子研究室を大規模に支え、商用部門が10年以上先まで目にしないような最先端の用途（センシング、解読、兵器系）に資金を投じています。

特別アクセス・プログラムは、公開された配備に通常10～30年先行する（指向性エネルギー兵器がその典型例として挙げられました）。米国の大規模なベンチマーク・プログラム（DARPA主導）は、対外的には用途を特定しないものとされていますが、解読に関連するアルゴリズムの進歩を優先していると広く理解されている、と整理されました。

5. 「Qデイ」と耐量子暗号への移行

最も運用上の含意が大きい近未来のテーマとして扱われたのが、移行の問題です。「Qデイ」--量子計算機が古典暗号を破れるようになる日--は、地平線上で最も破壊的な出来事と位置づけられました。敵対者による「今は収集し、後で解読する」攻撃は、すでに進行中です。

米国ではすでに、量子計算機が実際に解読能力に達する時期にかかわらず、2035年までにNISTが承認する耐量子暗号へ移行することが規制上期待されています。期限は量子の準備状況ではなく、攻撃者の準備状況に依存するのです。よくある誤解として、耐量子暗号への移行は防御側が量子計算機を持つことを要しない、という点が指摘されました。移行先は、古典でも耐性を持つ新しいアルゴリズムだからです。さらに、AIによって加速するソーシャル・エンジニアリングの攻撃面（ディープフェイクの音声・映像、ブランドのなりすまし詐欺）が、この耐量子暗号の脆弱性の窓と重なりつつあり、移行期間がこの10年で最もリスクの高い運用上の空白になる、と論じられました。

6. 既存大企業（インカンベント）のジレンマ

もう一つの一貫したテーマは、グローバルな製造リーダーであるインカンベントが、量子をはじめとするパラダイム転換の技術にどう向き合うべきか、でした。語られた内部の姿勢は「優れた2番目の顧客ではあっても、優れた最初の顧客にはなりにくい」というものです。市場リーダーにとって誤った賭けのブランド・運用上のリスクは非対称であり、規模が大きいほど小さな誤りが致命傷になりうる。だからこそ、設備投資を確約するのではなく、観察し、探り、標準に従うことが反射的な対応になります。

ただし、R&D部門とCVCは実際に探索しており、探索的な予算は、おおむね10年周期で自社の現行製品を陳腐化させかねない技術には踏み込みにくい、という日本のインカンベント文化の構造的な弱さ（カニバリゼーションの問題）も明示的に名指しされました。鋭い対比として、ある中国の大手EV競合が12～18か月周期で新世代の車を出荷しているのに対し、インカンベントはおよそ2.5年周期である、という指摘があり、サイクルタイムを縮める圧力が、より積極的なパラダイムの賭けを促す可能性が論じられました。

クロージング--継続コミットメント

セッションの最も具体的な成果は、参加者のあいだで数週間ごとの定例の情報交換を続ける、という合意でした。その狙いは明示的に三つに整理されました。インカンベントの発表をめぐる誇張を見極めること、日本と海外の連携を調整すること、そして「Qデイ」の時期について共有の前提を定めること。

未解決の問いも残されました。日本の量子資本は、国内の能力構築とハードウェアの輸入のあいだで、実際にどう配分されるべきか。信頼できる「Qデイ」の時期は2029年か、2035年か、その中間か--参加者の見立ては分かれ、現実的な答えは「より早い日付に備える」こととされました。日本のインカンベントは、業界標準に先んじてパラダイム転換の賭けに踏み切れるのか。これらは、今後の Strategy Dialogue に持ち帰るべきテーマとして記録されました。

関連リンク

・本セッションの公式ページ（登壇者プロフィール）：https://tech4impactsummit.com/ja/sessions/next-compute-paradigm/

・Tech for Impact Summit 公式サイト：https://tech4impactsummit.com/ja

・ソーシャス株式会社 コーポレートサイト：https://socious.io/ja

メディア取材のお問い合わせ

本セッションの取材に関するお問い合わせは、Tech for Impact Summit 運営事務局（summit@socious.io）までご連絡ください。

本セッションはチャタムハウス・ルールのもとで実施されたため、発言は特定の個人・組織に帰属させていません。本リリースに記載した内容は、出典「Tech for Impact Summit 2026 Strategy Dialogue『The Next Compute Paradigm』（2026年4月26日、東京・紀尾井カンファレンス）」を明記の上、ご利用いただけます。

Tech for Impact Summit について

Tech for Impact Summit（T4IS）は、ソーシャス株式会社が2023年から東京で主催する、テクノロジーと社会的インパクトの交差点を扱う招待制エグゼクティブサミットです。SusHi Tech Tokyo の公式パートナーイベントとして開催され、ビジネス・政策・文化の各領域のリーダーが、人類が直面する最も緊急な課題への対応を議論しています。第4回となる Tech for Impact Summit 2027 は、2027年5月18日（火）・19日（水）に東京で開催予定です。

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・業種：情報通信

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・代表者名：尹世羅

・設立：2021年07月