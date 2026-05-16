ケリング・グループ傘下 ファイン・ジュエラー“ Qeelin / キーリン ”グローバルブランドアンバサダーYoona Limが、 “Classic Wulu” コレクションを身につけてカンヌへ出発

Qeelin japan Limited

Qeelinのグローバルブランドアンバサダーを務めるYoona Limが、第79回カンヌ国際映画祭へ向かう出発時に、“ Classic Wulu ”コレクションをまとい、エレガントなエアポートファッションを披露しました。

この日のルックでは、ダイヤモンドをあしらったホワイトゴールドのWulu Eternity リングに、Wulu Maxi イヤリングとPetite Wulu スタッド ピアスを合わせました。これらのジュエリーをかたどるWuluモチーフは、調和と幸運の象徴として知られ、時代を超えるクラフツマンシップとモダンな東洋的ラグジュアリーを表すQeelinを象徴するアイコンです。

Wulu maxi イヤリング \ 2,472,800（18Kホワイトゴールド、ダイヤモンド）Petite Wulu スタッド ピアス \ 435,600（18Kホワイトゴールド、ダイヤモンド）Wulu Eternity リング \ 1,093,400（18Kホワイトゴールド、ダイヤモンド）

ユナのエレガントな装いは、今後予定されているカンヌでの登場への期待を高め、文化的ヘリテージと現代的な洗練を融合したQeelinのスピリットを体現しています。

Qeelin Treasure Box Flagship store

住所 ：東京都中央区銀座 5-5-13

営業時間：11:30 - 19:30

電話番号：03-6228-5562

面積 ：135.62 平方メートル

ショップ構成 ：3フロア

Website :https://www.qeelin.com/jp/homeOfficial IG :https://www.instagram.com/qeelinjewellery/



