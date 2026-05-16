【イベントレポート】地下水保全活動の一環として採水地の南阿蘇村で田植え体験！『南阿蘇村 田植え体験イベント2026』を5月16日(土)に開催！

プレミアムウォーター株式会社

良質な水を育む日本有数の水源地から採取した天然水を、おいしさもミネラル分もそのままに保つ非加熱処理を施しご家庭に提供しているプレミアムウォーター株式会社(所在地：東京都港区、代表取締役社長：金本 彰彦)は、2026年5月16日(土)に熊本県阿蘇郡南阿蘇村にて、プレミアムウォーターをご利用いただいているお客様を招待し『南阿蘇村 田植え体験イベント2026』を実施いたしました。

■『南阿蘇村 田植え体験イベント2026』詳細

当日は、スペシャルゲストとしてご当地タレントの高村公平さんとちんねんさんをお招きし、田植え体験や、プレミアムウォーターの工場見学、生き物観察会、熊本名産あか牛のBBQ、やまめつかみ取り、流しそうめん、餅つき体験等、熊本の食や自然が堪能できる様々な企画を実施いたしました。

田植え体験では、熊本県阿蘇地方等の高冷地で栽培されるお米の品種「あきげしき」の苗を手植えしました。最初は泥の感触に驚いていたお子さまたちも、時間が経つと、手際良く苗を植えられるようになっていました。

■『南阿蘇村 田植え体験イベント2026』の様子

■ご参加いただいた皆様からのコメント

親御さま：「泥だらけになりながら親子で初めての田植えができてとても楽しかったです！また是非参加したいです。」

お子さま：「田んぼに入るのは少し怖かったけど、自分で植えられて楽しかった！」

■ご参加いただいた高村さん・ちんねんさんからのコメント

高村さん：「たくさんの参加ありがとうございました！僕たちも皆さんと一緒に楽しませていただきました。また会えたらいいね！」

ちんねんさん：「今日の田植えイベントが皆さんのいい思い出になってたらいいね！ありがとうございました！」

■プレミアムウォーター採水地、南阿蘇村工場(ハイコムウォーター株式会社)工場見学詳細

南阿蘇村工場詳細HP：https://hicomwater.co.jp/about-factory/(https://hicomwater.co.jp/about-factory/)

南阿蘇村工場は、阿蘇山の麓、熊本県阿蘇郡南阿蘇村にある工場で、採水やボトリングをおこなっています。生産ラインの徹底したクリーン化に加え、1時間に1度人の手による厳密な品質検査と管理を実施する等、安心・安全なおいしい天然水をいつでも絶えることなくお客様にお届けできるよう、万全の生産体制をとっています。

さらに、安心・安全なお水であることの証明として充填から梱包まで全ての工程をオープンにし、お客様の見学用スペースを完備した「見せる工場」になっているため、製造工程をくまなくご覧いただけます。

■高村公平さんプロフィール

1976年6月10日 生まれ。熊本県出身。熊本県を拠点に活躍しているローカルタレント。

熊本県人吉市出身、熊本県立人吉高等学校、熊本学園大学卒業。血液型A型。タレント活動は、地元熊本と福岡が中心。番組出演のほか、結婚式、CM、イベントの司会等多彩にこなす。

■ちんねんさんプロフィール

1980年1月13日生まれ。福岡県出身。熊本・福岡・長崎を中心に活動する人気ローカルタレント。

番組出演のほか、長崎県壱岐市の観光大使も務める。

■『南阿蘇村 田植え・稲刈り体験イベント』 について

プレミアムウォーターの水源でもある南阿蘇の天然水は、安全であることに加え地下水量が豊富にあります。「南阿蘇の自然から育まれた地下水をこの先もずっと残していきたい、そして南阿蘇の天然水で育ったお米をその土地の天然水で炊き、そのおいしさを多くの皆さんと共有したい」という想いから、2015年よりプレミアムウォーターをご利用いただいているお客様を招待して「田植え」と「稲刈り」をおこなう取組みをスタートしました。

プレミアムウォーターが支援している水田では、地下への水の浸透を促し地下水保全活動に繋げるために、一年中お水を溜める農法でお米を栽培する「地下水を守るん田゛活動」も支援しています。水田で収穫したお米を食べていただくことも地下水保全活動に繋がり、これまでも多くのお客様と一緒にこのイベントを通じて活動支援を実施してまいりました。

今後も、自然の大切な資源を使いナチュラルミネラルウォーターを製造販売する企業として、安全でおいしいお水を育む地域の環境保全活動に取組み、お客様と一緒に活動できる「体験型イベント」を継続しておこなってまいります。

プレミアムウォーターについて

プレミアムウォーターは、ウォーターサーバーをレンタルまたは販売し、ご自宅までお水を宅配(定期配送)するサービスです。

重たいお水を買いに行く手間やお湯を沸かす手間が省け、

おいしい「生天然水」をいつでも使うことができます。

プレミアムウォーターの「生天然水」は「非加熱処理」を施しており、水質の良さやおいしさの目安となる「溶存酸素」が減少せず、

天然水本来の口当たりの良さやまろやかさを味わうことができます。「生天然水」の賞味期限は未開封の状態で製造から約6か月なので、消費しながら備蓄をおこなうローリングストックとしてもご利用いただけます。

ウォーターサーバーは家計にも環境にも優しいエコなサーバーから、力の弱い方でも簡単にボトル交換ができる下置きスタイルの高機能サーバー、デザインにこだわりインテリアとも調和する洗練されたデザインサーバー等ライフスタイルに合わせたサーバーを選ぶことができます。

詳しくは公式Webサイト（https://premium-water.net/）をご覧ください。

プレミアムウォーター公式Webサイト ：https://premium-water.net

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