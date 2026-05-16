【国際協力に挑む学生を支援】ネイティブキャンプ、学生国際協力団体SIVIO主催チャリティーイベントに協賛　参加者全員へオンライン英会話レッスンを提供

株式会社ネイティブキャンプ

レッスン回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、学生国際協力団体SIVIOが主催するチャリティーイベントに協賛し、イベント参加者全員へオンライン英会話レッスンを提供いたしました。

■協賛の背景：国際協力の現場で求められる「英語でつながる力」

英語は、国際協力や教育支援の現場において、異なる文化や価値観をつなぐ重要なコミュニケーション手段です。現地の人々や多国籍の関係者と協働する中で、自らの想いを英語で伝え、相互理解を深める力が求められています。

こうした中、学生国際協力団体SIVIOは、「ラオスへの教育支援」および「チャリティームーブメントを起こす」という理念のもと、長年にわたり教育環境の整備や国際交流活動を継続してきました。国際協力を身近なものとして広めながら、次世代の担い手育成にも取り組んでいます。

ネイティブキャンプは、「世界80億人をつなぐ」というビジョンのもと、英語学習を通じてグローバルに挑戦する人々を支援しています。こうしたSIVIOの取り組みに共感し、国際協力に挑む学生の可能性を英語学習の面から後押しするため、本イベントへの協賛に至りました。

ネイティブキャンプは今後も、英語学習の機会提供を通じて、世界とつながり挑戦する人々の可能性を広げてまいります。

■協賛内容

・イベント参加者全員へオンライン英会話レッスンを提供

ネイティブキャンプの特長である「回数無制限」のレッスン環境により、参加者は時間や回数を気にすることなく英語で話す機会を確保することが可能です。継続的なアウトプットを通じて、実践的な英語力の向上を支援します。

■学生国際協力団体SIVIOについて

学生国際協力団体SIVIOは、「ラオスへの教育支援」および「チャリティームーブメントを起こす」という理念のもと、東海・関西・関東の三支部で活動しています。

2007年の設立以来、ラオスにて幼稚園・小中学校計15校の建設・修理支援を実施。年2回のスタディーツアーを通じて、教育環境の調査や衛生教育、日本文化の紹介など、継続的な支援活動を展開しています。

また、学生主体のチャリティーイベントや街頭募金、フリーマーケットなどを通じて、国際協力をより身近なものとして広める活動にも取り組んでいます。

学生国際協力団体SIVIO

https://www.sivio.org/

■ネイティブキャンプの特徴 https://nativecamp.net/

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界140ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と32,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数7,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。

・ネイティブキャンプ キッズ https://nativecamp.net/kids

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界140ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

・ネイティブキャンプ ビジネス https://nativecamp.net/business

ビジネスパーソンが選ぶオンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

・Native Camp Japanese https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

・ネイティブキャンプ留学 https://nativecamp.net/study_abroad

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate

法人様の英語研修なら私たちにお任せください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。

■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

■本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media