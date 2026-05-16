【TAC公務員】オンラインセミナー「30分で分かる！国家総合職＆外務専門職セミナー」 を5/23（土）に開催！

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、公務員試験を検討されている皆様へ向けて「30分で分かる！国家総合職＆外務専門職セミナー」を、オンラインで開催します。

2026年5月23日（土）15:00 ～15:30 オンラインで開催！ご予約はこちら（参加無料） :https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#waseda

国家総合職・外務省専門職を徹底解説

国家の政策立案を担う「国家総合職」、そして外交の最前線で国際社会を舞台に活躍する「外務省専門職」。

本企画では、それぞれの職種の仕事内容や役割、求められる人物像に加え、採用試験制度や対策のポイントについて詳しくご説明します。

将来、国や世界を舞台に活躍したいと考えている方に向けて、進路選択のヒントとなる内容をお届けします。

オンラインでの開催になりますので、ご予約の上お気軽にご参加ください。

■日時／場所

2026年5月23日（土）15：00～15：30 オンラインで開催！

オンラインで開催（Zoomにて配信します）

- 担 当スタッフからひとことTAC早稲田校より配信します！

TAC早稲田校では、１.地方上級・国家一般職、２.国家総合職、３.外務専門職の３つの講座を開講しております。今回のセミナーではそれら３つの講座について、試験制度や仕事内容をご説明します。セミナーに参加するにあたり、ご不明な点などございましたらお気軽にお問合せ下さい！

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#waseda

- 早稲田校担任講師のご紹介鈴木 康介 講師

公務員試験の受験を決断するうえで「勉強が続けられるだろうか…」という不安は付き物です。早稲田校は講師・スタッフと受講生との距離が近く、アットホームな雰囲気で公務員試験合格を目指すことができ、早大生はもちろんのこと、早大生以外の方でも馴染めるような環境が整っています。個別相談や自主ゼミなどのサポート面も非常に充実しています。合格に必要なことはただ1つ、努力を継続できるかどうかです。受験生活で不安や悩みも出てくるでしょう。そんな時はぜひ私を利用してください。公務員として働く未来を作っていきましょう！

- 早稲田校担任講師のご紹介

【アクセス】

〒169-0071 新宿区戸塚町1-101-16 早稲田校ビル

※早稲田大学南門スグ

＞早稲田校は総合受付（本館）と別館の2校舎で運営しております。詳細はこちらをご覧ください。

【受付営業時間】

月～金 12:00～19:00 土日祝 9:00～17:00

【お問い合わせ】

電話番号 03（5287）4940（代）

※おかけ間違いには十分ご注意ください。

※国際電話からは繋がりません。恐れ入りますがご容赦ください。

★☆予約優先制『個別受講相談』好評実施中☆★

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#waseda

マンツーマンでじっくり相談できる！（利用無料）

＜予約枠拡大中＞今なら予約が取りやすい！ひとりで悩まず、相談してみよう。オンライン個別受講相談を予約する :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin.html#soudan

TACの受講相談で疑問や不安を解消して、公務員合格への一歩を踏み出しませんか？

TAC公務員講座では受講をご検討中の方の各種ご相談を承っております。受講にあたり気になることや、公務員試験の仕組み、TACの実績、カリキュラム、フォロー制度等、お気軽にお尋ねください！

こんな疑問や不安はありませんか？- 学校や仕事が忙しいけど両立はできる？- どんなペースで学習をしていけばいいの？- どれくらいの勉強時間が必要なの？- どんなコース、受講メディア、フォロー制度、割引制度があるの？



経験豊富な講師や専門スタッフが、丁寧にご案内いたしますので、公務員試験の試験制度や学習プランなどお気軽にご相談ください。

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利用者の声

地元の公務員試験を志望していて、分かりやすい説明で疑問を解決できた。質問に適切に明確にお答えいただき安心感を覚えた。

社会人として働いていて転職先として公務員を検討。説明が簡潔かつ分かりやすく、講師との普段の関わり方が垣間見れた。

公務員について詳しい方が身近にいなかったため、今回いろいろと相談できて本当にありがたかった。

とても親身に答えてくださり早く勉強を開始したいと言う気持ちになった。日頃からやらねばならぬこともアドバイスくださりとても勉強になった。

思いつきで急に申し込み、時間も少ない中で不安だったのですが、分かりやすい説明だったと思います。

お時間いただきありがとうございました。詳しくご説明いただけたおかげで、自分の夢に挑戦したいという気持ちがより一層強まりました。前向きに検討させていただきますので、よろしくお願いいたします。

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- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html