【明日5/17まで】日本初のシネコン・イオンシネマ海老名の最後を飾る、スター・ウォーズ × ぴあ 及川正通『ぴあ』表紙イラストレーション・ギャラリー開催中！

ぴあ株式会社

ぴあ株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：矢内廣）は、2026年5月15日（金）発売の月刊ぴあ『とぶ！ぴあ』5月号にあわせ、“日本初のシネコン”として知られるイオンシネマ海老名にて、特別展示企画

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』5・22公開記念特別企画

スター・ウォーズ × ぴあ 及川正通『ぴあ』表紙イラストレーション・ギャラリー

を開催中です。

イオンシネマ海老名は、1993年4月に開業した日本初のシネマコンプレックスであり、長年にわたり“スター・ウォーズの聖地”として親しまれてきた映画館です。同館は、2026年5月17日（日）をもって営業を終了予定。現在、クロージングイベントとして『スター・ウォーズ』シリーズ全劇場作品のTHX上映を実施しており、5月16日（土）夜から17日（日）朝にかけては、オールナイトでの一気観上映も行われます。

本展示では、情報誌『ぴあ』の表紙を長年手がけてきたイラストレーター・及川正通氏による『スター・ウォーズ』表紙イラストレーションを一堂に展示。1983年の『ジェダイの帰還』から2005年の『シスの復讐』まで、雑誌『ぴあ』の表紙として描かれた11作品に加え、月刊ぴあ『とぶ！ぴあ』5月号のために新たに描き下ろされた最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の表紙イラストも展示しています。

歴史ある映画館のクロージングを飾る、エンタテインメントと展覧会が交差する貴重な特別企画です。展示は5月17日（日）まで。ご覧いただけるのは、いよいよ明日が最後の機会となります。

◎ 1975年から続く、及川正通『ぴあ』表紙の世界もあわせて展示

会場では、『スター・ウォーズ』関連作品だけでなく、1975年から続く及川正通氏による『ぴあ』表紙イラストの世界を紹介する大型コラージュパネルも展示しています。

時代を象徴する映画、舞台、音楽、カルチャーをモチーフにした数々の表紙イラストが一面に並ぶパネルは、情報誌『ぴあ』が記録してきたエンタテインメントの記憶そのもの。『スター・ウォーズ』展示とあわせて、及川氏の表紙イラストが担ってきた“時代の顔”としての魅力を体感できます。

開催概要

企画名：

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』5・22公開記念特別企画

スター・ウォーズ × ぴあ

及川正通『ぴあ』表紙イラストレーション・ギャラリー

会場：

イオンシネマ海老名 7番スクリーン横

神奈川県海老名市中央2-4-1 イオン海老名店 2階

開催期間：

2026年5月17日（日）まで

鑑賞対象：

2026年5月9日（土）～5月17日（日）の期間中に、イオンシネマ海老名で映画をご鑑賞、または売店で商品をご購入いただいた方

※チケットまたはレシートを受付でご提示ください。

※一度退場された後の再入場はできません。

※展示内容、設置場所は予告なく変更となる場合があります。

イオンシネマ海老名 閉館特設ページ(https://www.aeoncinema.com/event/ebina/final-shows.html)

今晩はオールナイト上映。5月17日（日）が最終日

イオンシネマ海老名では、5月17日（日）の閉館に向け、『スター・ウォーズ』シリーズ全劇場作品のTHX上映を実施中です。5月16日（土）夜から17日（日）朝にかけては、オールナイトでの一気観上映を開催します。

チケットは、【5月16日15時時点】で、今晩のオールナイト上映回にはまだお席のある回があります。5月17日（日）朝以降の上映回は残りわずかとなっています。販売状況は随時変動しますので、最新情報はイオンシネマ海老名の上映スケジュールをご確認ください。

なお、本展示は『スター・ウォーズ』上映回に限らず、5月17日（日）までの期間中にイオンシネマ海老名で映画をご鑑賞、または売店で商品をご購入いただいた方が対象です。チケットまたはレシートを受付でご提示いただくことでご覧いただけます。

上映スケジュール、展示の設置開始日時、鑑賞条件などの詳細は、イオンシネマ海老名公式サイトをご確認ください。

https://www.aeoncinema.com/cinema/ebina/

◎ 【月刊ぴあ『とぶ！ぴあ』5月号について

月刊ぴあ『とぶ！ぴあ』は、紙の一覧性を入口に、誌面からぴあアプリ・Webへ“とぶ”ことで、エンタテインメントとの偶然の出会いをデジタル上の詳細情報やチケット購入へとつなぐ、新しい月刊エンタテインメント情報誌です。

5月号の表紙を飾るのは、5月22日（金）公開の『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』。及川正通氏が21年ぶりに描き下ろした『スター・ウォーズ』新作表紙イラストです。

ダブル表紙のもう一方には、結成20周年を迎えたSUPER BEAVERが登場。巻頭特集では「スクリーンから聞こえる“音楽”と“人生”」をテーマに、映画と音楽の関係を掘り下げます。映画、ステージ、アート、クラシック、音楽の各ジャンルの注目作も、QRコードからぴあアプリ・Webへ“とぶ”ことで、詳細情報や関連コンテンツへつながります。

今号では、5月22日（金）公開の『スター・ウォーズ』シリーズ7年ぶりの劇場映画最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』を、8ページにわたって特集します。また、過去に雑誌『ぴあ』表紙を飾った及川正通氏の『スター・ウォーズ』イラストレーションを、今回の新作とあわせて誌面で紹介。『ぴあ』読者にも『スター・ウォーズ』ファンにも楽しんでいただける1冊です。

◆ 1983年から2005年まで、雑誌『ぴあ』表紙を飾った及川正通氏の『スター・ウォーズ』作品

（上段左から）

・ 1983年7月15日号（189号）『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』）

・ 1993年8月3日号（518号）ジョージ・ルーカス監督（当時）

・ 1997年5月19日号（705号）『スター・ウォーズ』旧三部作 特別篇リバイバル公開

・ 1999年5月24日号（805号）『スター・ウォーズ／ファントム・メナス（エピソード1）』

・ 1999年6月21日号（809号）パドメ・アミダラ／アミダラ女王

・ 1999年8月9日号（816号）ジョージ・ルーカス監督（当時）

（下段左から）

・ 2002年6月24日号（957号）『スター・ウォーズ／クローンの攻撃（エピソード2）』ジャンゴ・フェット

・ 2002年7月15日号（960号）『スター・ウォーズ／クローンの攻撃（エピソード2）』ヨーダ

・ 2004年9月27日号（1070号）『スター・ウォーズ トリロジー』C-3PO＆R2-D2

・ 2005年5月26日号（1102号）『スター・ウォーズ／シスの復讐（エピソード3）』

・ 2005年7月7日号（1108号）『スター・ウォーズ／シスの復讐（エピソード3）』ダース・ベイダー

◆『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日（金）公開）公式サイト

https://starwars.disney.co.jp/movie/mandalorian-grogu

◎ 月刊ぴあ『とぶ！ぴあ』：紙からデジタルへ“とぶ”、新しい月刊エンタテインメント情報誌

2026年4月に発刊した月刊ぴあ『とぶ！ぴあ』創刊号は、発売直後から多くの反響をいただき、好評のうちにスタートを切りました。

『とぶ！ぴあ』は、情報誌『ぴあ』の流れをくみながら、紙の一覧性を入口に、ぴあアプリ・Webへとつなぐ新しい月刊エンタテインメント情報誌です。誌面をめくる中で、映画、ステージ、音楽、アート、クラシックなど、さまざまなエンタテインメントと偶然に出会い、気になった作品や公演は、誌面上のQRコードからぴあアプリ・Webへ“とぶ”ことで、詳細情報やチケット情報にすぐアクセスできます。

紙ならではの一覧性と、デジタルならではの即時性・検索性を組み合わせることで、読者が新しい作品や体験に出会うきっかけを広げていく媒体です。

◆ 主な特徴

・映画、ステージ、音楽、アート、クラシックなど、ジャンルを横断してエンタテインメント情報を掲載

・誌面のQRコードから、ぴあアプリ・Web上の詳細情報、関連記事、チケット情報へスムーズにアクセス

・紙の一覧性により、検索では出会いにくい作品や公演との“偶然の出会い”を提供

・ぴあ水先案内人による「今月の私の“イチ”推し」など、目利きによるおすすめ企画を掲載

・情報誌『ぴあ』時代の名物投稿欄「はみだしYOUとPIA」も、月刊ぴあ『とぶ！ぴあ』で展開

・誌面で気になった情報を、デジタルで深掘りし、チケット購入や来場体験へとつなげる設計

【販売チャネルおよび媒体概要】

・ 媒体名： 月刊ぴあ『とぶ！ぴあ』5 May-2026

・ 発売日： 2026年5月15日(金)

・ 販売価格(定価)： 本体800円（税込880円） ※「TOHO-ONE」プレミアム会員はデジタル版 無料

・ 仕様： B5判 / 110ページ / フルカラー

・ 形態： MOOK

・ 販売場所：関東・関西・中部エリアの主要書店 / 全国のTOHOシネマズ 売店

・ 「とぶ！ぴあ」公式ページ： https://lp.p.pia.jp/tobupia/

・ ECサイト：Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/4835651022) / 楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18606501/) / BOOKぴあ(https://book.pia.co.jp/search/g110490.html)

【本件に関するお問い合わせ先】

ぴあ株式会社

［情報掲載・編集・営業］ デジタルメディアサービス事業局 E-mail：p.pia_support@pia.co.jp

［報道・取材関係］ 広報室 E-mail：koho@pia.co.jp