既存会員様の利便性維持を最優先に「コスパやタイパだけでなく、“快パ（快適パフォーマンス）”を重視」｜ふるーる洗車 洗い放題.com 多摩永山店

株式会社京南ふるーる洗車(R)多摩永山店（YouTue配信カメラ１）ふるーる洗車(R)多摩永山店（YouTue配信カメラ２）

株式会社京南（本社：東京都昭島市）は、2025年7月26日にグランドオープンした「ふるーる洗車 洗い放題.com 多摩永山店」において、多数のお客様に継続的にご利用いただいている状況を踏まえ、既存会員様の利便性・満足度維持を最優先とするため、新規会員募集を一時停止し、“解約待ち”形式でのご案内へ移行したことをお知らせいたします。

近年、定額制（サブスクリプション）洗車サービス市場は急速に拡大しており、各社による会員獲得競争が激化しています。

その一方で、

「混雑していて利用しづらい」

「待ち時間が長い」

「サブスクなのに自由に使えない」

といった利用体験への課題も顕在化しています。

ホームページ告知文

「ふるーる洗車 洗い放題.com」では、“洗い放題”というサービス名に責任を持ち、既存会員様が快適に利用できる環境を維持すること（コスパやタイパだけでなく、“快パ（快適パフォーマンス）”）こそ、サブスクサービスを提供する事業者として最も重要であると考えています。

今回、多摩永山店では当初想定を上回るペースで会員数が増加し、多くのお客様にご支持いただいております。

その結果、短期的な売上拡大よりも、現在ご利用いただいている会員様の利便性維持を優先する判断として、新規募集を一時停止することを決定いたしました。

■代表者コメント

「多くのお客様にご利用いただき、心より感謝申し上げます。

今回、多摩永山店では想定を上回る会員数となりましたが、私たちは“会員数を増やすこと”よりも、“既存会員様が快適に利用できること（快パ）”を大切にしたいと考えました。

サブスク洗車は、ただ会員数を増やせば良いビジネスではなく“洗いたい時に、気持ち良く洗えること”こそが本来の価値だと考えています。

そのため、既存会員様の満足度維持を最優先とし、今回あえて新規募集を停止する判断をいたしました。」

代表取締役 田澤孝雄

■ドミナント戦略による店舗展開

株式会社京南では、単店舗型の運営ではなく、地域内に集中して店舗展開を行う“ドミナント戦略”を推進しています。

これにより、

・自宅近く

・勤務先近く

・外出先

など、複数拠点で利用できるサブスク価値を高めることが可能となります。

現在、「ふるーる洗車 洗い放題.com」は、

【直営店舗】

・八王子本店

・拝島店

・福生店

・多摩永山店

・所沢中富店

【FC店舗】

・草加柿木店

を展開しており、今後も利便性向上を目的とした店舗展開（年内に直営店２店舗出店）を予定しています。

■利用者の声

多摩永山店をご利用いただいているお客様からは、

「混雑が少なく快適」

「本当に気軽に洗車できる」

「月額制でもストレスなく利用できる」

「超純水なので洗車後の仕上がりが違う」

といった声を多数いただいております。

株式会社京南では今後も、“会員数を増やすための運営”ではなく、“既存会員様に長く愛される運営”を重視し、地域に根差したサブスク洗車サービスの展開を進めてまいります。



【ふるーる洗車(R) 多摩永山店について】

■基本情報

〒206-0025 東京都多摩市永山3-21-27

営業時間：7:00～21:00

※気温により営業時間が短縮される場合があります。

※当店は無人店です。営業終了時刻に自動消灯されます。

定休日：年中無休（年始を除く）

■設備情報

洗車機台数：２台（１台は超純水を使用）

屋内拭き上げエリア：３台（専用カーポート）

屋外拭き上げエリア：６台（内、小型中型専用３台）

拭き上げタオル：自動販売機により販売

室内掃除機：４台（屋内２台、屋外２台）



【株式会社京南について】

約半世紀に渡りガソリンスタンド業、洗車業をメインに東京都多摩地区中心に展開。２０１３年２月から業界に先駆けてドライブスルー洗車の洗い放題を開始し、２０１６年９月には本格的にデジタルマーケティングをスタート。直営店のふるーる洗車(R)八王子本店の成功をきっかけにノウハウを溜め、直営２号店のふるーる洗車(R)昭島拝島店の垂直立ち上げを２０１８年に実現。２０２２年には初のFC店（ふるーる洗車(R) 草加柿木店）、２０２４年は完全無人店の直営店３号店のふるーる洗車(R)福生店、２０２５年７月に完全無人店の直営店４号店のふるーる洗車(R)多摩永山店、２０２５年１２月に完全無人店の直営店５号店のふるーる洗車(R)所沢中富店をオープン。洗車事業におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）に真正面から挑戦中。弊社2代目の代表取締役を務める田澤孝雄は、後継者団体の一般社団法人２代目お坊っちゃん社長の会（https://2daime.or.jp/）を主催し、大手新聞社、東証上場企業とDX推進に向けた啓蒙活動を行っています。代表書籍に「ビジョン革命を起こした２代目お坊っちゃん社長の７７の逆襲レター」（Amazon POD全ジャンル１位 ２０２０年１０月２９日～３１日調べ）、Yahoo News経済面TOP記事（赤字の整備工場を脱下請けで再生「お坊ちゃん」の呪縛を解いた２代目）に掲載されるなど多方面で活躍。



〔本リリースに対するお問い合わせ先〕



株式会社京南 洗い放題.com事業部

担当 伊藤亮

住所 東京都昭島市拝島町３-３-３７

設立日 １９６３年１０月２３日

資本金 １５００万円

従業員 ５０名

TEL ０４２-５４４-０５１１

FAX ０４２-５４４-０５１４

Email araihoudai@kyounan.co.jp

URL https://araihoudai.com/

以上