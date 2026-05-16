Tech for Impact Summit 2027 登壇候補者の推薦受付を開始--AI、量子、Web3、エネルギー、インパクト投資の各領域からグローバル・リーダーを募集
開催概要
ソーシャス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：尹世羅）は、招待制エグゼクティブサミット「Tech for Impact Summit 2027（T4IS2027、2027年5月18日-19日、東京開催）」の登壇候補者の推薦受付を、本日より開始いたします。
T4IS2026 では、河野太郎氏（衆議院議員、元デジタル大臣）、堀義人氏（GLOBIS学長）、キャシー松井氏（MPower Partners）、ヤット・シウ氏（Animoca Brands 共同創設者）、チリツィ・マルワラ氏（国連大学学長 / 国連事務次長）、平将明氏（元デジタル大臣）、英利アルフィヤ氏（外務大臣政務官）ほか、複数のグローバル・リーダーが登壇いたしました。
T4IS2027 では、引き続き世界水準の対話の場を実現するため、登壇候補者の推薦を、業界の信頼ある皆様より広く募集いたします。
推薦募集領域
T4IS2027 では、以下の重点領域において、登壇候補者を募集いたします。
1. AI（人工知能）
・AI ガバナンス、安全性、アラインメント
・生成AI、エージェンティックAI、AGI 経路論
・AI インフラ（半導体、データセンター、エネルギー）
・AI と教育、AI と労働市場、AI と医療
2. 量子コンピューティング
・量子優位の実用化、量子化学、量子機械学習
・日本の量子戦略（IOWN、SIP Quantum、Moonshot R&D）
・量子 × AI 融合
・量子暗号、量子センシング
3. Web3 / オンチェーン金融
・ステーブルコイン、トークナイズド・アセット
・AI エージェント × ブロックチェーン
・規制と政策、CBDC
・DeFi、RWA、機関投資家のクリプト採用
4. エネルギー
・核融合、原子力、再生可能エネルギー
・AI データセンター × 電力需要
・水素、地熱、ストレージ
・エネルギー安全保障、脱炭素
5. インパクト投資・ESG
・触媒的資本（Catalytic Capital）
・ブレンディッド・ファイナンス
・機関投資家の ESG 戦略
・人材・教育・医療への投資
6. 政策・ガバナンス
・AI ・テクノロジー規制
・デジタル民主主義
・ジェンダー、多様性、政治参加
・国際協調、外交、地政学
7. 文化・コンテンツ・IP
・K-Culture、J-Culture のグローバル化
・AI × コンテンツ生成
・メタバース、Web3 IP
・スポーツ、エンタメ、ファッション
推薦候補者の要件
T4IS2027 では、以下の要件を満たす候補者を推薦いただきたく存じます：
・シニア・ポジション--CEO、CTO、CIO、創業者、機関投資家、政策立案者、研究機関の所長クラス
・国際的な発信実績--著書、論文、メディア発信、国際カンファレンス登壇歴
・対話への積極性--一方的な発表ではなく、参加者との率直な対話に意義を見出す姿勢
・インパクトへのコミットメント--本人またはその所属組織が、社会的・経済的インパクトの創出に明確にコミットしていること
関連リンク
・Tech for Impact Summit 公式サイト：https://tech4impactsummit.com/ja
・ソーシャス株式会社 コーポレートサイト：https://socious.io/ja
推薦方法・スケジュール
・推薦受付開始： 2026年5月15日（本日）
・推薦受付締切： 2026年9月30日
・キュレーション・選考： 2026年10月～12月
・登壇候補者への内諾： 2026年12月～2027年2月
・公式登壇者発表： 2027年2月～随時
ご推薦は専用フォームから受け付けております：https://tech4impactsummit.com/ja/nominate-a-speaker
本フォームは第三者からのご推薦を前提としています。登壇は招待制のため、ご推薦にあたって候補者ご本人の承諾は必要ありません。フォームでは、以下の情報をお送りください。
・推薦者ご自身のお名前・メールアドレス
・候補者のお名前・ご所属・役職（候補者のメールアドレスは任意）
・推薦理由
・候補者の LinkedIn URL（任意）
ご推薦後、推薦者の方には受付確認メールを自動でお送りします。T4IS キュレーション委員会で前に進めることになりましたら、候補者ご本人へ事務局より直接、登壇のご案内を差し上げます。
お問い合わせ先
ソーシャス株式会社
Tech for Impact Summit 2027 プログラム事務局
・Email：speakers@socious.io（または summit@socious.io）
・公式サイト：https://tech4impactsummit.com/ja
会社概要
ソーシャス株式会社
・URL：https://socious.io/ja
・業種：情報通信
・本社所在地：東京都中央区日本橋3丁目2番14号1階
・代表者名：尹世羅
・設立：2021年07月