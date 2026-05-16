Tech for Impact Summit 2027「Future Leaders Climate Track」推薦受付を開始──AI×気候・脱炭素・物理AI領域の次世代創業者を選出

ソーシャス株式会社

開催概要

ソーシャス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：尹世羅）は、招待制エグゼクティブサミット「Tech for Impact Summit 2027（T4IS2027、2027年5月18-19日、東京開催）」に新設する「Future Leaders Climate Track」の推薦受付を、本日より開始しました。

T4IS2026では、登壇した経営者・投資家・政策立案者の方々から、「次世代を担う創業者と、もっと継続的に接点を持ちたい」という声を多くいただきました。本トラックは、その声に応えて新設したT4ISのキュレーション・プログラムです。

Future Leaders Climate Track とは

Future Leaders Climate Trackは、気候・脱炭素・物理AIの領域でAIを活用する次世代創業者の少人数枠です。応募者がプライズや出資枠を競う一般的なピッチ・コンテストではなく、サミットの登壇者・パートナー・参加者と同じ立場で招待制ネットワークに加わっていただく、T4ISが選ぶキュレーション枠として運営します。

選出された創業者には、T4IS2027メインステージでの短時間スポットライト・セッションと、機関投資家・事業会社・政策立案者との戦略マッチングをご提供します。

推薦対象──T4ISのキュレーション方針

T4ISは、今後10年で最大級の経済的・社会的インパクトを生むのは、以下の領域でのAIの本格的な実装だと見込んでいます。Future Leaders Climate Trackは、これらの領域で活動するプレシード～シリーズA期の創業者を、推薦・応募の対象とします。

重点領域

・AI×産業脱炭素──鉄鋼、セメント、化学、製油、肥料、輸送燃料、鉱業、農業など重工業領域における、AIを核とした脱炭素ソリューション

・AI×気候適応──水資源、食料、気候変動に強いインフラ。新興国・先進国双方への展開を視野に

・物理AI／産業ロボティクス──製造、建設、物流分野におけるAI駆動の物理システム

・フロンティア・エネルギー──核融合、地熱、バイオマスなど次世代エネルギーのAI最適化

・MRV／気候モデリング──気候の測定・報告・検証、AIによる気候モデリング

対象ステージ

・プレシード～シリーズA期──創業から概ね5年以内

・AIをプロダクトの中核に据えている──既存ソフトウェアへのAI機能追加ではなく、AIネイティブな設計

・グローバル展開を視野に入れている──欧州・東京・新興国市場のいずれかに展開実績または具体的な計画があること

対象外

・一般消費者向けAI製品

・基盤モデル（LLM）開発を主目的とする企業

・暗号資産／Web3領域（T4IS2027では別途、Web3トラックを設けるため）

・AI／ソフトウェアの差別化を伴わないハードウェア専業

・既存SaaSへのAI機能追加にとどまる企業

選出後の特典

選出された創業者には、以下の機会をご提供します。

・メインステージ登壇──T4IS2027での短時間スポットライト・セッション

・戦略マッチング──機関投資家・事業会社・政策立案者との、専属コンシェルジュによる事前マッチング

・ストラテジー・ダイアログ参加権──招待制・少人数・オフレコの戦略対話への参加

・VIPディナー参加権──登壇者・主要パートナーとの非公式ネットワーキング

・T4ISメンバー・ネットワーク──サミット後も継続するコミュニティ・アクセス

なお、本トラックはプライズ・出資・スポンサーシップを伴うものではありません。本プログラムが提供する最大の価値は、サミットへの招待と、参加者ネットワークとのつながりにあります。

選考プロセス

Future Leaders Climate Trackは、推薦・応募いただいた創業者の中から、T4ISキュレーション委員会が選出します。

・推薦・応募受付開始： 2026年5月15日（本日）

・推薦・応募締切： 2026年10月31日

・キュレーション・選考： 2026年11月～12月

・選出創業者への内諾： 2026年12月～2027年2月

・公式発表： 2027年2月以降、随時

T4IS2026から継承する価値

T4IS2026では、プレシード～シリーズA期の創業者と、サミットに参加した機関投資家・事業会社との出会いから、複数の具体的な事業展開が生まれた事例がありました。Future Leaders Climate Trackは、こうした出会いを継続的に生み出すためのプログラムです。

過去のサミットの登壇者・参加者には、河野太郎氏（衆議院議員、元デジタル大臣）、堀義人氏（GLOBIS学長）、キャシー松井氏（MPower Partners）、ヤット・シウ氏（Animoca Brands共同創設者）、チリツィ・マルワラ氏（国連大学学長／国連事務次長）、イェスパー・コール氏（マネックスグループ）、渋沢健氏（コモンズ投信）、チャールズ・ホスキンソン氏（Cardano創設者）など、世界の第一線で活躍するリーダーが名を連ねます。選出された創業者は、これらのリーダーと同じ場で対話を交わす機会を得ます。

関連リンク

・Future Leaders Climate Track 応募ページ：https://tech4impactsummit.com/ja/future-leaders/climate

・Tech for Impact Summit 公式サイト：https://tech4impactsummit.com/ja

・ソーシャス株式会社 コーポレートサイト：https://socious.io/ja

応募方法

応募は専用ページから受け付けております：https://tech4impactsummit.com/ja/future-leaders/climate

自薦・他薦のいずれも歓迎いたします。 創業者ご本人による応募はもちろん、「この創業者を推薦したい」という他薦も受け付けております。フォームでは、自薦・他薦のいずれかをお選びいただけます。

応募の負担を抑えるため、フォームでお伺いするのは以下の項目のみです。

・創業者の情報──お名前、メールアドレス、スタートアップ名

・コメント──ご本人による自己紹介、または推薦理由

・他薦の場合──推薦者ご自身のお名前とメールアドレス

・ピッチデックの URL、LinkedIn の URL（いずれも任意）

ご応募・ご推薦後、ご登録のメールアドレス宛に受付確認メールを自動でお送りします。他薦の場合は、創業者ご本人と推薦者の双方に確認メールが届きます。T4ISキュレーション委員会が選考を進める過程で、追加の情報が必要な場合のみ、事務局よりご連絡を差し上げます。

お問い合わせ先

ソーシャス株式会社

Tech for Impact Summit 2027 Future Leaders Climate Track 事務局

・Email：summit@socious.io

・公式サイト：https://tech4impactsummit.com/ja

会社概要

ソーシャス株式会社

・URL：https://socious.io/ja

・業種：情報通信

・本社所在地：東京都中央区日本橋3丁目2番14号1階

・代表者名：尹世羅

・設立：2021年07月