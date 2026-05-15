創業110年・兵庫県豊岡発。独自の“革×木工”技術を継承する鞄メーカーが提案する〈MASMI ESSENTIAL〉伊勢丹メンズ館にて4週間限定のPOP UPを開催

マスミ鞄嚢株式会社

マスミ鞄嚢株式会社（本社：兵庫県豊岡市、代表者：植村 賢仁）が手掛ける次世代ブランド MASMI ESSENTIAL（マスミ エッセンシャル） は、2026年5月27日（水）から4週間、伊勢丹新宿店 メンズ館 地下1階 バッグ にてイベントを開催します。

本質とともにある日常を。

1916年創業。

本年、110年を迎える〈マスミ鞄嚢〉は “ただひとり”のための鞄を仕立て続け、時代を超え使い続けられる「本質」を追求し続けてきました。

革の縫製と木加工の両方を行える日本でも稀有なバッグメーカーとして、長らくアタッシュケースやトランクケースなどの箱型鞄を製作し、その歴史の中で培われた職人技と「本物を追求する精神」は今なお継承されています。

本イベントでは、現代のライフスタイルに寄り添うプロダクトを提案するMASMI ESSENTIAL（マスミ エッセンシャル）のPOP UPイベントを開催。ブランドを象徴するトートバッグをはじめ、時代を問わず使えるアイテムを一堂にご紹介します。

【イベント概要】

イベント名： 〈MASMI ESSENTIAL〉 POP UP｜ジャパン・ラグジュアリーの真価。本質をもつ、その先へ。

開催場所：伊勢丹新宿店 メンズ館 地下1階 バッグ

開催期間：2026年5月27日（水）～ 6月23日（火）

営業時間：午前10時～午後8時

実施内容：イベント限定ノベルティアイテム (ポータブルウォッチケース、レザートレー)

マスミ鞄嚢オーダー会（イベント最終週末の6月19日 ～ 6月21日）

※営業時間や催事詳細は百貨店の公式情報をご確認ください。

〈MASMI ESSENTIAL〉ブランド紹介

MASMI ESSENTIAL（マスミ エッセンシャル）は、2024年に誕生したマスミ鞄嚢の次世代ブランドです。創業110年の長い歴史の中で培われた職人技と「本物」を追求する精神を受け継ぐことで、プロダクトに統一された美意識が反映されています。

【ブランドコンセプト】

ただひとつの本物を。

それは、時代に左右されない本質を極めた逸品。

一生ものに出会う悦びを。それは、日々を愛おしくさせる特別な力を宿す。

“ESSENTIAL”あなたの人生の一部になるもの。

いまを生きるすべての主人公たちに贈る。

あなたに本質を届けることがMASMI ESSENTIALの使命です。

展示販売を行う商品のラインナップ

〔bags〕価格は全て税込

Constructive Tote S \148,500Constructive Tote M \181,500Constructive Tote L \198,000Supple KINCHAKU bag \63,800Round feel suede Tote \39,600Fine line Sacoche \89,100Constructive Tote M Crocodile Edition \588,500Constructive Tote L Crocodile Edition \605,000

〔small leather goods〕価格は全て税込

マスミ鞄嚢 パーソナルオーダー会 6月19日(金)‐6月21日(日)

Constructive elements purse \57,200Constructive elements long purs \67,100Constructive elements Tool case \59,400Fine line Fragment \34,100Round feel Suede Pouch\26,400Suede Tote との併用イメージ

MASMI ESSENTIALポップアップ最終週の3日間にて、マスミ鞄嚢によるパーソナルオーダー会を

開催。時計ケースを中心に、上質なレザープロダクトをお好みにて併せてお仕立ていたします。

対象条件を満たしたお客様へ、マスミ鞄嚢ならではの特別な特典をご用意しております。

ウォッチケースシリーズ参考例

〔Complimentary Gift〕購入＆オーダー特典

本イベントにて、以下いずれかに該当するお客様へ限定特典をプレゼントいたします。

<ポータブルウォッチケース><ポータブルレザートレー>

ポータブルウォッチケース：

旅先に、もう1本を美しく携えるために。

▪ MASMI ESSENTIAL製品を税込50万円以上ご購入のお客様

▪ マスミ鞄嚢 パーソナルオーダー会にてご注文いただいたお客様

ポータブルレザートレー：

旅先や日常にも寄り添う、上質なレザートレー。時計や宝飾を美しく休ませ、傷を防ぎます。

▪ MASMI ESSENTIAL製品を税込5万円以上ご購入のお客様

※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

【会社概要】

社名：マスミ鞄嚢株式会社

代表者：植村 賢仁

本社所在地：〒668-0046 兵庫県豊岡市立野町 5-1

創業：1916年

資本金：2500万円

事業内容：鞄・革製品の製造・販売

マスミ鞄嚢 オフィシャルサイト：https://masumihono.com/

MASMI ESSENTIAL ブランドサイト：https://masumihono.com/essential/