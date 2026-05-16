オリジナルアニメ『パンの赤ちゃん』がテレビシリーズ化！「土曜はナニする！？」にて7月4日より全国ネットで放送開始

株式会社チョコレイト

CHOCOLATE Inc.（本社：東京都渋谷区、代表取締役：渡辺裕介）は、弊社企画・制作のオリジナルアニメーション『パンの赤ちゃん』（監督：市川晴華）が、7月4日よりカンテレ・フジテレビ系列「土曜はナニする！？」（毎週土曜8時30分より放送中）内にて放送開始されることをお知らせいたします。放送に先がけ、本日公式サイトおよびティザー映像を公開いたしました。

本作は、2024年12月にSNSで公開した同名アニメーションの世界観を引き継ぎつつ、日本を代表するアニメーションスタジオ、ドワーフスタジオ（AOI Pro.）により、新たに「コマ撮り」のアニメーションとして生まれ変わった新シリーズです。テレビ放送に合わせて書き下ろされた完全オリジナルエピソードを通じて、より立体的で愛らしい『パンの赤ちゃん』たちの日常を描写。週末の朝、大人も子どもも一緒に楽しめるオリジナルアニメーションです。

■オリジナルアニメーション『パンの赤ちゃん』放送日：

2026年7月4日（土）より、カンテレ・フジテレビ系列「土曜はナニする！？」内にて毎週土曜放送

■ 公式サイトURL：

https://www.ktv.jp/pan-aka-tv/

■オリジナルアニメーション『パンの赤ちゃん』ティザー映像 URL：

https://youtu.be/ZnvVeMgSBzs

オリジナルアニメーション『パンの赤ちゃん』について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZnvVeMgSBzs ]

■あらすじ：

人が寝静まった深夜のパン屋。

冷蔵庫で静かに寝かされている、パンの生地、通称「パンの赤ちゃん」。

実は、こっそり起きて集まり、おしゃべりしたり、掃除したり、喧嘩したり。

または、日中、屋根で日向ぼっこをしています。

まだ焼かれる前の「生地」だからこそ、変化でき、無限の可能性がある。

無知で、臆病で、時に勇敢なパンの赤ちゃんによる日常の大冒険です。

＜場面カット＞

■ 番組概要：

・タイトル：オリジナルアニメーション『パンの赤ちゃん』

・放送日：7月4日（土）スタート（「土曜はナニする！？」内にて毎週土曜放送）

・スタッフ：

企画・脚本・監督：市川晴華

プロデューサー：小橋美友、佐藤千秋、川上翔子

撮影・照明：宮崎佑介

人形制作：原田脩平、古谷晃一

アニメーター：小長谷陸人、小林玄、野口隼人、根間笑花

美術：滝口奈々恵

キャラクターデザイン：ファーマンりき

音楽：Takao Ogi

編集：須田悠斗、緒方竜

制作：CHOCOLATE Inc.

制作協力：ドワーフスタジオ（AOI Pro.）

製作：パンの赤ちゃん製作委員会

・クレジット表記：(C)CHOCOLATE/PAN AKA COMMITTEE

・公式サイト：https://www.ktv.jp/pan-aka-tv/

オリジナルアニメーション『パンの赤ちゃん』制作チームコメント

■ 監督 市川晴華（CHOCOLATE Inc.）：

『パンの赤ちゃん』脚本・監督の市川晴華です。2年前に発表した短編『パンの赤ちゃん』が新章を迎えます！なにやらパン屋が繁盛し、厨房が大きくなりました。景気がいいです。そこで、新たに生まれた『クリームパンの赤ちゃん』たちが今回の主役です。

キャラが“濃く”なって、形も進化しています。（髪の毛のようなツノがあるクリームパンも..？）

キャラクター発表まで、もうしばしお待ちください。

今回、ドワーフスタジオさんのご協力のもと、コマ撮りアニメーションになりました。コマ撮り好きとしては感無量です。人形制作・アニメーターのみなさんの感動的な技術力で、パンたちに素敵な命が吹き込まれました。３ヶ月にものぼる撮影期間は、愛らしいパンたちと過ごす、かけがえのない時間になりました。赤ちゃんたちは、無知で無垢で、そのかわり恐れがなく、突拍子も無いアイデアがあります。彼らのちょっぴり冒険の成長ものがたりを、楽しんでご覧いただけたら嬉しいです。

■ ドワーフスタジオ（AOI Pro.）原田脩平氏：

「パンの赤ちゃん」というタイトルからして、もう可愛らしいです。

今回は「CGアニメーションから、実体と制限のあるコマ撮りへ」という変化の中で、何が表現できるかを模索しました。

普段は布で「もふもふ」の人形を作っていますが、今作ではアニメーターと共にパン生地の「もにょもにょ」とした質感と動きを追求しています。

ぜひ、その「もにょもにょ」とした可愛いやり取りを楽しんでいただけたら幸いです。

「土曜はナニする！？」番組MCコメント

■ 山里 亮太さん（南海キャンディーズ）：

パンの赤ちゃんという可愛すぎる共演者にワクワクしております。

土ナニファミリーのアンガールズ田中さんの赤ちゃんにも見てほしいです。

「パンの赤ちゃん」について

「パンの赤ちゃん」は、クリームパンをはじめとした“パンの赤ちゃん”たちの大冒険を描く作品です。2024年12月にCGアニメーションとして誕生。今年7月より、テレビシリーズとして新たに"コマ撮り"アニメーションに生まれ変わった“パンの赤ちゃん”たちの、小さな大冒険が始まります。

CGアニメーション「パンの赤ちゃん」（2024年12月公開）

YouTube：https://youtu.be/C__fp8UeA2Q

オリジナルアニメーション『パンの赤ちゃん』

X：https://x.com/pan_baby_anime

Webサイト：https://www.ktv.jp/pan-aka-tv/

※本リリースの画像をご使用の際は以下のコピーライトの表記をお願いいたします。

(C)CHOCOLATE/PAN AKA COMMITTEE