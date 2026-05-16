【5/24(日)高知戦】カナカンスペシャルマッチ開催！

株式会社石川ツエーゲン

この度ツエーゲン金沢(J3)は、5月24日(日)開催の明治安田J2・J3百年構想リーグ第18節ツエーゲン金沢vs高知ユナイテッドSC戦を、ツエーゲン金沢のオフィシャルパートナー「カナカン株式会社」様による「カナカン SPECIAL MATCH」 として開催が決定いたしました。



試合当日は、カナカン様による物販やShinyみかりん(ジュース)の試飲会の出店ブース、来場者プレゼントなどをご用意いただき、スタジアムを熱く盛り上げていただきます。

試合概要

■冠名

カナカン スペシャルマッチ



■冠企業

社名：カナカン株式会社

所在地：金沢市彦三町1-2-1 アソルティ金沢彦三5F

電話番号：076-231-1151

■対象試合

明治安田J2・J3百年構想リーグ 5月24日(日)

ツエーゲン金沢 vs 高知ユナイテッドSC(14:00試合開始)

■試合会場

金沢ゴーゴーカレースタジアム(石川県金沢市磯部町ロ75-1)

スペシャルマッチイベント内容

1.物販ブース出店！

食料品の卸売業を生業とする「カナカン」。

そのカナカンが取り扱う多種多様な商品たちがスタジアムで購入できる！

■営業時間：11:00～14:00

■営業場所：南広場

▼販売商品一部紹介

2.スイートポテトプレゼント！

来場者先着4,000名様に「金澤すいーとぽてと」「ヨーグルトすいーとぽてと」のいずれかをプレゼント！

■実施時間：12:00～(先行入場対象者は11:30～）

■実施場所：ビジター入場口を除く各入場口

3.アニバーサリー会員限定「Zwelve Touch」に商品詰め合わせセット登場！

ハーフタイムに実施しているZwelveタッチ抽選会に「カナカン商品詰め合わせセット」が登場！

参加方法は、会員証を端末に認証するだけ！見事当選された10名様にプレゼント！



■参加方法

アニバーサリー会員証を、会員証の認証端末にかざしていただくと、抽選にご参加いただけます。

キックオフまでに会員証をタッチしてください。

ハーフタイムに、当選した会員番号を大型ビジョンにて掲出いたします。



■景品受け取り方法

試合終了後30分以内に総合案内所に、会員番号がわかるものをご準備の上、お越しください。

5/24(日)高知戦イベント情報 :https://www.zweigen-kanazawa.jp/game/event/260118/