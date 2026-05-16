市街化調整区域の売却時に不動産屋選びで重視するポイントは？【アンケート結果発表】

市街化調整区域の不動産売却における不動産屋選びに関するアンケート調査

株式会社ドリームプランニング

市街化調整区域は税金が安い反面、建築制限が厳しく売却が極めて困難なエリアです。

「いざ手放したい」と思っても、買い手がつきにくく専門的な知識が求められるため、「どの不動産屋に依頼すれば確実に売れるのか」と相談先選びに悩む方が少なくありません。

そこで今回、株式会社ドリームプランニング（神奈川県横浜市中区／代表取締役：高橋樹人）が運営する不動産のお悩み解決サイト負動産買取センターが、不動産に興味関心を持つ方（有効回答数：353名）を対象に、「市街化調整区域の不動産を売却する際の不動産屋選びで重視するポイント」についてアンケート調査を実施しました。

【データの引用・転載についてお願い】

本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、アンケート結果を公開している負動産買取センター(https://dream-plan.com/fudosan/)のURL（https://dream-plan.com/fudosan/chosei-agent-selection-survey/）へのリンク設置をお願い致します。

弊社への掲載許可は不要です。

市街化調整区域アンケート：回答者の属性（有効回答数：353件）

■ 性別構成

男性： 199名（約56%） 女性： 154名（約44%）

■ 年齢層構成

20代： 35名（9.9%） 30代： 100名（28.3%） 40代： 124名（35.1%） 50代： 71名（20.1%） 60代： 20名（5.7%） 70代以上： 3名（0.8%）

■ アンケート実施期間

2026.2.21-3.16

市街化調整区域の売却時に不動産屋選びで重視するポイントは？（複数選択可）

市街化調整区域の売却時に不動産屋選びで重視するポイントは？- 1位 売り切れるか、または買い取ってくれるかどうか 201／353 56.9%- 2位 適切な相場価格の提示を根拠をもって説明できるか 133／353 37.7%- 3位 トラブルなく買取してくれるか、売却の手伝いをしてくれるか 131／353 37.1%- 4位 税金等に関する相談も乗ってくれるか 103／353 29.2%- 5位 買い手を早く見つけてくれるか 95／353 26.9%- 6位 実績のある不動産業者であるか 87／353 24.6%- 7位 地元に強い不動産会社であるか？ 83／353 23.5%- 8位 都市計画法や農地法違反にならないかの説明などがあるか 79／353 22.4%- 9位 とにかく高く買ってくれること 64／353 18.1%- 10位 仲介ではなく直接買取が出来る会社か 46／353 13.0%- 11位 知名度のある不動産会社であるか 23／353 6.5%- 12位 大手不動産会社であるか 15／353 4.2%

合計回答数：1060 回答者数：353

まず最初に、市街化調整区域の不動産を相続したという前提のもと、売却時に不動産屋選びで重視するポイントをきいてみたところ、市街化調整区域という売却が困難な不動産において、確実に処分し切る実務能力と透明性の高い説明を不動産会社に強く求めていることが分かりました。

「売り切れるか、または買い取ってくれるかどうか」が56.9％で1位、「適切な相場価格の提示を根拠をもって説明できるか」が37.7％で2位となり、この2点が突出して重視されています。

これは、買い手がつきにくい土地を「負動産」として抱え続けることへの強い警戒感や、一般的な相場が不透明な物件だからこそ、専門的な根拠に基づいた納得のいく説明を求める回答者の切実な心理を反映していると考えられます。

次に1位から5位までを選んだ方のコメントをご紹介いたします。

1位 売り切れるか、または買い取ってくれるかどうか 201／353 56.9%

1位には「売り切れるか、または買い取ってくれるかどうか」が選ばれました。「調整区域はいつまでも売れ残るリスクが高い」といった声が多く聞かれ、買い手が見つからず固定資産税だけを払い続ける「負動産」化を避けるため、「確実に土地売却ができる保証」や「自社で直接買い取ってくれる」確実性を最優先する切実な思いが反映されています。

★ ＜1位：「売り切れるか、または買い取ってくれるかどうか」を選択した方のコメント＞ ★

「調整区域はいつまでも売れ残るリスクが高いため、仲介で一般の買い手を探すより、自社で直接買い取ってくれる資金力と専門ノウハウを持った買取業者を最優先で選びます。」男性・30代

「一定期間で売却できない場合は不動産屋で買取りなど、確実に土地売却ができる保証がある不動産屋、適切な価格提示と売却までトラブルない必要な手続きの実施が出来る不動産屋が良いです。」女性・40代

「特殊な土地であるから、買い手は少ないと思われる。買い手が見つからなかった場合には引き取ってくれるのが理想。」女性・30代

2位 適切な相場価格の提示を根拠をもって説明できるか 133／353 37.7%

2位は「適切な相場価格の提示を根拠をもって説明できるか」となりました。特殊な土地ゆえに相場が不透明であり、「なぜその価格なのか」という不安を抱く方が多いようです。

だからこそ、「数字の根拠をもって説明」できる専門知識と、「複雑なことをシンプルに説明できる」誠実なコミュニケーション能力が、不動産会社を信用するための重要な判断基準となっています。

★ ＜2位：「適切な相場価格の提示を根拠をもって説明できるか」を選択した方のコメント＞ ★

「仕事でもそうなんですが、やっぱり『なぜその価格なのか』を数字の根拠をもって説明してくれないと信用できないです。あとはダラダラ長引かせず、早く決着をつけてくれる行動力がほしいですね。」男性・30代

「具体的な実績。複雑なことをシンプルに説明できる能力ある人材。売却価格の明確な根拠の説明能力と誠実さです。」男性・50代

「早く・高くではなく、根拠をもって説明してくれたり相談にのってくれるなど、信頼できるところが良い。」女性・40代

3位 トラブルなく買取してくれるか、売却の手伝いをしてくれるか 131／353 37.1%

3位には「トラブルなく買取してくれるか、売却の手伝いをしてくれるか」がランクインしました。市街化調整区域は法的な制限が多く、「売却後トラブルにならないようにする事」を最優先に考える意見が目立ちます。

専門知識がない素人だからこそ、「法的な制約への認識齟齬」を未然に防ぎ、契約から引き渡しまで安全にサポートしてくれる業者の存在が必要不可欠とされています。

★ ＜3位：「トラブルなく買取してくれるか、売却の手伝いをしてくれるか」を選択した方のコメント＞ ★

「土地の売買に関しての知識がないからこそ専門業者に相談しながら進めていく訳だが、知識が無いからこそ時間をかけて業者を見極め、売却後トラブルにならないようにする事を最優先にしたい。なので、値段など目に見える部分以外を特に注視する事が重要であると思います。」男性・40代

「悪材料の多い土地のため、法的な制約への認識齟齬等によるトラブルが発生しないよう丁寧な対応をしてくれる不動産屋が望まいと考えています。」男性・30代

「規制がある土地できちんと把握せず売却すると後々にトラブルになりそうで、町内でのルールもあるかもしれず、当該地域のことを熟知している不動産業者であることがもっとも重要と感じる。」女性・40代

4位 税金等に関する相談も乗ってくれるか 103／353 29.2%

4位の「税金等に関する相談も乗ってくれるか」では、土地を手放して終わりではなく、「売買取引の出口」である税金面まで見据えたサポートが求められています。

「税金関係に疎い」一般の方にとって、ただ物件を売るだけでなく、手元に残る資金や申告手続きも含めて「総合的にサポート」してくれる不動産会社は非常に心強い味方となるようです。

★ ＜4位：「税金等に関する相談も乗ってくれるか」を選択した方のコメント＞ ★

「これまでの答えの流れを見る限り売却が難しい印象があるため、確実に売り切る事ができ、価格の根拠を明確に説明できる不動産会社を選びたいです。税金面まで含めて総合的にサポートしてくれることを重視します。」男性・30代

「売買を検討した際にスムーズであると良い。また、その売買取引の出口、税金や登記完了までアシストしてくれて、手元資金にプラスがあれば良い。」男性・30代

「地元の情報に詳しく、あと税金面にも親身に対応してくれて、不動産屋、地主共に損がないように対応してくれる不動産屋を選びたいです。」女性・40代

5位 買い手を早く見つけてくれるか 95／353 26.9%

5位は「買い手を早く見つけてくれるか」となりました。売却活動が長期化することへの精神的・経済的ストレスから、「長く売れ残るのは不安」という声が多く寄せられました。

固定資産税の負担などを考慮し、価格の高さよりも「早期に適当な値段で買ってくれること」や「早く決着をつけてくれる行動力」といったスピード解決を重視する傾向が見られます。

★ ＜5位：「買い手を早く見つけてくれるか」を選択した方のコメント＞ ★

「専門的なことはよく分からないので、できるだけ早く買い手を見つけてくれる不動産会社にお願いしたいと思います。長く売れ残るのは不安です。」男性・40代

「とにかく売れなければ意味がないので、早く買い手を見つけてトラブルなく売り切ってくれる不動産屋さんを選びたいです。」男性・40代

「資産税もあるため、早期に適当な値段で買ってくれることを優先したい。」男性・20代

市街化調整区域の不動産売却における不動産屋選びのポイントまとめ

今回は不動産に興味がある方353名を対象にした、市街化調整区域の不動産売却における不動産屋選びで重視するポイントに関するアンケート調査の結果を発表してまいりました。

市街化調整区域の売却を依頼する不動産屋選びに関して、「売り切れるか、または買い取ってくれるかどうか」を重視する方が56％以上（56.9%）となり、2位の「適切な相場価格の提示を根拠をもって説明できるか」に対して約1.5倍の差が生じました。

皆さんは、売却が難しい市街化調整区域の不動産を手放す際、どのような基準で不動産会社を選ばれますでしょうか？

ドリームプランニングでは、これからも不動産に関する様々な視点からアンケート調査を実施・発表してまいりますので、皆様のご参考になさってください。

ニッチな不動産のお悩み解決サイト「負動産買取センター」について

負動産買取センターhttps://dream-plan.com/fudosan/(https://dream-plan.com/fudosan/) は一般的に売却が難しいニッチな不動産（いわゆる負動産）に関するお悩み解決コラムを発信するサイトです。またニッチな不動産の無料査定や売却相談も行っております。

株式会社ドリームプランニングについて

株式会社ドリームプランニングは「不動産のあらゆる問題を解消し、人々の幸せと喜びを追求する」理念にもとづき、空家マッチングサイト（不動産SNSウチカツ(https://ucikatu.com/)）の運営や、日本全国で売却の難しい特殊な負動産の買取、再販事業を行っている不動産会社です。

会社概要

社名 ：株式会社ドリームプランニング

横浜本社 ：〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜 8階

東京店：〒111-0053 東京都台東区浅草橋5丁目4-5 浅草橋ハシモトビル 3階

埼玉店：〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目103 大宮大鷹ビル 6階

電話番号 ：045‐641‐5480

代表者 ： 代表取締役 高橋樹人（たかはし たつひと）

設立 ： 2002年11月12日

URL ：https://dream-plan.com/