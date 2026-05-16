DreamersUnionChoir本公演「ANOTHER DAWN/アナザー・ドーン」 8月9日に北沢タウンホール にて開催決定！

一般社団法人パワーコーラス協会

生バンドと奏でる迫力のサウンドと、全身を包み込む声のシャワーが会場を彩る。「パワーコーラス」を追求してきたDUCことDreamers Union Choirが、8月9日に本公演を開催する。メジャーデビュー曲「校長センセ宇宙人説」の披露に加え、ここでしか聞けない新曲初披露の瞬間にも注目だ。結成20周年を目前に“これからのDUC”を打ち出すスペシャルライブとなる。

■全身で浴びる“声のシャワー”DUCが届ける新たな夜明け

会社員・経営者・大学講師・学生--夢に集いし11人の歌い手たちが“命のコーラス”を響かせる Dreamers Union Choir。 11人の声のエネルギーがぶつかり合う鍛えられた地声合唱と、CDや動画では伝わりきらない“生きた声の迫力"が会場を揺らす。

生バンドと11人の地声が巻き起こす“鳥肌が立つほどの、魂のハーモニー"をぜひ会場で浴びてほしい。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qwCQDkF-xmA ]

■ライブ詳細

2026Dreamers Union Choir本公演～ANOTHER DAWN～

日程：2026年8月9日（日）

会場：北沢タウンホール （小田急線/井の頭線 下北沢駅徒歩5分）

時間：【開場・グッズ販売開始】 17:00

【開演】 18:00

チケット料金：

特典付き応援観覧チケット 7,300円 ※特典詳細はチケット販売ページでご確認ください

一般観覧チケット 5,300円

学生観覧チケット 3,800円

チケット販売ページ：

Ticket Diveにて販売中

https://t-dv.com/DreamersUnionChoir2026_AnotherDawn

主演：Dreamers Union Choir

主催：一般社団法人パワーコーラス協会

協力：日本クラウン株式会社

■DreamersUnionChoirについて

2025年にNHKみんなのうたで放映された「校長センセ宇宙人説」で、日本クラウンよりメジャーデビュー。

合唱指導者の木島タローが率いる、オーディションされたシンガー達によるパワーコーラス型クワイアー。2007年、西アフリカ向けチャリティーコンサートのために活動開始。自主ライブや学校公演などを重ねつつ、TBS系テレビ番組の主題歌（「バナナマンのせっかくグルメ」「いくらかわかる金」など）や、ももクロアリーナ公演の合唱、フジテレビ「オールスター合唱バトル」や日テレ「24時間テレビ」の現場での指導などでも活躍。

■木島タローについて

合唱を「きれいに歌うもの」から「生きた声で人を動かすもの」へと拡張してきた、異色の合唱指導者・合唱演出家。音大在学中から黒人霊歌を研究し、卒業後は20年以上にわたり米軍基地内の教会でゴスペル演奏に携わってきた。アフリカ系アメリカ人の生活音楽に根ざしたコーラスの体験と、音楽大学で培った分析力。その二つを接続し、木島自身が「命のコーラス」と呼ぶ独自のアートを作り上げている。

彼の音楽ステージは、大学の講義を浴びたような情報量を持ちながら、歌の合間に語られる言葉は、「ああ、人は夢を追って生きていいんだ」「じゃあ、もう少し生きてみよう」と、観客の背中を押す。

■会社概要

一般社団法人パワーコーラス協会

代表理事：木島 タロー

URL：powerchorus.jp/(http://powerchorus.jp/)

■関連ページ

「Dreamers Union Choir」

HP：dreamersunion.jp/(http://dreamersunion.jp/)

YouTube：www.youtube.com/channel/UCb-28Ggg_Jt44O6RG_yJ5aw(https://www.youtube.com/channel/UCb-28Ggg_Jt44O6RG_yJ5aw)

ｘ：twitter.com/DreamersUnion(https://twitter.com/DreamersUnion)

Instagram：www.instagram.com/dreamersunionchoir/(https://www.instagram.com/dreamersunionchoir/)

tiktok：www.tiktok.com/@duc_dreamersunionchoir(https://www.tiktok.com/@duc_dreamersunionchoir)