DreamersUnionChoir本公演「ANOTHER DAWN/アナザー・ドーン」 8月9日に北沢タウンホール にて開催決定！

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一般社団法人パワーコーラス協会

生バンドと奏でる迫力のサウンドと、全身を包み込む声のシャワーが会場を彩る。「パワーコーラス」を追求してきたDUCことDreamers Union Choirが、8月9日に本公演を開催する。メジャーデビュー曲「校長センセ宇宙人説」の披露に加え、ここでしか聞けない新曲初披露の瞬間にも注目だ。結成20周年を目前に“これからのDUC”を打ち出すスペシャルライブとなる。




■全身で浴びる“声のシャワー”DUCが届ける新たな夜明け


会社員・経営者・大学講師・学生--夢に集いし11人の歌い手たちが“命のコーラス”を響かせる Dreamers Union Choir。 11人の声のエネルギーがぶつかり合う鍛えられた地声合唱と、CDや動画では伝わりきらない“生きた声の迫力"が会場を揺らす。


生バンドと11人の地声が巻き起こす“鳥肌が立つほどの、魂のハーモニー"をぜひ会場で浴びてほしい。


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qwCQDkF-xmA ]


■ライブ詳細


2026Dreamers Union Choir本公演～ANOTHER DAWN～


日程：2026年8月9日（日）


会場：北沢タウンホール　（小田急線/井の頭線　下北沢駅徒歩5分）


時間：【開場・グッズ販売開始】　17:00


　　　【開演】　18:00


チケット料金：


特典付き応援観覧チケット　7,300円 ※特典詳細はチケット販売ページでご確認ください


一般観覧チケット　5,300円


学生観覧チケット　3,800円


チケット販売ページ：


Ticket Diveにて販売中


https://t-dv.com/DreamersUnionChoir2026_AnotherDawn



主演：Dreamers Union Choir


主催：一般社団法人パワーコーラス協会


協力：日本クラウン株式会社





■DreamersUnionChoirについて


2025年にNHKみんなのうたで放映された「校長センセ宇宙人説」で、日本クラウンよりメジャーデビュー。


合唱指導者の木島タローが率いる、オーディションされたシンガー達によるパワーコーラス型クワイアー。2007年、西アフリカ向けチャリティーコンサートのために活動開始。自主ライブや学校公演などを重ねつつ、TBS系テレビ番組の主題歌（「バナナマンのせっかくグルメ」「いくらかわかる金」など）や、ももクロアリーナ公演の合唱、フジテレビ「オールスター合唱バトル」や日テレ「24時間テレビ」の現場での指導などでも活躍。





■木島タローについて


合唱を「きれいに歌うもの」から「生きた声で人を動かすもの」へと拡張してきた、異色の合唱指導者・合唱演出家。音大在学中から黒人霊歌を研究し、卒業後は20年以上にわたり米軍基地内の教会でゴスペル演奏に携わってきた。アフリカ系アメリカ人の生活音楽に根ざしたコーラスの体験と、音楽大学で培った分析力。その二つを接続し、木島自身が「命のコーラス」と呼ぶ独自のアートを作り上げている。





彼の音楽ステージは、大学の講義を浴びたような情報量を持ちながら、歌の合間に語られる言葉は、「ああ、人は夢を追って生きていいんだ」「じゃあ、もう少し生きてみよう」と、観客の背中を押す。



■会社概要


一般社団法人パワーコーラス協会


代表理事：木島 タロー


URL：powerchorus.jp/(http://powerchorus.jp/)



■関連ページ


「Dreamers Union Choir」


HP：dreamersunion.jp/(http://dreamersunion.jp/)


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