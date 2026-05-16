クロアチア・マカルスカで開催された「2026ユーススカイランニング世界選手権」に日本代表として出場した東京農業大学第三高等学校附属中学校3年生の町田彩羽さんが、YouthA部門において優秀な成績を収めました。町田さんは、バーティカル種目で第2位となり銀メダルを獲得したほか、スカイ種目で第3位、さらに総合成績となるコンバインでも第3位となり、それぞれ銅メダルを獲得しました。世界の舞台で挑戦を続けたその健闘は、本校にとって大きな誇りであり、生徒・教職員一同、心より祝福しております。大会での活躍の様子は、日本スカイランニング協会公式サイトに掲載されています。また、町田さんからはクロアチアのお土産として現地で人気の塩をいただきました。世界大会での喜びと達成感を、その味わいとともにかみしめながら、学校全体で祝福の気持ちを共有したいと思います。今後のさらなる活躍を期待するとともに、引き続き温かいご声援をよろしくお願いいたします。