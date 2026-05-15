【Fontana Milano 1915】グルッポタナカがイタリアの職人技が光るバッグブランド「フォンタナ ミラノ 1915」の輸入販売権を取得

株式会社グルッポタナカ

株式会社グルッポタナカ（所在地：大阪市西区新町1-3-19／代表：田中伸幸）は、イタリア発のラグジュアリーバッグブランド「フォンタナ ミラノ 1915（Fontana Milano 1915）」の日本市場における輸入販売権を取得いたしました。2026-27年秋冬シーズンから代理店として卸販売、I Z AがPR業務を行い、日本での成長・認知拡大を目指します。

「フォンタナ ミラノ 1915」は今年で創業111年を迎える、レザーのクラフツマンシップを継承してきたフィレンツェ生まれ、ミラノ育ちのラグジュアリーレザーバッグブランドです。現在は三代目オーナーのミケーレ・マッサ（Michele Massa）とパオロ・マッサ（Paolo Massa）のもと、イタリア伝統の職人技を世界へ発信しています。数多くのラグジュアリーブランドのバッグ製造も手掛ける熟練した自社の職人たちが、厳選された最高級の素材を使い、素材から製造まで100%イタリア製にこだわり、すべて手作業で仕上げています。これまでにキャメロン・ディアス（Cameron Diaz）やビヨンセ（Beyoncé）、イリーナ・シェイク（Irina Shayk）ら著名なセレブリティたちにも愛用されており、そのクオリティとスタイルは世界的に高く評価されています。

フォンタナ ミラノ 1915 について

「フォンタナ ミラノ 1915（Fontana Milano 1915）」は1915年、芸術家・画家・ジャーナリストでもあったグイド・ピエラッチ（Guido Pieracci）によってフィレンツェで創業。1945年にミラノに拠点を移し、以来ミラノのアール・デコ地区ポルタ・ロマーナの中心で、職人の技と革新を融合させた「職人的工業（アルティジャン・インダストリアル）」というユニークな製造哲学のもと、唯一無二の革製品を生み出し続けています。1954年に誕生した最初のバッグコレクションを礎に、1961年にはいち早く日本市場にも進出。1981年には芸術家・彫刻家のジョ・ポモドーロ（Giò Pomodoro）がデザインした「F」ロゴが誕生し、ブランドのアイコンとして世界に認知されています。2010年にはヴィア・トレッビア26番地にワークショップ兼ブティックをオープン。訪れる顧客がアトリエを体験し、アイテムをパーソナライズできる特別な空間として、国際的な上顧客から支持を集めています。

価格帯:26万～130万円台

グルッポタナカについて

グルッポタナカは、日本総代理店として、ヨーロッパを中心とした海外ブランドを日本に広める事業を展開しています。直営店 I Z Aや百貨店内の店舗展開、セレクトショップへの卸売り、ファッションショーやイベント企画、PR活動を通して日本市場で人気のブランドに育てていくことを目指しています。現在は「N21（ヌメロ ヴェントゥーノ）」「ニナ リッチ（NINA RICCI）」「パトゥ（Patou）」などのブランドを取り扱っています。

問い合わせ先：I Z A カスタマーサービス

0120-135-015